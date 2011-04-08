Поколение «беззубых» уходит

Круглый стол на тему «Современные технологии сохранения зубов» прошел сегодня в Стоматологической клинике Тюменской государственной медицинской академии. «Сегодня у 20-летних почти нет удаленных зубов, — рассказала заведующая кафедрой стоматологии с курсом оториноларингологии ФПК и ППС Любовь Иванова. — Если раньше мы в день удаляли до нескольких десятков зубов у детей, то сейчас бывает, что мы за неделю не удаляем ни одного». По мнению стоматолога, люди начали бережнее относиться к своим зубам: о том, что нужно их чистить каждый день, знает каждый ребенок. Однако о том, что нужно заботиться еще и о деснах, забывают и взрослые.