За низкими ценами стояли мошенники

Межрегиональная преступная группа, которая совершала мошенничества на рынке оказания услуг населению по поиску работы и найма недвижимости, орудовала в Тюмени.
С целью совершения мошенничества, преступной группой были зарегистрированы юридические лица, такие как ООО «Центр Развития Коммуникаций», ЦРК «Север», ООО Управляющая компания «ЦРК».
Схема совершения преступления оказалась простой. Чтобы привлечь к себе больше клиентов, аферисты давали в СМИ объявления о сдаче жилья по очень низкой цене. Вместе с тем сдаваемый объект недвижимости (квартира, комната), как правило, не сдавался, и прав на его сдачу от имени собственников мошенники не имели. При посещении офиса клиенту предлагалось заключить договор информационного обеспечения за предоставление адресов собственников и их контактных сведений. В момент беседы с клиентом работники офиса весьма правдоподобно имитировали телефонный разговор с арендодателем и «договаривались» с ним о встрече. После оплаты клиенту передавалось приложение к договору с указанием адресов арендодателей и их контактных сведений, которые не соответствовали действительности, сообщает пресс-служба ГУВД по Тюменской области.
По оперативным данным, эта преступная группа имеет более 35 офисов в России, и от ее деятельности пострадали более 10 тысяч граждан из различных регионов Российской Федерации. Участники банды «работали» на территории нескольких субъектов Российской Федерации: Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской и Тюменской областях, Алтайского и Красноярского краев, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Бренды преступной группы: «Первый оператор недвижимости», «первый оператор труда», «Центр развития коммуникаций», «Региональный центр аренды недвижимости», «Региональный центр аренды жилья», ООО Управляющая компания «ЦРК». В городе Тюмени офисы аферистов располагались по адресам: ул. Республики, 141-204 и 94/1; ул. Грибоедова, 3; ул. Герцена, 53; ул. М. Горького, 44 и ул. Первомайская, 6.
Следственной частью следственного управления при УВД по г. Тюмени по данным фактам мошенничества было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч.2 УК РФ (мошенничество). Всех граждан, пострадавших от деятельности данной преступной группы, просят обращаться в оперативно-розыскную часть по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Тюменской области по телефонам: 794-967; 794-963.