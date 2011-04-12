В области продолжают строить социальные объекты

В текущем году в Тюменской области планируется ввести в эксплуатацию более 50 объектов социального назначения за счет облбюджета. Из них в Тюмени – объекты здравоохранения и спортивные.
По информации пресс-службы главного управления строительства и ЖКХ ТО, ряд важных объектов уже введен. Это дворец бракосочетаний и здание родильного дома перинатального центра в Тюмени, дворец культуры в Заводоуковске, крытый хоккейный корт в Тобольске, здание административно-бытового комплекса с трибунами в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» (Тюменский район) и автовокзал в селе Нижняя Тавда.
В числе объектов, которые будут введены до конца года, три детских сада - в селе Новоселезнево Казанского района, в поселке Винзили Тюменского района и в Ишиме. Распахнут свои двери новые школы в деревне Осиновской Вагайского района и в поселке Голышманово.
Будут сданы в эксплуатацию дом культуры и спорткомплекс в селе Вагай, стадион и спорткомплекс в поселке Голышманово, спорткомплексы в Заводоуковске и Ялуторовске.
В Тюмени планируется завершить реконструкцию колледжа искусств, ввести в эксплуатацию стадион «Геолог» и крытый хоккейный каток СДЮШОР «Прибой». Также в областном центре продолжатся работы по строительству набережной. В 2011 году планируется завершить вторую очередь благоустройства правого берега реки Тура.
Кроме того, будут построены поликлиника на 350 посещений по улице Домостроителей и первая и вторая очереди областного онкологического центра.