Журналистов приглашают на стройку малоэтажного жилья

Журналистов приглашают на пресс-тур в строящийся жилой комплекс «Богандинский», расположенный в одноименном поселке.
Комплекс представляет собой четыре дома эконом-формата. В ближайшее время (июль 2011 г.) планируется завершение строительства первого дома комплекса на 64 квартиры.
12 апреля 2011 года организаторы мероприятия - девелоперская компания «Партнер-Инвест» приглашает представителей СМИ посетить строящийся объект. В мероприятии примут участие представители администрации Тюменского района и специалисты компании-застройщика. Специально для журналистов будет проведен «строительный» мастер-класс.