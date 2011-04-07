nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Журналистов приглашают на стройку малоэтажного жилья

7 апреля 2011, 09:40
Журналистов приглашают на пресс-тур в строящийся жилой комплекс...

Журналистов приглашают на пресс-тур в строящийся жилой комплекс «Богандинский», расположенный в одноименном поселке.

Комплекс представляет собой четыре дома эконом-формата. В ближайшее время (июль 2011 г.) планируется завершение строительства первого дома комплекса на 64 квартиры.

12 апреля 2011 года организаторы мероприятия - девелоперская компания «Партнер-Инвест» приглашает представителей СМИ посетить строящийся объект. В мероприятии примут участие представители администрации Тюменского района и специалисты компании-застройщика. Специально для журналистов будет проведен «строительный» мастер-класс.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25