Топ-8 нарушений в сфере прав потребителей в Тюмени

Многие из тех, кому мы отдаем свои кровно заработанные деньги — продавцы одежды, техники, услуг, банки и страховщики — наживаются на нашем незнании. Мало кто, кроме юристов, может с легкостью оперировать статьями Закона о защите прав потребителей и противостоять прессингу более подкованных продавцов.
С какими жалобами тюменцы обращаются в Центр по защите прав чаще всего, корреспонденту NashGorod.ru рассказал его генеральный директор Сергей Бундаков.
1. Незаконное взимание комиссий: за открытие, ведение ссудного счета, за выдачу или обслуживание кредита, обслуживание счета.
Пример жалобы: Взяли ипотечный кредит в Сбербанке, с нас взяли комиссию 1% за открытие счёта, комиссия составила 22500 руб. Спрашивали в банке, можно ли вернуть деньги за комиссию по открытию счёта, на что нам ответили: никакие деньги за комиссии и т.д. не возвращают.
Банки не готовы в добровольном порядке возместить комиссии, поэтому необходимо обращаться в суд. Расчет делается на то, что кто-то дойдет до суда, а кто-то нет.
2. Неправомерное начисление долгов за кредиты — штрафов, неустоек, пени. В таком случае банки списывают неустойки в одностороннем порядке, а сумму основного долга не погашают.
Пример жалобы: Погасил кредит по графику платежей, но банк выставил ещё 1102.31 рублей, я не оплачиваю, так как операторы не могут точно объяснить, за что я должен. Сейчас мне выдвигаются штрафы и постоянные звонки, которые я же и оплачиваю. Оставил банку свою претензию, но считаю что это только формальность. Разъясните, пожалуйста, как мне действовать дальше?
В гражданском кодексе прописано, что в первую очередь списывается сумма основного долга с процентами, и только потом издержки (неустойка). Чтобы узнать, правильно ли у тебя списали неустойки, достаточно изучить договор. Там может быть прописано, что при просроченном платеже в первую очередь списывается неустойка. В таком наш центр людям помогает — пересчитывает.
3. Принуждение к страхованию жизни и трудоспособности при получении кредитов. Когда человек берет ипотеку или потребительский кредит, банк обязывает заемщика застраховать его жизнь, прописывая это в договорах, но это неправомерно.
Пример жалобы: Являюсь заемщиком по ипотечному кредиту, супруг — созаемщиком, ежегодно вынуждены выплачивать сумму страховой премии, почти равную ежемесячному платежу (то есть получается
По подобным делам уже есть как положительные, так и отрицательные решения. Высший арбитражный суд готовит постановление, в котором будет говориться, что обязывать страховать жизнь и трудоспособность — незаконно, это ущемляет права потребителя.
4. Продажа некачественной бытовой техники, введение в заблуждение в момент продажи, навязывание дополнительных услуг.
Пример жалобы: Был куплен телефон Нокиа, на него действует гарантия — один год. Прошло 4 месяца, телефон сломался, салон телефон не принимает, так как нет гарантии салона, в сервисных центрах говорят, что по гарантии не делают ремонт. Что делать? Куда обращаться?
Схем работы с некачественным товаром очень много. Например, могут навязывать дополнительный сертификат гарантийного обслуживания, хотя то, что они предлагают, и так предоставляет потребителю закон. То есть «продают воздух» и потом всячески препятствуют возврату этих денег.
Или, например, когда ломается техника, покупатели обращаются к продавцу, чтобы отправить товар на проверку качества и потом вернуть обратно свои деньги. Сервисный центр принимает товар и пишет «гарантийное обслуживание». Люди верят устному обещанию, не читают документы, которые подписывают, а если и читают, то не всегда понимают суть. Затем они приходят за результатом, а им говорят, что отремонтировали, и доказывают правоту подписанным договором.
