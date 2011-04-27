Первый квартал: более 44% введенного жилья в области - индивидуальные дома

За I квартал текущего года в Тюменской области построено 410,7 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов, это на 12,8% больше, чем в январе-марте прошлого года. При этом 44,3% от общей площади приходится на индивидуальные жилые дома.
Об этом сегодня сообщила глава Тюменьстата Надежда Менова на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств «Интерфакс-Урал» и «Тюменская линия».
При этом объем строительных работ, выполненных в Тюменской области, в январе-марте 2011 года сократился на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,4 млрд. рублей.
«На 1 апреля организации заключили договоры строительного подряда на сумму 600 млн. рублей, что при существующем уровне загрузки мощностей обеспечит формирование производственной программы менее чем на месяц. Здесь налицо наличие кризисных явлений в отрасли", - отметила Н.Менова.
По ее словам, за отчетный период в действие введены 2,1 тысяч зданий с общим строительным объемом 3,3 млн. куб. метров. Среди них - три автозаправочные станции в Тюмени и Тобольске, а также в Упоровском районе. Построены хранилища для картофеля, овощей, фруктов для сельскохозяйственных организаций на 3 тысячи тонн единовременного хранения в Юргинском районе, торговые предприятия на 2,7 тысяч кв. метров. Сдано в эксплуатацию спортивное сооружение с искусственным льдом в Тобольске площадью 1,9 тысяч кв. метров и родильный дом на 65 коек в Тюмени, сообщает «Интерфакс».