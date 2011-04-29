Топ-8 нарушений в сфере прав потребителей в Тюмени

Пример жалобы: Заключил договор о предоставлении компанией мне услуги связи «Internet», сообщили, что в течение 5 дней произведут монтаж. Сначала его отложили из-за большой загруженности компании, потом у рабочих не получилось это сделать. Сказали, что в течение трех рабочих дней придет другой специалист, который все сделает. Специалист не пришел, звоню в организацию... Мне сообщают, что они решают эту проблему. Результатов ноль. В организации не дают никакие номера телефонов, долго отказывали мне дать бланк, чтобы я написал претензию. Сервиса никакого. И на данный момент я до сих пор нахожусь без связи, а организация не выполняет свои обязательства по контракту. Могу ли я подать на них в суд с возмещением компенсации и причиненного морального ущерба.