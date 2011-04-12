В области продолжают строить социальные объекты

В числе объектов, которые будут введены до конца года, три детских сада - в селе Новоселезнево Казанского района, в поселке Винзили Тюменского района и в Ишиме. Распахнут свои двери новые школы в деревне Осиновской Вагайского района и в поселке Голышманово.