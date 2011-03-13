Дайджест Nashgorod.ru c 6 по 13 марта

Зима недаром злится…
Прощальный сюрприз преподнесла зима жителям областного центра в праздничный день — 8 марта. Снег шел без малого двое суток, и за это время выпало рекордное количество осадков. Снежное бедствие застало врасплох водителей и пешеходов Тюмени. К утру 9 марта город почти полностью покрыт сугробами. Многие автолюбители просто не смогли с утра откопать своих «железных коней. Пешеходам пришлось ненамного легче: они вынуждены протоптывать себе дорогу среди сугробов или идти по колее, рискуя попасть под машину. Снегоуборочная техника не успевала убирать все новые сугробы, а сотрудники ГИБДД призвали водителей воздержаться от поездок. Уже 10 марта погода в Тюмени сменила гнев на милость, а на следующий день потеплело до плюсовой температуры и начал таять снег.
Мнение форумчан:
«Я седня полные сапоги снега нагребла. Автобус буксовал на остановке, капееец»
«Сапоги жалко, зато мышцы ног накачала, а сейчас как солнышко начнет пригревать, утонем) Хотя, как я погляжу, снегоуборочные работают, не отлыниваю, так что есть еще надежда на сухую весну ( относительно), кстати, а заметили, что в этом году реакция на уборку всяких неожиданностей природы происходит быстрее, неужели смена главы администрации так повлияло?:) Хоть бы)»
«Вот просто интересно. А отцы города вообще догадываются, что скоро это добро таять начнет и возможно очень быстро? МЧС как там? Лодки уже надувает?»
Последнее слово Кутузова
Фактически завершились судебные слушания по делу преподавателя ТюмГУ анархиста Андрея Кутузова, обвиняемого ФСБ в публичных призывах к экстремистской деятельноcти, якобы осуществлявшихся им посредством раздачи листовок на митинге 30 октября 2009 года. На прошедших в среду прениях выступили с речью Андрей Кутузов и его защитник. Также прозвучало последнее слово обвиняемого. Поддержать подсудимого в здание суда пришли около 30 человек. «… будущий приговор по этому делу, каким бы он ни был — это приговор не мне. Я не виновен в преступлении, которое мне формально приписывают, и в этом не сомневается практически никто. Это приговор другим участникам судебного процесса: государственному обвинению и судье. Ваша честь, теперь в ваших руках решение вопроса о том, каким же будет этот приговор. Возможностей много. Мне кажется, здесь есть о чем задуматься», — сказал Андрей Кутузов в своем последнем слове. Отметим, что приговор по делу будет озвучен утром в понедельник, 14 марта.
Мнение форумчан:
«Да, понедльник покажет лицо нашего суда…»
«Кому же он так перешел дорогу?»
Жителям Лесобазы — подарок ко Дню города
В тюменской поликлинике № 13 по улице Домостроителей уже ведутся отделочные работы. Достроить здание планируют к июню 2011 года, разрезать красную ленточку — в День города. Поликлиника будет поделена на три отделения: взрослое и детское, женская консультация. Каждое отделение будет отмечено особым цветом отделки, для каждого предназначены отдельные входы. В новом здании расположатся эндоскопический кабинет, физиотерапевтический отдел, зал лечебной физкультуры, расширится спектр стоматологических услуг и лабораторных исследований. Поиск сотрудников для поликлиники уже ведется: планируется нанять дополнительно 54 человека.
Мнение форумчан:
«вы, пожалуйста, персонал, который будете переводить с поликлиники 13 приведите в порядок, мало того что в поликлинику страшно зайти (стараемся туда вообще туда не попадать…), но если приходится быть там приходишь в ужас, ну что такими неопрятными быть…..врач всегда ассоциируется с чем-то белым, стерильным, чистым….а в поликлинике 13 все наоборот….неприятно…надеемся в новой поликлинике все изменится…»
«Городу нужны поликлиники и детские садики, а не торговые центры, которых у нас с избытком… Про „Отделочник 20“ наслышан, и отнюдь не хорошее.»
Кто исполнит роль главы?
Тюменский район ищет нового главу. Андрей Линник не будет выставлять свою кандидатуру на пост главы Тюменского района. Об этом он заявил на совещании с участием глав муниципальных образований и депутатов Думы Тюменского района. Официально срок полномочий Андрея Линника в должности главы района истекает 30 марта. Сейчас в Тюменском районе начала работу комиссия по отбору кандидатур на пост главы района. По состоянию на 11 марта в комиссию не было подано ни одного заявления.
Мнение форумчан:
«Отправил заявку»
Профиль убийцы
Научный консультант Главного управления криминалистики Следственного комитета России Дмитрий Кирюхин, приехавший в Тюмень из Санкт-Петербурга, составил психологический портрет человека, похитившего 11-летнюю Аню Анисимову. Специалист две недели работал с делом о пропавшей девочке, изучал милицейские протоколы, показания свидетелей и другие материалы, касающиеся совершенного в октябре 2010 года преступления. Кроме того, эксперт нашел связь между исчезновением Ани Анисимовой и делом Насти Ложкиной — 12-летней жительницы села Луговое, которая пропала в августе 2009 года. Дмитрий Кирюхин предполагает, что обеих девочек нет в живых. Специалист подчеркнул, что, судя по психологическим характеристикам, преступник не насиловал своих жертв, он не сексуальный маньяк, его комплексы лежат глубже, а мотивы сложнее.
Мнение форумчан:
«Очень жалко девочек, как вообще можно причинять вред тому кто тебя слабже, деткам. Если уж так хочется иди нарвись на нормального мужика отвалит так что больше не захочется. А такие которые вредят детям очень слабые „больные“ люди…. С психикой явно не в порядке…»
«Я тоже думаю, что девочек нет в живых. Самое главное — чтобы „для галочки“ не схватили невиновного и не выбили из него показания, человеку поломают жизнь, а маньяк будет и дальше находиться на свободе и убивать… Как это было в случаях с другими известными маньяками»