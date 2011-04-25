Дача в аренду – пора открывать сезон!

С приходом мая многочисленные дачные и садовые сообщества в Тюменской области оживают – владельцы дач открывают сезон. Те, кто не имеют собственного «уголка природы», подбирают нужные объекты в аренду. И ищут их у риэлторов, хотя те, кто желают сдать дачу или земельный участок, обращаются в агентства недвижимости нечасто.
В столичных регионах направление загородной аренды развито намного больше, чем на тюменском рынке. В летний период многие семьи желают уехать из пыльного мегаполиса в зеленую среду. Так, в Московской, Ленинградской и ряде других областей сдают в аренду таунхаусы, коттеджи, дачи, участки под огородничество – выбор там большой, соответственно разнообразнее требования и цены. В Тюменской же области это направление более сужено – в наем требуется чаще дача (даже не всегда с домиком) или голая земля – под картошку. Коттеджи в Тюмени практически не сдают на все лето, а варианты почасовой и посуточной аренды можно найти на местных базах отдыха.
Как рассказала директор центра загородной недвижимости «Сова» Оксана Белевцова, участки под посадку картофеля и других овощных культур люди обычно сдают по знакомству, по договоренности. «Бывают заявки на аренду дачи, дома, но очень редко», - отмечает специалист.
На портале «Недвижимость в Тюмени» всего несколько объявлений о сдаче в аренду дач и земельных участков. Цены объектов разбросаны от таких заманчивых как «символическая», «недорого» и «договорная» до 9 и даже 12 тысяч рублей.
Стоимость аренды дачи по данным агентства «Основа», порядка 3-5 тысяч рублей в месяц. «Необходимым условием при этом чаще является наличие электричества, газа, теплицы, колодца и других удобств дачной жизни, - комментирует специалист агентства недвижимости «Основа» Анастасия Костюхина, - Пустой же участок земли обойдется в 1-2 тысячи рублей», при этом наниматель обязан обрабатывать землю – он для этого и берет ее в аренду.
Услуга по поиску загородной недвижимости в аренду в АН «Основа» обойдется арендатору в 50% от стоимости дачи или участка. Как пояснили в агентстве, те, кому необходимы подобные объекты, обращаются в агентство нередко – весь сезон с мая по сентябрь, а тех, кто желает свою недвижимость сдать, приходится искать. Для этого специалисты ведут отдельную базу объектов, которые сдают в аренду из года в год.
Мы так часто находимся в городе, дышим пылью и разгребаем сапогами мусор у подъезда. Дача – прекрасный вариант для проведения летнего периода приятно и с пользой. А если рядом с дачным сообществом есть водоем, где разрешена рыбная ловля или лес, где пруд пруди подосиновиков, - это будет только дополнительным бонусом и разрядкой для горожанина.
Если покупка дачи для вас пока недоступна, а на природу все-таки тянет, стоит поискать загородную недвижимость в аренду. Помогут тут либо специалисты по недвижимости, либо собственный поиск нужного объекта на досках объявлений в дачных кооперативах и в Интернете. Удачи в поиске!
Евгения Лямзина