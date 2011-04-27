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На первомайскую демонстрацию выйдут дольщики Тюмени

27 апреля 2011, 12:45
К традиционной демонстрации 1 мая в этом году присоединятся...

К традиционной демонстрации 1 мая в этом году присоединятся обманутые дольщики Тюмени.

В частности, дольщики ООО «Сиб-Строй» готовят плакаты. Они присоединятся к представителям политических партий, движений и к беспартийным, готовым выйти на праздник весны и труда. Организацией первомайской демонстрации занят Совет инициативных групп и граждан Тюмени.

Сбор участников состоится с 10 до 11 часов у здания Тюменского технопарка по адресу: ул. Республики, 142. Демонстрация пройдет с 11 до 12 часов. Участники шествия проследуют по направлению к Центральной площади города.

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