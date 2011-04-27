На первомайскую демонстрацию выйдут дольщики Тюмени

В частности, дольщики ООО «Сиб-Строй» готовят плакаты. Они присоединятся к представителям политических партий, движений и к беспартийным, готовым выйти на праздник весны и труда. Организацией первомайской демонстрации занят Совет инициативных групп и граждан Тюмени.