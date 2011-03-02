Риэлторам нужен свой закон!

Проект закона о риэлторской деятельности, появившийся на сайте Российской Гильдии риэлторов (РГР) в феврале, активно обсуждается в Некоммерческом партнерстве «Объединении риэлторов Тюменской области» (НП «ОРТ»).
В июне 2010 года на XIII Конгрессе по недвижимости в Екатеринбурге было принято решение о создании рабочей группы над проектом закона, полный состав группы сформировался на Национальном Совете в Ярославле. Так, порядка шестидесяти человек взялись за разработку документа, по которому предстоит работать в будущем каждому риэлтору.
«Формулировки, которые мы видим сейчас в проекте закона, разрабатывались коллегиально, то есть всей группой, а это порядка 60 человек. Большинству сложнее ошибиться, но недочеты в проекте есть. Документ еще не утвержден, есть время поучаствовать в его разработке», - призвал к активным действиям вице-президент НП «ОРТ» Олег Касьянов. Он пояснил, что еще на Форуме недвижимости в Тюмени призывал риэлторов принять участие в разработке закона, но откликов было немного.
Закон создает профессию
Самое важное, по мнению вице-президента партнерства, закон даст понятие риэлсторской услуге, а также выведет профессию «риэлтор» на новый уровень. Законом будут определены права и обязанности, как профессиональных участников рынка, так и потребителя услуги. Таким образом, то прикладное обучение, что ведется сегодня при «ОРТ», перерастет в высшее, считает Олег Касьянов. Пример тому – оценщики. После выхода закона об оценочной деятельности появилась профессия «оценщик», затем требования к этой профессии, а также высшее оценочное образование. «Профессия «риэлтор» совмещает в себе маркетинговые, оценочные, юридические, управленческие аспекты. Закон – главный фундамент, который потянет за собой развитие профессии», - уверен Олег Никандрович.
СРО - фильтр от «некачественных» агентов
Из документа, риэлтор обязан быть членом саморегулируемой организации (СРО). А это, как известно, грозит агентствам немалыми взносами. По мнению некоторых участников рынка тюменской недвижимости, это требование исключит с риэлторского поля ряд компаний, как добросовестных, так и не очень. Олег Касьянов же уверен, что эта мера правильная. По его словам, после отмены лицензирования к членству в СРО пришли оценщики и строители. Те, кто стремятся работать на риэлторском рынке, также должны вступить в саморегулируемую организацию, которая является контролером и гарантом деятельности агентства. «По вопросам выявленного недочета при проведении сделки с компаниями, не входящими в «ОРТ», стороннее агентство либо не найти (агентство оказывается компанией-однодневкой), либо методов воздействия на него нет, поскольку его сотрудники просто отмахиваются и никакой ответственности не несут, - пояснил спикер. - При необходимости вступать в СРО с рынка уйдут некоторые компании, но качество услуги при этом повысится».
Ответственность и страховка
Членство в СРО также расширит круг ответственности риэлтор, поскольку отпечаток наложит закон о СРО. Саморегулируемая организация предполагает формирование собственного страхового фонда. На стоимости услуги риэлтора, состоящего в «ОРТ», формирование фонда не отразится, поскольку здесь уже введено обязательное страхование. При этом это страхование - коллективное – это дешевле для компаний, и при этом фонд составляет внушительную сумму. Компании, страхующейся в единичном случае, страховка обойдется дороже, что, возможно, повлечет рост стоимости услуги специалиста по недвижимости.
«Закон о риэлторской деятельности создает профессию», - уверен вице-президент партнерства. При нем уважающий себя риэлтор будет оказывать только качественную услугу, так как нарушение закона повлечет гражданскую ответственность, это будет грозить отчуждением от профессии и исключением из СРО. Вступить в СРО повторно можно будет только спустя определенный срок – несколько лет.
Евгения Лямзина