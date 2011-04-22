Дайджест Nashgorod.ru с 16 по 22 апреля

Маркетинговый ход компании DNS позабавил форумчан. Новый ритейлер компьютерной техники готовится штурмом взять Тюмень. Методы у компании соответствующие — жесткий демпинг вплоть до торговли в убыток, огромный ассортимент — полки буквально ломятся от новинок, которые обычно приходится ждать под заказ. Да и реклама не подкачала — уже сейчас город забрасывают листовками, а с экранов телевизоров зеленый инопланетянин обещает сразить наповал, только, мол, приходите на открытие. Кроме того, читатели обсудили фотографии с акций компании в других городах.