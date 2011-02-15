Металлургический завод: экология Тюмени под угрозой

С 2006 года в промышленной зоне Тюмени на развилке Старого Тобольского и Ялуторовского трактов строится металлургический завод. Планировалось, что «Уральская
Общественную экспертизу проекта строительства металлургического завода в Тюмени провела группа, утвержденная коллегией экологов общественного совета Тюмени. Ниже мы приводим выдержки из заключения этой экспертизы.
Несмотря на неоднократные обращения к заказчику членам экспертной группы далеко не сразу и не в полном объеме удалось ознакомиться с проектными материалами по строительству металлургического завода, в числе которых положительное заключение Екатеринбургского филиала ФГУ «Главгосэкспертиза России» по рабочему проекту
Согласно проведенной экспертизе, проектная документация строящегося металлургического завода подготовлена ненадлежаще, а ее государственная экспертиза выполнена формально. По всей видимости, проект первоначально предназначался другому месту строительства, скорее всего, городу Серов Свердловской области — в Пояснительной записке встречаются упоминания местности, находящейся рядом с этим городом. Кроме этого, проектом предусмотрен снос 1737 деревьев, хотя согласно исследованию земельного участка, отведенного под строительство, здесь растут только 902 дерева.
В проекте и заключении государственной экспертизы отсутствует
Необоснованным является и расхожее мнение, что ввод в эксплуатацию нового завода поможет снизить проблему занятости населения. По информации службы занятости населения, в Тюмени отсутствуют безработные металлургических специальностей. Более того, нет в нашем городе лиц, имеющих профессиональные металлургические специальности. А это означает, что на новом металлургическом заводе будут работать вахтовики из Свердловской и Челябинской областей.
Владелец строящегося завода
Строительство металлургического завода отразится на здоровье тюменцев. Тем более, что в нашем городе уже сложилась напряженная
Проектом строительства металлургического завода не проработан в полном объеме вопрос по утилизации всех отходов. В период эксплуатации образуется 9 видов отходов, общим весом 386 тонн в год. Переработка отходов и их захоронение на территории предприятия не предусмотрены. Между тем, в Тюмени отсутствует полигон промышленных отходов, и отсутствует возможность принимать такие отходы на карты городских полигонов бытовых отходов.
Согласно проекту в атмосферу будет выбрасываться 36 ингредиентов общей массой 6145,7 тонн/год, из которых: 6049 тонн — жидкие и газообразные.
Из представленного материала видно, что организованные источники (дымовые трубы) оснащены системами очистки, но это — рукавные фильтры, которые очищают только от пыли, выброс которой составляет 96,7 тонн. Без очистки проектные выбросы в 6 тысяч тонн на 50% увеличат общий объем вредных выбросов всех предприятий города Тюмени, существующий в настоящее время. Так, например, по проекту предусмотрен выброс оксида азота — 71 тонна в год (практически ПДК), который обладает выраженным токсическим действием на плод в период беременности; при его длительном воздействии в концентрации, превышающей ПДК, наблюдается хроническое воспаление слизистых оболочек верхних дыхательных путей, хронические бронхиты.
Вредное производство может спровоцировать «кислотные дожди», которые наша болотистая почва будет впитывать в себя как губка. Через
При этом в проекте есть нарушения и по части озеленения, благодаря которому вокруг завода должна быть создана
Исходя из содержания имеющейся проектной документации, а также печального опыта строительства других экологически опасных объектов, уже сейчас является очевидным, что в случае продолжения строительства и ввода в эксплуатацию металлургического завода окружающей среде, населению Тюмени и Тюменского района будет нанесен значительный вред, окажутся нарушенными конституционные права граждан, прежде всего, жителей района строительства завода: поселков Быково, Гилево, Рабочего поселка, Зайково, Антипино, сел Субботино, Юрты Андреевские, Муллаши, Ембаево, Каскара.
В связи с розой ветров овощеводческие хозяйства
Таким образом, нарушены требования охраны атмосферного воздуха при проектировании, размещении, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов хозяйственной и иной деятельности.
В случае реализации проекта обмелеют и превратятся в болото река Дуван и озеро Андреевское, окрестности которого являются рекреационной зоной для жителей Тюмени и села Боровое, источником водоснабжения
Согласно проекту, потребность строящегося металлургического завода в производственной (технической) воде составляет 8780 м/час. С учетом оборота технической воды проектом предусмотрена подпитка в объеме 200 м/час.
При ежечасном заборе воды в объеме 280 кубометров объем воды в озере Андреевское в течение 20 лет уменьшится на 49,5 млн. кубометров. При сохранении существующих темпов понижения уровня воды в озере Адреевское (0,5 м за 20 лет) уже через 20 лет уровень воды в озере понизится до 0,6 м и станет критическим. То есть примерно через 20 лет озеро Андреевское и река Дуван превратятся в болото, изменится окружающая озеро среда.
Недавние события в Мексиканском заливе и Венгрии (на реке Дунай) показывают, что никакие, самые передовые технологии не могут гарантировать предотвращение техногенных аварий, влекущих за собой экологические катастрофы. Поэтому есть только один кардинальный способ предотвратить экологические катастрофы: не допускать реализацию экологически вредных, потенциально опасных проектов. И в первую очередь таких, как организация металлургического производства.
О том, что металлургические предприятия оказывают сильнейшее негативное воздействие на экологию города, говорит тот факт, что в список 30 городов России с наихудшими показателями воздушной среды входят 9 городов с предприятиями цветной и черной металлургии.
Если будет окончательно загублена экология города Тюмени, то северяне, уходя на пенсию, перестанут переезжать в Тюмень, поэтому спрос на жилье резко упадет. Ведь не едут
В случае реализации проекта строительства металлургического завода в г. Тюмени неизбежно окажутся нарушенными многочисленные нормы градостроительного,
Один из членов экспертной группы Альберт Фахрутдинов рассказал корреспонденту NashGorod.ru, что заключение общественной экспертизы в декабре разослали в 20 СМИ, передали губернатору, прокурору Тюменской области, главе администрации города, депутатам городской думы — пока в ответ тишина. Только в прокуратуре Тюменской области ответили, что они поручили своему подразделению в Ленинском округе выступить в суде с признанием государственной экспертизы строительства этого завода недействительной и попросили коллегию экологов в случае необходимости помочь им.