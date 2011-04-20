За низкими ценами стояли мошенники

Схема совершения преступления оказалась простой. Чтобы привлечь к себе больше клиентов, аферисты давали в СМИ объявления о сдаче жилья по очень низкой цене. Вместе с тем сдаваемый объект недвижимости (квартира, комната), как правило, не сдавался, и прав на его сдачу от имени собственников мошенники не имели. При посещении офиса клиенту предлагалось заключить договор информационного обеспечения за предоставление адресов собственников и их контактных сведений. В момент беседы с клиентом работники офиса весьма правдоподобно имитировали телефонный разговор с арендодателем и «договаривались» с ним о встрече. После оплаты клиенту передавалось приложение к договору с указанием адресов арендодателей и их контактных сведений, которые не соответствовали действительности, сообщает пресс-служба ГУВД по Тюменской области.