Дайджест Nashgorod.ru с 5 по 11 февраля

У кого День влюбленных, а у кого — пикет
Члены профсоюза будут пикетировать офис компании «Шлюмберже» в Тюмени. Меньше месяца назад на тюменском заводе для защиты трудящихся начали создание профсоюза «Равенство». Для защиты своих законных прав члены профсоюза при поддержке Совета инициативных групп и граждан Тюмени планируют провести пикет. Акция пройдет 14 февраля.
Мнение форумчан:
«Давно пора.))).Еще и закрыть на хрен этот завод…)))»
«Пока на каждом предприятии у нас не будет профсоюза, зп у рядовых сотрудников будут оставаться низкими и расслоение общества будет только усугубляться. Молодцы, ребята»
«Организаторы пикета — больные на голову люди… которым лишь бы покричать о несправедливости, чем нормально работать»
Не спи за рулем!
Крупное ДТП с участием пяти автомобилей произошло в понедельник на улице Малыгина областного центра. Джип столкнулся сначала с грузовой «Газелью», после этого — с машиной «Хундай». Водители обеих машин,
Мнения форумчан:
«Жесть… Если даже джип так разворотило… Счастливец этот водитель Оки»
«На этом же перекрестке попадал в аварию. он заколдованный походу»
Стрелки больше не переводим
Президент РФ Дмитрий Медведев объявил об отмене в России перехода на зимнее и летнее время. По словам главы государства, россияне не будут переводить стрелки часов на час назад уже с осени 2011 года. О традиционном переводе часов в марте Медведев говорить не стал, поэтому, по всей видимости, 27 марта Россия в последний раз переведет часы вперед. Как заявил Медведев, объясняя свое решение, отмена перехода на зимнее и летнее время будет полезной. По его словам, необходимость адаптироваться к переводу стрелок часов связана со стрессом и с заболеваниями.
Мнение форумчан:
«Медведеву понадобилось три года чтобы выполнить свои предвыборные обещания. хоть я и не сторонник политики Путина, но готов за такой маленький шаг пожать руку Дмитрию Анатольевичу»
«Разве не зимнее время реальное? я слышала, что сейчас мы живем по „нормальному“ времени, а летнее „неправильное“. Что мешает отменить переход с марта 2011!»
Есть прием?
В Тюмени начал прием посетителей нейрохирургический центр. Разрешительные документы на оказание медицинских услуг были получены в конце декабря. Учреждение укомплектовано медицинскими кадрами в количестве, необходимом для открытия Центра. Здесь планируется оказывать помощь больным с опухолями головного и спинного мозга, симптоматической эпилепсией, детским церебральным параличом, гидроцефалией, болевыми синдромами различного генеза, аномалиями развития, воспалительными заболеваниями нервной системы, детям с травматическими повреждениями центральной нервной системы
Мнение форумчан:
«Вот это действительно хорошая новость!»
«Новость была бы хорошая. НО никто центр пока не открыл. Возможно, в марте. Сказали: звоните, узнавайте»
Неэкологично живем
Проблемы экологии волнуют многих людей. Сжигание мусора, вырубка деревьев, ввод нового металлургического комбината в Тюмени — все это беспокоит жителей областного центра. На вопросы, касающиеся этих и других тем, ответил координатор коллегии экологов общественного совета Тюмени Альберт Фахрутдинов. Интервью вызвало интерес пользователей Nashgorod.ru.
Мнение форумчан:
«Хорошая статья. Много нового узнала»
«Вот давали бы за деревья смертную казнь через удушение, подумали бы, рубить или нет. Насколько я знаю, в Московском