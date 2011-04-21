Быстрее дорожает дешевое жилье

На круглом столе «Взаимодействие кредитных учреждений с застройщиками и населением: проектное кредитование, ипотека, участие в социальных жилищных программах» 15 апреля 2011 года она сообщила, что среди строящегося сегодня жилья лишь около 25% подходящего под социальные нормы. Подразделяя строящуюся недвижимость на классы эконом, комфорт, бизнес и элитное, специалист уверена, что больше всего возводится в Тюмени комфортного жилья (порядка 58%). Видимо, оно выгоднее для застройщиков.