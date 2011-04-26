Жилищные субсидии: «горячая линия»

В Тюмени заработала «горячая линия» по вопросам реализации жилищных субсидий, созданная на базе регионального агентства недвижимости «Этажи».
Известно, что в Тюменской области продолжают работать государственные программы, призванные улучшить жилищные условия граждан. Среди них программы по обеспечению жильем молодых семей, субсидии ветеранам Великой Отечественной войны, военнослужащим, а также новая программа – субсидии бюджетникам, часть свидетельств по которой уже выдано. Чиновники обещают выдать все 750 сертификатов бюджетникам до конца мая.
Известно, что свидетельства на получение субсидии действует определенный срок – 6-9 месяцев в зависимости от вида господдержки. За этот период участник программы должен освоить денежные средства. Нередко граждане сталкиваются с проблемой – купить-продать недвижимость тем, кто никогда этого не делал, очень сложно. Помимо собственных желаний. Нужно учесть, что ряд программ имеют четкие требования к приобретаемому жилью.
Пути приобретения недвижимости могут быть разные. Например, бюджетники, получая субсидию, нередко направляют ее на первоначальный взнос по ипотечному кредиту. На сегодня уже более 50 участников этой программы получили одобрение банков. Второй вариант – реализация собственного жилья плюс субсидия. Третий вариант – продажа собственной квартиры, добавление средств по свидетельству и к этому еще и заемные средства кредитных организаций. Более сложный вариант, когда к бюджетным средствам, ипотеке, собственным средствам добавляют материнский капитал или средства супруга, полученные по другой программе. Схемы бывают настолько сложными, что помощь специалиста необходима.
Решить подобные проблемы и проконсультировать граждан призван единый центр, говорится на официальном сайте агентства. «По телефону (3452) 51-22-22 может позвонить любой человек, который планирует получить выплату или уже имеет свидетельство на руках, и задать вопрос о реализации сертификата, сроках его действия, особенностям покупки и продажи недвижимости и т.д. Также будет доступен электронный консультант на нашем сайте (etagi.com), там же будут представлены ответы на самые частые вопросы», рассказывает Алевтина Плотникова, заместитель директора по соцпрограммам РАН «Этажи».
Специалисты агентства, благодаря широкому штату, консультируют граждан по самым разным вопросам. Так, ипотечный брокер поможет определиться с суммой займа для семьи субсидируемого бюджетника (субсидия бюджетникам – от 400 тысяч рублей) или участника другой программы. «Для примера - недавно семья из трех человек купила квартиру с помощью ипотеки. У них была субсидия около 900 тысяч рублей – по «Молодой семье». Доход жены составлял 12 тысяч рублей, муж официально не работал. Ипотечный кредит они получили на сумму около 1 млн. рублей. Еще один пример, но уже по субсидии для бюджетников. Клиент обратился к нам заранее, до получения субсидии в размере 400 тысяч рублей. У него также имелись 100 тысяч собственных средств. Еще 1400 тысяч рублей доберем ипотекой – ее уже одобрил Запсибкомбанк. Кредит под 10% на 20 лет. Платеж составит 13 тысяч рублей. В целом всей суммы хватит на двухкомнатную квартиру на Войновке. Если вы не уверены, сможете ли потянуть ипотеку, вы можете воспользоваться ипотечным калькулятором на нашем сайте и проверить свои возможности», - поясняет заместитель директора по соцпрограммам агентства. Если говорить о варианте – продать собственное жилье и купить новое, то быстрее реализовать и подобрать недвижимость также помогут специалисты «Этажей».
«Цены на услуги по продаже и покупке жилья у нас открыты и фиксированы, есть льготы для участников жилищных программ: если стоимость недвижимости до 1 млн. рублей, комиссия составит 25 тысяч рублей + 1 % от стоимости жилья; цена недвижимости 1-3 млн. рублей, комиссия будет 30 тысяч рублей + 1 % от стоимости жилья, – рассказывает Алевтина Плотникова. – При покупке недвижимости для участников соцпрограмм предусмотрена скидка 10%. При одновременной покупке и продаже недвижимости максимальная скидка составит 15%. Услуги ипотечного брокера предоставляются бесплатно».
Получили господдержку? Необходимо вовремя освоить средства свидетельства и приобрести желанное жилье. Если самостоятельно сделать этого не получается, специалисты вам помогут.