Дайджест Nashgorod.ru с 5 по 11 февраля

Президент РФ Дмитрий Медведев объявил об отмене в России перехода на зимнее и летнее время. По словам главы государства, россияне не будут переводить стрелки часов на час назад уже с осени 2011 года. О традиционном переводе часов в марте Медведев говорить не стал, поэтому, по всей видимости, 27 марта Россия в последний раз переведет часы вперед. Как заявил Медведев, объясняя свое решение, отмена перехода на зимнее и летнее время будет полезной. По его словам, необходимость адаптироваться к переводу стрелок часов связана со стрессом и с заболеваниями.