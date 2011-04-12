Тюменские торговые центры встанут в ряд со столичными

В рейтинге Топ-100 лучших торговых центров России будут участвовать и тюменские заведения. Созданием рейтинга занимаются эксперты Гильдии управляющих и девелоперов (ГУД). Какие конкретно объекты примут участие в рейтинге, местные кураторы проекта пока не уточняют.
С целью развития рынка торговой недвижимости России и повышения эффективного взаимодействия между участниками рынка эксперты ГУД приступили к созданию рейтинга ТОП-100 лучших торговых центров нескольких крупнейших городов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень и другие.
Оценке подлежат только действующие качественные торговые центры площадью от 5 тысяч квадратных метров. Критерии оценки разработаны экспертной группой Гильдии управляющих и девелоперов и насчитывают более 30 параметров, влияющих как в целом на качество самого объекта, так и на комфортность работы и пребывания в торговом центре. Как сообщает пресс-центр ГУД, среди критериев оценки: местоположение, доступность, архитектурные особенности зданий, внутренняя отделка и дизайн, качество отделочных материалов, логистика, инженерия и многое другое.
«Мы приступили к формированию общего списка объектов во всех двенадцати городах, - говорит председатель Комитета по торговой недвижимости ГУД, управляющий партнер компании LCMC Дмитрий Золин. - По нашим расчетам экспертам ГУД предстоит проанализировать более 300 торговых центров России. В настоящий момент для участия в рейтинге утвержден список торговых центров Санкт-Петербурга, насчитывающий 24 объекта, в Казани - 11 объектов, в Тюмени - 7. До конца апреля мы завершим эту работу. Рейтинг ТОП-100 лучших торговых центров России будет представлен широкой общественности в сентябре в рамках форума PROEstate».