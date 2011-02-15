Металлургический завод: экология Тюмени под угрозой

При этом в проекте есть нарушения и по части озеленения, благодаря которому вокруг завода должна быть создана санитарно-гигиеническая зона, снижающая перенос с территории завода вредных газообразных выбросов на сопредельные территории. Во-первых , не оговорены размеры посадочного материала и сроки создания зеленых насаждений. Исходя из принципов компенсационного озеленения, к моменту пуска завода высота деревьев должна быть не менее 3–5 м, а диаметр крон не менее 1,5 м. Во-вторых , количество планируемых к высадке деревьев меньше вырубаемого. Кустарники не компенсируют утрачиваемые средозащитные функции развитых крон деревьев. В-третьих , в ведомость озеленения включены виды деревьев и кустарников, которые по разным причинам не совсем соответствуют требованиям санитарно-защитных зон металлургических предприятий и климатическим условиям г. Тюмени.