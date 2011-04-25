Дача в аренду – пора открывать сезон!

В столичных регионах направление загородной аренды развито намного больше, чем на тюменском рынке. В летний период многие семьи желают уехать из пыльного мегаполиса в зеленую среду. Так, в Московской, Ленинградской и ряде других областей сдают в аренду таунхаусы, коттеджи, дачи, участки под огородничество – выбор там большой, соответственно разнообразнее требования и цены. В Тюменской же области это направление более сужено – в наем требуется чаще дача (даже не всегда с домиком) или голая земля – под картошку. Коттеджи в Тюмени практически не сдают на все лето, а варианты почасовой и посуточной аренды можно найти на местных базах отдыха.