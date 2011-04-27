Первый квартал: более 44% введенного жилья в области - индивидуальные дома

По ее словам, за отчетный период в действие введены 2,1 тысяч зданий с общим строительным объемом 3,3 млн. куб. метров. Среди них - три автозаправочные станции в Тюмени и Тобольске, а также в Упоровском районе. Построены хранилища для картофеля, овощей, фруктов для сельскохозяйственных организаций на 3 тысячи тонн единовременного хранения в Юргинском районе, торговые предприятия на 2,7 тысяч кв. метров. Сдано в эксплуатацию спортивное сооружение с искусственным льдом в Тобольске площадью 1,9 тысяч кв. метров и родильный дом на 65 коек в Тюмени, сообщает «Интерфакс».