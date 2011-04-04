Малогабаритное жилье по-прежнему популярно

По-прежнему огромным спросом пользуются одно- и двухкомнатные квартиры небольших площадей в новостройках. Эта тенденция будет продолжаться, считают специалисты недвижимости Тюмени. Также популярность набирает сезонный товар – земельные участки. Об этом говорили участники пресс-конференции, которая прошла 2 апреля 2011в рамках десятой выставки недвижимости-2011.
Цены на квартиры повышенной комфортности будут, возможно, даже снижаться, роста стоимости в этом секторе точно ожидать не стоит, заверил председатель совета директоров АН «Адвекс-Т» Сергей Сухарев. Спрос на квартиры больших площадей тормозит грядущий налог на недвижимость, уверен он.
И, тем не менее, коммерческий директор ОАО «ТДСК» Лариса Новикова уверена, что нельзя строить только лишь квартиры-«малышки», так как каждый покупатель – это личность со своими потребностями. Поэтому на новой площадке, в так называемом микрорайоне Восточный-3, застройщик предложит покупателям различные варианты жилья.