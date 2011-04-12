Тюменские торговые центры встанут в ряд со столичными

Оценке подлежат только действующие качественные торговые центры площадью от 5 тысяч квадратных метров. Критерии оценки разработаны экспертной группой Гильдии управляющих и девелоперов и насчитывают более 30 параметров, влияющих как в целом на качество самого объекта, так и на комфортность работы и пребывания в торговом центре. Как сообщает пресс-центр ГУД, среди критериев оценки: местоположение, доступность, архитектурные особенности зданий, внутренняя отделка и дизайн, качество отделочных материалов, логистика, инженерия и многое другое.