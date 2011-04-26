Строителям будет комфортнее работать

Федеральные власти намерены делать все, чтобы сделать работу строителей более комфортной. Ряд важных заявлений сделал накануне на совещании по развитию стройкомплекса премьер-министр РФ Владимир Путин.
Так, премьер отметил, что необходимо ограничить перечень разрешительных документов в сфере строительства. «Нужно внести изменения в действующее законодательство и запретить принимать любые другие процедуры кроме тех, которые предусмотрены (в федеральном) законе. Они должны быть исчерпывающие», - сказал В.Путин. Таким образом премьер отреагировал на обращение участников совещания, которые посетовали на то, что власти регионов требуют дополнительные документы и вводят свои процедуры согласования в области строительства.
Также российские власти готовы обнулять ввозные пошлины на уникальное строительное оборудование, но намерены развивать собственное производство. «Здесь (в стройиндустрии), также как и в других отраслях производства, должен действовать единый принцип: мы будем минимизировать, а когда нужно обнулять ставки ввозных таможенных пошлин на то оборудование, которое является уникальным и на территории РФ пока не производится», - сказал В.Путин.
В то же время он обратил внимание представителей отрасли на то, что, несмотря на то, что Россия будет наращивать закупки импортного оборудования, она не намерена отказываться от развития производства на своей территории. «Будем стремиться к тому, в том числе на правительственном уровне, создавать такие условия, которые экономически стимулировали бы перенос производства на российскую территорию с постепенным увеличением локализации производства», - сказал он.
Кроме того, премьер-министр поручил к середине 2012 года завершить обновление национальных стандартов в сфере строительства и стройматериалов.
Премьер-министр также отметил, что 94-й федеральный закон, который регулирует вопросы размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, будет усовершенствован.
В.Путин ответил на выступление одного из участников заседания, который посетовал на то, что в нынешней редакции закон позволяет недобросовестным компаниям намеренно занижать цены, в частности, на строительство, требуя от конкурентов взятку за отказ от участия в конкурсе. «Это, к сожалению, характерно не только для строительной отрасли; это очевидные изъяны», - сказал глава правительства. По словам премьера, в проекте поправок к закону, в частности, содержится положение о предквалификации, то есть, от участников аукциона будет требоваться предоставление информации о наличии производственных мощностей, необходимых возможностей и о предыдущих проектах для участия в конкурсе.
Что касается темы ипотеки, то «генеральный способ снижения ставок кредитования вообще и по ипотеке, в частности, - это снижение инфляции». В.Путин отметил, что необходимо стремиться к ставке ипотечного кредитования в 5-6%, пишет «Интерфакс».