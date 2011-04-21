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Быстрее дорожает дешевое жилье

21 апреля 2011, 15:05
Квартиры класса эконом в течение полугода могут подрасти в цене до 10%...

Квартиры класса эконом в течение полугода могут подрасти в цене до 10%. Такое мнение выразила аналитик рынка жилой недвижимости ЗАО «Ассоциация Алко» Светлана Молодкина.

На круглом столе «Взаимодействие кредитных учреждений с застройщиками и населением: проектное кредитование, ипотека, участие в социальных жилищных программах» 15 апреля 2011 года она сообщила, что среди строящегося сегодня жилья лишь около 25% подходящего под социальные нормы. Подразделяя строящуюся недвижимость на классы эконом, комфорт, бизнес и элитное, специалист уверена, что больше всего возводится в Тюмени комфортного жилья (порядка 58%). Видимо, оно выгоднее для застройщиков.

По подсчетам специалистов ЗАО «Ассоциация Алко», на настоящий период в Тюмени 152 строящихся объекта. Большая часть которых сосредоточена в Заречных, Тюменских микрорайонах и районах Тарманы, Мыс и ММС.

Как отметил президент Союза тюменских строителей Анатолий Ларионов, несколько последних лет в Тюмени вводится в эксплуатацию более 1 квадратного метра на жителя: «Такого результата нет ни в одном городе РФ. Наша задача не просто удержаться на этом уровне, но и увеличить объем вводимого жилья». При этом среди вводимых квадратных метров необходимо повышать долю социального жилья.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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