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Поколение «беззубых» уходит

8 апреля 2011, 11:02
Мода на красивую улыбку становится привычным явлением в Тюмени. Но «беззубым» поколением все еще считаются люди, старше 30 лет.
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Тюмень

Круглый стол на тему «Современные технологии сохранения зубов» прошел сегодня в Стоматологической клинике Тюменской государственной медицинской академии. «Сегодня у 20-летних почти нет удаленных зубов, — рассказала заведующая кафедрой стоматологии с курсом оториноларингологии ФПК и ППС Любовь Иванова. — Если раньше мы в день удаляли до нескольких десятков зубов у детей, то сейчас бывает, что мы за неделю не удаляем ни одного». По мнению стоматолога, люди начали бережнее относиться к своим зубам: о том, что нужно их чистить каждый день, знает каждый ребенок. Однако о том, что нужно заботиться еще и о деснах, забывают и взрослые.

«Как правило, люди приходят, когда заболевание уже находится в запущенной форме», — отметил врач стоматолог-терапевт Евгений Семахин. Такое заболевание, как гингивит, часто воспринимают как временное явление, списывая кровоточивость на порез или простуду. Между тем, гингивит — это действительно временное состояние. Если его не лечить, оно постепенно перейдет в более тяжелые формы — парадонтит или парадонтоз. И, несмотря на то, что сегодня существуют современные технологии лечения этих болезней, люди продолжают терять зубы.

К сожалению, большинство наших соотечественников пока не привыкло к тому, что зубной камень необходимо убирать в кабинете стоматолога. Именно отложение в «труднодоступных местах» становятся причиной заболевания десен. Если же кто-то решается на такую процедуру, то не считает нужным пройти ее, как положено, троекратно в течение двух недель. При этом, отметила Любовь Иванова, люди начинают жаловаться на качество оказанной им услуги.

О том, как продлить жизнь своим зубам, рассказала заведующая кафедрой терапевтической стоматологии и стоматологии детского возраста Ольга Куман. Зубную пасту нужно выбирать не по вкусу, а по ее лечебным свойствам. Для каждого человека ее должен подбирать лечащий врач. Периодически пасты нужно менять. Если у вас проблемы с деснами, нужно выбирать мягкую щетку для чистки, щетинистая головка в последнее время становится все более маленькой — как раз для того, чтобы «труднодоступные места» можно было как следует прочистить. После чистки необходимо ополаскивать рот специальным средством. Эффективно использование иррегаторов — когда полость рта очищается струей воды.

Что касается профессиональной помощи, то самый распространенный метод сегодня — механическое удаление зубного камня. Доступной стала также процедура герметизации фиссур — когда мелкие «выемки» в зубах предохраняются с помощью специального вещества. Это предохраняет эмаль от скопления микробов.

Впрочем, заботиться только о ротовой полости, мало. Как правило, болеть мы начинаем, когда ослаблен весь организм. Поэтому, ешьте здоровую пищу и занимайтесь спортом, и вставная челюсть вам долго не понадобится.

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