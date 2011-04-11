Куда смещаются вкусы покупателей

В целом же, на каждый товар есть свой спрос. Строя планы, удобнее просчитать действия и сделать покупку более выгодной: например, купить участок без коммуникаций, но дешевле, в будущем построить дом и ввести его в эксплуатацию с моментом ввода коммуникаций. Если же средства позволяют, можно купить готовый участок уже с коммуникациями и сразу выстроить жилье. Тем не менее, участки выгоднее покупать все-таки у компаний, так как это «оптовая» нарезка, соответственно, более дешевая. При этом все покупатели оказываются в равных условиях, то есть, могут организовать свою управляющую компанию на территории или повлиять на расположение тех или иных коммуникаций.