Жилье в Тюмени – мечта северянина

Только хорошо зная город, особенности его районов и реальные цены на недвижимость, можно правильно презентовать дом и район иногородним клиентам, считает специалист агентства недвижимости «Сова» Алексей Ефимов. Здесь риэлтора можно проверить – спросить у него о том, что точно в чужом городе есть. Но, как пояснил Алексей, нередко представление о нашем городе основывается на «однобоких» впечатлениях знакомых, или даже на устаревшей информации. Иной раз иногородние клиенты рассказывают о том, что «в центре Тюмени обязательно есть квартиры за миллион рублей, или, что в Заречных микрорайонах до сих пор болото и все плавают на резиновых лодочках». С этим невозможно не согласиться. До сих пор есть мнения, что Войновка до сих пор отделена от города пустырем (где сейчас Восточный2), а Тюменские микрорайоны заканчиваются на перекрестке улиц Пермякова и Широтной и так далее. А город активно растет и развивается. «Появляются новые дома и целые микрорайоны, и задача риэлтора - выяснив потребности покупателя, предложить самый подходящий для него вариант жилья, - пояснил риэлтор, - Главное: выслушать и понять, что именно нужно покупателю, а не «впаривать» то, что есть. Каждый объект, как правило, находит своего покупателя. Для качественной работы риелтор-профессионал должен продумать «проект покупки», знать, сколько времени может занять оформление тех или иных документов, что и когда для успешного завершения сделки нужно сделать».