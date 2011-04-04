Малогабаритное жилье по-прежнему популярно

И, тем не менее, коммерческий директор ОАО «ТДСК» Лариса Новикова уверена, что нельзя строить только лишь квартиры-«малышки», так как каждый покупатель – это личность со своими потребностями. Поэтому на новой площадке, в так называемом микрорайоне Восточный-3, застройщик предложит покупателям различные варианты жилья.