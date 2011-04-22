Дайджест Nashgorod.ru с 16 по 22 апреля

Кручу — куда хочу
Улица Мельникайте на несколько дней превратилась в сплошную пробку. Компания «ТюменьТел» без согласования с ГИБДД изменило режим работы светофорного объекта на пересечении улиц Республики и Мельникайте. ГИБДД намерена привлечь к административной ответственности ОАО «ТюменьТел».
Мнения форумчан:
«Три дня подряд удивлялась — вроде аварий нет, а все стоят. Я с гастроцентра выезжаю и до Республики — всего ничего, но в пробках минут по 15 стояла, хотя после Респ-ки поток нормально идет»
«Один из акционеров ТюменьТела — Администрация г. Тюмени»
«Так выходит к административой ответственности привлекать то и некого — не администрацию же».
Темнота — друг молодежи?
За одну неделю сотрудники ГИБДД Тюменской области составили более 900 административных материалов за тонировку стекол автомобилей. Автолюбители признаются, что после снятия тонировки в машине улучшилась обзорность, и ездить по городским улицам стало гораздо легче. Но, несмотря на это, остается еще много тех, кто несмотря ни на что продолжает ездить в «закопченных» авто.
«Люди обеспеченные материально, интеллигентные, зрелого возраста, уже давно привели свой автомобиль в соответствие с законом. Нарушают в основном молодые люди, при этом пытаются всевозможными путями избежать ответственности», — рассказал инспектор спецбатальона ДПС Денис Стремичев.
Мнения форумчан:
«Ездила сегодня по городу практически целый день по делам, я бы сказала у меня пальцев на руках не хватит, чтоб посчитать скока ездит затонированных так(!!!)что даже в лобовое водителя не видно!»
«Первый месяц на нетонированной тачке чувствовал себя дико некомфортно, теперь привык и наоборот не хочу тонироваться. как то новее что ли нетонированная тачка смотрится. На все случаи жизни очки солнцезащитные есть»
«Мне лично всё равно, что там придумали наши „многоуважаемые“ депутаты, я всё равно затонирую машину».
Реклама любой ценой
Маркетинговый ход компании DNS позабавил форумчан. Новый ритейлер компьютерной техники готовится штурмом взять Тюмень. Методы у компании соответствующие — жесткий демпинг вплоть до торговли в убыток, огромный ассортимент — полки буквально ломятся от новинок, которые обычно приходится ждать под заказ. Да и реклама не подкачала — уже сейчас город забрасывают листовками, а с экранов телевизоров зеленый инопланетянин обещает сразить наповал, только, мол, приходите на открытие. Кроме того, читатели обсудили фотографии с акций компании в других городах.
Мнения форумчан:
«Норм ход с тематикой для региона. Только ДНС в нефтяной отрасли другое значение имеет. Если не глотать, то не отравятся, но отмываться долго будут. Сам работал на промысле, знаю»
«Унылое у нас открытие планируется. Но завтра приду поглазеть».
Небесный экспресс остается на земле
Авиакомпания «Скай Экспресс» временно приостановила выполнение рейсов из Тюмени с 18 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Пассажиров, планирующих вылет после указанной даты, будут оповещать Центром бронирования. В качестве альтернативы пассажирам собираются предложить авиабилеты на перелет в Москву рейсами «Скай Экспресс» из городов Екатеринбург и Челябинск.
Мнения форумчан:
«Правильно, тарифы по 7000. Тогда как в авионове по 1000. вот никто и не летает»
«Время не удобное у них стало — полеты только ночью. Да и цены стали такие же, как в Ютэйр, если не выше»
«Ура! Наконец, эти не-до-лоукостеры свалили»
«А почему радуетесь? Чем больше конкуренция, тем ниже цены, по идее».
Клещи открыли сезон
За медицинской помощью по поводу присасывания клещей в лечебно-профилактические учреждения Тюменской области по состоянию на 18 апреля обратилось 118 человек, из них 33 — это дети и подростки. Противоклещевой иммуноглобулин с профилактической целью получили 113 обратившихся. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области напоминает, что медицинскую помощь пострадавшим от присасывания клеща оказывают областные больницы на административных территориях.