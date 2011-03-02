Риэлторам нужен свой закон!

Из документа, риэлтор обязан быть членом саморегулируемой организации (СРО). А это, как известно, грозит агентствам немалыми взносами. По мнению некоторых участников рынка тюменской недвижимости, это требование исключит с риэлторского поля ряд компаний, как добросовестных, так и не очень. Олег Касьянов же уверен, что эта мера правильная. По его словам, после отмены лицензирования к членству в СРО пришли оценщики и строители. Те, кто стремятся работать на риэлторском рынке, также должны вступить в саморегулируемую организацию, которая является контролером и гарантом деятельности агентства. «По вопросам выявленного недочета при проведении сделки с компаниями, не входящими в «ОРТ», стороннее агентство либо не найти (агентство оказывается компанией-однодневкой), либо методов воздействия на него нет, поскольку его сотрудники просто отмахиваются и никакой ответственности не несут, - пояснил спикер. - При необходимости вступать в СРО с рынка уйдут некоторые компании, но качество услуги при этом повысится».