Строителям будет комфортнее работать

В.Путин ответил на выступление одного из участников заседания, который посетовал на то, что в нынешней редакции закон позволяет недобросовестным компаниям намеренно занижать цены, в частности, на строительство, требуя от конкурентов взятку за отказ от участия в конкурсе. «Это, к сожалению, характерно не только для строительной отрасли; это очевидные изъяны», - сказал глава правительства. По словам премьера, в проекте поправок к закону, в частности, содержится положение о предквалификации, то есть, от участников аукциона будет требоваться предоставление информации о наличии производственных мощностей, необходимых возможностей и о предыдущих проектах для участия в конкурсе.