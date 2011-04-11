Куда смещаются вкусы покупателей

На дворе весна, и все больше горожан загораются мечтой о частном доме: все активнее они прицениваются, выбирают земельные участки с домами, таунхаусами или без построек. Чаще спросом пользуются участки на расстоянии до 25 километров от города и с уже подведенными коммуникациями, но, по-прежнему, главным фактором выбора является стоимость объекта.
Сложность сегмента загородной недвижимости в том, что среднюю цену здесь определить крайне нелегко. Даже рядом находящиеся участки могут стоить по-разному.
За примерами объектов мы обратились к начальнику отдела загородной недвижимости регионального агентства недвижимости «Этажи» Роману Арбамову. В базе этого агентства более 3 тысяч объектов данного сегмента.
Раньше было обычной практикой иметь на семью квартиру в городе и за городом дачу. Теперь же люди охотнее выбирают что-то одно, но капитальное и полноценное. Если семье необходим участок земли для строительства дома, нужно его искать. И стремясь найти территорию дешевле, необходимо понимать, что стоит за определенными деньгами.
Если рассматривать так называемую тюменскую «рублевку»: Патрушево, Ожогино, Цимлянское, Петровский остров, Дебрыши, поселок Московский и т.д. – в радиусе до пяти километров от города примерно одинаковые цены. Здесь уже подведены все коммуникации, а близость к городской черте смывает проблему инфраструктуры. Например, нарезанные участки площадями 13-15 соток в Патрушево от юрлица в прошлом году риэлторы «Этажей» реализовывали за 2,7-3 миллиона рублей. Сегодня участки таких же размеров от собственников продаются за 4-6 миллионов рублей. Это, конечно, средние цены, если участок расположен рядом с озером или лесной зоной, цена становится еще выше.
В радиусе до 25 километров от Тюмени участки под ИЖС с коммуникациями площадями 10-15 соток обойдутся горожанам от 700 тысяч рублей и выше.
Участки от 30 тысяч рублей за сотку можно приобрести по Старотобольскому и Московскому трактам. Это совершенно пустые участки новой нарезки от компаний «ИнвестФонд» и «Дельта Профит». Такой вариант удобен для тех, кто не планирует приступать сразу к строительству дома. Покупая более дешевые земельные участки на «нарезанных» полях без коммуникаций, нужно предполагать, что торопиться со строительством дома не стоит, так как прокладка дорог и необходимых трубопроводов, установка столбов и т.д. может скорректировать расположение именно вашего дома.
В других проектах «ИнвестФонда» по Старотобольскому тракту уже есть выстроенные дома, дороги, проведено электричество. Старотобольский тракт – трасса не федеральная, примерно на 35 километре он заканчивается деревней Криводаново, где восхитительная природа. Участки там стоят до 50 тысяч за сотку.
Цена участков в нарезке на Московском тракте с коммуникациями будет выше в разы, то есть порядка 100 тысяч рублей за сотку. Московский тракт интересен тем, что это федеральная трасса, где множество деревень, обеспечивающих полную инфраструктуру. Покупатели интересуются всеми населенными пунктами по этому тракту вплоть до Свердловской области – стоимости участков могут кардинально отличаться в зависимости от построек и качества подъездной дороги.
По Велижанскому тракту участки в нарезке есть только в проекте «Серебряная подкова». Этот объект комплексный – участок, проект индивидуального дома и его обязательное строительство – это новый продукт на рынке недвижимости Тюмени, поэтому анализировать спрос на него пока сложно. В деревнях по Велижанскому тракту на земельные участки не самые высокие цены.
Ялуторовский тракт – один из самых густонаселенных. Здесь нет новых земельных участков, но продолжает держаться спрос на дачи у озера Андреевского. Из недавних примеров - участок площадью 4 сотки около Боровского поселка продан за 1,3 миллиона. Плюс этого района в том, что за счет поселка городского типа территория насыщена всей необходимой инфраструктурой, и дорога в город хорошая. Дальний населенный пункт по этому направлению – Винзили - в этом году пока особым спросом не пользуется, но предложения там есть.
Салаирский тракт – неплохой выбор, если вы ищете хороший участок недалеко от города. Удачный вариант можно подобрать в поселке Березняки, но дальше по этому направлению добираться до участка будет уже проблематично. По отзывам горожан, весь дачный сезон там постоянные автопробки. Спрос по этому направлению есть. Но в агентстве «Этажи» в последнее время сделок здесь не отмечено.
Анализируя предложения на рынке недвижимости, можно заметить, что участки, находящиеся недалеко друг от друга, могут стоить совершенно по-разному. Так, участок в 8-10 соток в обществе «Луч» можно приобрести всего тысяч за 300 тысяч рублей, хотя рядом находится довольно популярный поселок Березняки. Как пояснил специалист, цена зависит от категории земель: в садовом обществе участок будет дешевле, там может быть возможно и строительство дома, и прописка, но это в любом случае это будет всего лишь дача.
Больший спрос сегодня все-таки на такие земельные участки, в свидетельстве о собственности на которые написано «под индивидуальное жилищное строительство» (ИЖС). Требуемые площади в среднем – 10-15 соток. Обычно покупатели выбирают участки на расстоянии до 25 км от города, но есть особо привлекательные места и на более удаленном расстоянии, куда люди готовы ехать, даже если объекты там дорогостоящие. Например, деревня Каменка по Ирбитскому тракту (35 км от города) - «упакованный» населенный пункт и густые леса с грибами-ягодами, куда ведет довольно хорошая дорога.
В целом же, на каждый товар есть свой спрос. Строя планы, удобнее просчитать действия и сделать покупку более выгодной: например, купить участок без коммуникаций, но дешевле, в будущем построить дом и ввести его в эксплуатацию с моментом ввода коммуникаций. Если же средства позволяют, можно купить готовый участок уже с коммуникациями и сразу выстроить жилье. Тем не менее, участки выгоднее покупать все-таки у компаний, так как это «оптовая» нарезка, соответственно, более дешевая. При этом все покупатели оказываются в равных условиях, то есть, могут организовать свою управляющую компанию на территории или повлиять на расположение тех или иных коммуникаций.
Евгения Лямзина
Фото с сайта if72.ru