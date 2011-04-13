«Папа Кузя»: эпоха в истории Тюменского драмтеатра

Телевизионный фильм «Папа Кузя» — это совместный творческий проект тюменского отделения Союза театральных деятелей РФ и ВГТРК «Регион-Тюмень». Автор идеи фильма — заслуженный артист России Владимир Орел, режиссер — Вера Федорова, автор сценария — Валерий Чупин.
«С моей точки зрения, фильм абсолютно несложный, но очень теплый и правдивый, — говорит в приветственном слове автор идеи фильма Владимир Орел. — Была задумка снять один фильм об этом уникальном тандеме — директоре театра Александре Калугине и его главном режиссере Евгении Плавинском — но ограниченность хронометража не позволила этого сделать, поэтому мы создали картины о каждом. Совместная работа этих выдающихся людей более 20 лет обеспечивала успех театра и в Тюмени, и на гастролях в Украине, Москве, Волгограде, Куйбышеве, Ульяновске, Нижнем Новгороде».
Александр Кузьмич Калугин возглавлял Тюменский театр драмы с 1963 до 1984 года. «Поставили руководить его, когда театр был в упадке, — говорит в фильме заслуженный артист Казахстана и России Сергей Кутьмин. — И не прогадали».
В 26 минут фильма спрессованы кинозаписи, фотографии, рассказы о «папе Кузе» его жены, тех, кто с ним работал — актеров, сотрудников швейного и бутафорского цехов. На наших глазах разворачивается театральная жизнь двух десятилетий — с посещением театральной дачи по понедельникам, актерской кухней, регулярными гастролями, квартирами и детскими садами для работников театра. Неоднократно звучит, что театр и его директор Александр Калугин в то время были для актеров стеной, отделяющей их от государства.
Актеры рассказывают, что театр в то время работал как швейцарские часы, но, тем не менее, атмосфера в нем была семейной, теплой. Недаром фильм назван «Папа Кузя» — именно так все в театре называли своего строгого, но заботливого директора. Так, каждую весну уже была запланирована реконструкция какого-нибудь из помещений театра, в сейфе всегда лежали
Он был хозяйственный мужик, все видел и замечал, вспоминает заведующий бутафорским цехом Вячесла Шаболин. «Он даже помнил наших детей, всегда интересовался ими, когда приходил, — добавляет его коллега.- Александр Кузьмич был не просто директором театра, а театральным директором».
Также не раз упомянут и в фильме, и гостями премьеры тонкий голос легендарного директора драмтеатра, который был объектом постоянного пародирования актерами, как и сама личность «папы Кузи» была центром театрального фольклора. Актеры в фильме рассказывают, что Александр Кузьмич улыбался очень редко, и отношения к шуткам никакого не высказывал. «Его все боялись, потому что он был требовательным», — добавляет жена Александра Калугина.
В пресс-релизе время, когда в театре работал «папа Кузя» названо «золотым веком» тюменского драматического искусства: «Усилиями Плавинского и Калугина Тюменский драматический театр вошел в число лучших театров России. Сплав творчества и мудрого руководства дал заряд коллективу театра прожить долгие годы, как единая семья, пережить смутное время и состояться как театральное явление региона».
«Я хочу поклониться в пол героям, которые снялись в фильме. Они говорили так искренне, от сердца, хотя действительно прошло очень много времени, что хочется плакать», — поделилась режиссер фильма Вера Федорова. По ее словам, примерно через месяц «Папу Кузю» покажут на канале «Регион-Тюмень»; фильм попадет в архив Тюменской области.
Завершилась презентация словами нынешнего директора Тюменского драматического театра Сергея Осинцева: «Грустно, что ушло то прекрасное время и уходят такие люди. Я директор театра чуть больше месяца, и мне очень страшно: театр сегодня не нужен государству, и я, наверное, никогда не смогу быть таким директором, как Калугин, но стремиться к этому буду. Я смотрел и думал, как же тогда было прекрасно, и как же хочется, чтобы все таким оставалось и дальше, чтобы о театре и труппе говорили так же восторженно». Директор пообещал, что фильм обязательно покажут всей актерской труппе, а диск с ним будет находиться в музее театра.