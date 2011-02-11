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Дайджест Nashgorod.ru с 5 по 11 февраля

11 февраля 2011, 15:52
По сравнению с насыщенной событиями прошлой неделей, уходящую рабочую пятидневку можно назвать спокойной. Но отнюдь не скучной. Тюменцам было, что почитать на сайте Nashgorod.ru и что обсудить на нашем форуме. Открытие нейрохирургического центра, пикет работников «Шлюмберже», отмена перехода на зимнее время… Словом, новостей хватало. Самые интересные из них — в еженедельном дайджесте.
Сюжет
Тюмень

У кого День влюбленных, а у кого — пикет

Члены профсоюза будут пикетировать офис компании «Шлюмберже» в Тюмени. Меньше месяца назад на тюменском заводе для защиты трудящихся начали создание профсоюза «Равенство». Для защиты своих законных прав члены профсоюза при поддержке Совета инициативных групп и граждан Тюмени планируют провести пикет. Акция пройдет 14 февраля.

Мнение форумчан:

«Давно пора.))).Еще и закрыть на хрен этот завод…)))»

«Пока на каждом предприятии у нас не будет профсоюза, зп у рядовых сотрудников будут оставаться низкими и расслоение общества будет только усугубляться. Молодцы, ребята»

«Организаторы пикета — больные на голову люди… которым лишь бы покричать о несправедливости, чем нормально работать»

Не спи за рулем!

Крупное ДТП с участием пяти автомобилей произошло в понедельник на улице Малыгина областного центра. Джип столкнулся сначала с грузовой «Газелью», после этого — с машиной «Хундай». Водители обеих машин, по-видимому, пытались избежать столкновения, поэтому в грузовик въехал микроавтобус, в «Хундай» — «Ока». Водитель «Оки» пострадал, с места аварии его увезла «скорая». Возможно, водитель джипа пьян и заснул за рулем, рассказал инспектор ГИБДД корреспонденту Nashgorod.ru.

Мнения форумчан:

«Жесть… Если даже джип так разворотило… Счастливец этот водитель Оки»

«На этом же перекрестке попадал в аварию. он заколдованный походу»

Стрелки больше не переводим

Президент РФ Дмитрий Медведев объявил об отмене в России перехода на зимнее и летнее время. По словам главы государства, россияне не будут переводить стрелки часов на час назад уже с осени 2011 года. О традиционном переводе часов в марте Медведев говорить не стал, поэтому, по всей видимости, 27 марта Россия в последний раз переведет часы вперед. Как заявил Медведев, объясняя свое решение, отмена перехода на зимнее и летнее время будет полезной. По его словам, необходимость адаптироваться к переводу стрелок часов связана со стрессом и с заболеваниями.

Мнение форумчан:

«Медведеву понадобилось три года чтобы выполнить свои предвыборные обещания. хоть я и не сторонник политики Путина, но готов за такой маленький шаг пожать руку Дмитрию Анатольевичу»

«Разве не зимнее время реальное? я слышала, что сейчас мы живем по „нормальному“ времени, а летнее „неправильное“. Что мешает отменить переход с марта 2011!»

Есть прием?

В Тюмени начал прием посетителей нейрохирургический центр. Разрешительные документы на оказание медицинских услуг были получены в конце декабря. Учреждение укомплектовано медицинскими кадрами в количестве, необходимом для открытия Центра. Здесь планируется оказывать помощь больным с опухолями головного и спинного мозга, симптоматической эпилепсией, детским церебральным параличом, гидроцефалией, болевыми синдромами различного генеза, аномалиями развития, воспалительными заболеваниями нервной системы, детям с травматическими повреждениями центральной нервной системы и т. д.

Мнение форумчан:

«Вот это действительно хорошая новость!»

«Новость была бы хорошая. НО никто центр пока не открыл. Возможно, в марте. Сказали: звоните, узнавайте»

Неэкологично живем

Проблемы экологии волнуют многих людей. Сжигание мусора, вырубка деревьев, ввод нового металлургического комбината в Тюмени — все это беспокоит жителей областного центра. На вопросы, касающиеся этих и других тем, ответил координатор коллегии экологов общественного совета Тюмени Альберт Фахрутдинов. Интервью вызвало интерес пользователей Nashgorod.ru.

Мнение форумчан:

«Хорошая статья. Много нового узнала»

«Вот давали бы за деревья смертную казнь через удушение, подумали бы, рубить или нет. Насколько я знаю, в Московском какая-то эпилептичка очень старается, по собственной инициативе»

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