Жилищные субсидии: «горячая линия»

Специалисты агентства, благодаря широкому штату, консультируют граждан по самым разным вопросам. Так, ипотечный брокер поможет определиться с суммой займа для семьи субсидируемого бюджетника (субсидия бюджетникам – от 400 тысяч рублей) или участника другой программы. «Для примера - недавно семья из трех человек купила квартиру с помощью ипотеки. У них была субсидия около 900 тысяч рублей – по «Молодой семье». Доход жены составлял 12 тысяч рублей, муж официально не работал. Ипотечный кредит они получили на сумму около 1 млн. рублей. Еще один пример, но уже по субсидии для бюджетников. Клиент обратился к нам заранее, до получения субсидии в размере 400 тысяч рублей. У него также имелись 100 тысяч собственных средств. Еще 1400 тысяч рублей доберем ипотекой – ее уже одобрил Запсибкомбанк. Кредит под 10% на 20 лет. Платеж составит 13 тысяч рублей. В целом всей суммы хватит на двухкомнатную квартиру на Войновке. Если вы не уверены, сможете ли потянуть ипотеку, вы можете воспользоваться ипотечным калькулятором на нашем сайте и проверить свои возможности», - поясняет заместитель директора по соцпрограммам агентства. Если говорить о варианте – продать собственное жилье и купить новое, то быстрее реализовать и подобрать недвижимость также помогут специалисты «Этажей».