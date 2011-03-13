Дайджест Nashgorod.ru c 6 по 13 марта

Фактически завершились судебные слушания по делу преподавателя ТюмГУ анархиста Андрея Кутузова, обвиняемого ФСБ в публичных призывах к экстремистской деятельноcти, якобы осуществлявшихся им посредством раздачи листовок на митинге 30 октября 2009 года. На прошедших в среду прениях выступили с речью Андрей Кутузов и его защитник. Также прозвучало последнее слово обвиняемого. Поддержать подсудимого в здание суда пришли около 30 человек. «… будущий приговор по этому делу, каким бы он ни был — это приговор не мне. Я не виновен в преступлении, которое мне формально приписывают, и в этом не сомневается практически никто. Это приговор другим участникам судебного процесса: государственному обвинению и судье. Ваша честь, теперь в ваших руках решение вопроса о том, каким же будет этот приговор. Возможностей много. Мне кажется, здесь есть о чем задуматься», — сказал Андрей Кутузов в своем последнем слове. Отметим, что приговор по делу будет озвучен утром в понедельник, 14 марта.