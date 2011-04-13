«Папа Кузя»: эпоха в истории Тюменского драмтеатра

Завершилась презентация словами нынешнего директора Тюменского драматического театра Сергея Осинцева: «Грустно, что ушло то прекрасное время и уходят такие люди. Я директор театра чуть больше месяца, и мне очень страшно: театр сегодня не нужен государству, и я, наверное, никогда не смогу быть таким директором, как Калугин, но стремиться к этому буду. Я смотрел и думал, как же тогда было прекрасно, и как же хочется, чтобы все таким оставалось и дальше, чтобы о театре и труппе говорили так же восторженно». Директор пообещал, что фильм обязательно покажут всей актерской труппе, а диск с ним будет находиться в музее театра.