Либо принимают в ремонт и портят технику — воды нальют, уронят, ударят, и обвинят потребителя. Конечно, ему уже будет сложно доказать, в какой момент это произошло.
5. Препятствия при возврате качественного товара.
Пример жалобы: Подскажите, могу ли я обменять детские туфли (новые, хорошего качества), купленные 2 дня назад, если утерян чек. Я точно помню дату и время покупки, но чек дочка случайно выкинула, а туфельки малы на размер.
Продавец занимает на рынке более стойкую позицию, а потребитель экономически слабая сторона. Часто при обращении покупателей применяют махинации, убеждение, психологическое воздействие.
6. Некачественные услуги.
Пример жалобы: Заключил договор о предоставлении компанией мне услуги связи «Internet», сообщили, что в течение 5 дней произведут монтаж. Сначала его отложили из-за большой загруженности компании, потом у рабочих не получилось это сделать. Сказали, что в течение трех рабочих дней придет другой специалист, который все сделает. Специалист не пришел, звоню в организацию... Мне сообщают, что они решают эту проблему. Результатов ноль. В организации не дают никакие номера телефонов, долго отказывали мне дать бланк, чтобы я написал претензию. Сервиса никакого. И на данный момент я до сих пор нахожусь без связи, а организация не выполняет свои обязательства по контракту. Могу ли я подать на них в суд с возмещением компенсации и причиненного морального ущерба.
Затягивать сроки, нарушать качество оказания услуг могут, например, при установке дверей или окон, ремонте автомобиля. Ремонт должны выполнять в согласованный срок; потребитель имеет право отказаться от оплаты работы, стоимость которой с ним была не согласована.
7. Споры со страховыми компаниями. Страховые компании соглашаются выплатить компенсацию только на сумму меньшую, чем нанесен ущерб на самом деле.
Пример жалобы: Попал в ДТП (не виноват), страховая огласила сумму ущерба, с которой я не согласен. Был у независимых экспертов — огласили сумму в 2 раза больше, меня устраивает. Нужно написать заявление в свою страховую о том, что я не согласен? И мне сказали, что если я в течении 30 дней не приму выплату, то страховая вправе не выплачивать сумму ущерба. Так ли это?
Здесь делается расчет на обывателя, который не пойдет в суд и компания сэкономит. Иногда разница по спору 3 тыс. руб., а иногда — 300 тыс. руб. Если десять человек не пойдут судиться из-за 3 тыс., компания сэкономит уже 30 тыс., а таких случаев по стране сотни.
Иногда просто отказывают компенсировать ущерб, мотивируя тем, что им дали такое указание в Москве. Недавно был случай, что сгорел автомобиль стоимостью практически 1 млн. руб., и страховая компания отказалась это компенсировать. Права потребителя в этом случае в суде отстояли.
8. Трудовые споры. Они не относятся к сфере защиты прав потребителей, но с такими жалобами в центр тоже обращаются.
Так как с 2011 года выросли налоги, которые обязан уплачивать работодатель за каждого сотрудника, многие бизнесы ушли в тень. На фоне «серой» или «черной» зарплаты и неформальных отношений между руководством и сотрудниками возникают конфликтные ситуации, споры.
Пример жалобы: Здравствуйте, я устроилась по срочному договору на работу на три месяца, а сейчас узнала, что беременна. Могут ли меня сейчас уволить?
Закон защищает работника очень хорошо и дает ему практически любые возможности для маневра. Например, если у тебя нет трудового договора, но ты докажешь, что хотя бы 3 дня исполнял трудовые обязательства, работодатель уже не уйдет от ответственности.
Таким образом, в идеале, нормы о защите прав потребителя должен знать каждый, кто когда-либо что-нибудь покупал, брал кредит, пользовался услугами, чтобы в нужный момент суметь отстоять свои права и повернуть ситуацию в свою пользу. Ну, а если штудировать сборники законов нет времени, вам всегда поможет консультация юриста.