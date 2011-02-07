Жилье в Тюмени – мечта северянина

Квартира – не повседневный товар. К такой покупке люди идут годами. Поэтому очень важно при сделке не потерять, а приобрести и, по возможности, сэкономить. Вот и житель Салехарда Сергей мечтает переехать в новую квартиру в Тюмени, предпринимая первые шаги на пути к исполнению мечты.
Тюмень давно является привлекательной площадкой для переселения из многих городов севера. Порядка 30-50% квартир от застройщиков уходит туда. К примеру, количество реализованных квартир в компании ПСК «Дом» составляет 40%.
В большинстве своем жители Салехарда стремятся именно сюда, в столичные регионы уезжают, по мнению Сергея, те, кто побогаче. Как пояснил северный житель, медики не советуют им переселяться южнее, поскольку это опасно для здоровья – «не живем мы там долго. А вот зарплаты и уровень жизни В Тюмени мало чем отличаются от салехардских, а цены на все, в том числе и на жилье, меньше», - рассказывает северянин.
Купить недвижимость дистанционно, находясь в другом городе, - не совсем простое занятие, считаю я, ведь «попасть» можно и на мошенников, и купить то, что никто из местных жителей никогда себе не купил бы! Но северный покупатель настолько часто бывал в нашем городе, что особой сложности в покупке не видит. Нет, Сергей не планировал каждые выходные посещать Тюмень, занимаясь просмотрами объектов и похождениями по офисам застройщиков. Он смело «перерывал» Интернет-страницы в поисках новостроек на определенную для себя сумму. Так он попал на сайт агентства недвижимости «Сова», после чего позвонил риэлтору. Так и началось их сотрудничество.
Только хорошо зная город, особенности его районов и реальные цены на недвижимость, можно правильно презентовать дом и район иногородним клиентам, считает специалист агентства недвижимости «Сова» Алексей Ефимов. Здесь риэлтора можно проверить – спросить у него о том, что точно в чужом городе есть. Но, как пояснил Алексей, нередко представление о нашем городе основывается на «однобоких» впечатлениях знакомых, или даже на устаревшей информации. Иной раз иногородние клиенты рассказывают о том, что «в центре Тюмени обязательно есть квартиры за миллион рублей, или, что в Заречных микрорайонах до сих пор болото и все плавают на резиновых лодочках». С этим невозможно не согласиться. До сих пор есть мнения, что Войновка до сих пор отделена от города пустырем (где сейчас Восточный2), а Тюменские микрорайоны заканчиваются на перекрестке улиц Пермякова и Широтной и так далее. А город активно растет и развивается. «Появляются новые дома и целые микрорайоны, и задача риэлтора - выяснив потребности покупателя, предложить самый подходящий для него вариант жилья, - пояснил риэлтор, - Главное: выслушать и понять, что именно нужно покупателю, а не «впаривать» то, что есть. Каждый объект, как правило, находит своего покупателя. Для качественной работы риелтор-профессионал должен продумать «проект покупки», знать, сколько времени может занять оформление тех или иных документов, что и когда для успешного завершения сделки нужно сделать».
Со слов Алексея, сложностей с Сергеем и с его квартирой не было. Клиент пояснил Алексею сумму сделки, уточнив, что авиабилеты в Тюмень недешевые, аренда гостиницы, транспортные расходы и прочие траты не для него - ни времени, ни средств на ознакомительные поездки из Салехарда у него нет. Тогда Алексей подобрал несколько вариантов планировок с описанием в новостройках с различными сроками сдачи на Мысу, на Лесобазе и Войновке и отправил их по электронной почте, благо, «дары цивилизации» позволяют сделать довольно полную презентацию объекта для более правильного восприятия.
Выбор был практически сразу определен: «однушка» в микрорайоне «Тура» - удобно по цене, месторасположению, и, оказалось, там живут знакомые Сергея. Забронировали. На саму сделку у Сергея ушло почти два дня: Алексей встретил его в аэропорту, организовал показ квартиры. В офисе застройщика был подписан договор и заплачены деньги. Далее была проведена вся работа по оформлению документов, и Сергей улетел обратно в Салехард, рассказал риэлтор. Скидку от застройщика получить не удалось, так как в наличии по такой цене – 1193 тысячи рублей – на объекте всего две квартиры, а хороший спрос на них не настраивает продавца на скидки. Комиссию агентству Сергей не платил, так как по условиям договора ее оплачивает сам застройщик.
Переезд семьи Сергея – двое взрослых и двое детей - пока не намечается. Эта покупка – только вложение капитала, но в будущем они планируют продать свое жилье в Салехарде и приобрести трехкомнатную квартиру для себя и переехать в наш город. Работу с Алексеем Сергей прерывать не намерен, так как скорость и качество услуги его вполне устроило.
В истории нет призыва обращаться к риэлторам. Можно искать квартиру самостоятельно: изучить сайты застройщиков, созвониться, потребовать скидку, съездить в Тюмень для просмотра квартир, выбрать и купить. Но, довольно удобно, если часть работы сделает кто-то другой, при этом быстрее и объемнее, а доплачивать за это не придется. Конечно, меня могут упрекнуть в том, что я снова пишу о положительных моментах работы с риэлтором, но согласитесь, мы нередко в большом магазине бытовой техники обращаемся к менеджерам по продажам за помощью. В данном случае риэлтор выступает как менеджер по продажам от застройщика: платит ему стройкомпания, а помогает в покупке квартиры он вам. При этом слепо доверять словам риэлтора не стоит, ведь любой менеджер призван продать товар. Поэтому нужно внимательно относиться к документам - как к соглашению с риэлтором, так и к договору при покупке жилья. Немаловажно также обратить внимание на репутацию застройщика и агентства недвижимости.
Сергею, на мой взгляд, повезло. Он не попал в лапы мошенников, а обратился в компанию, где сразу «сработался» с правильным партнером. Теперь у Сергея уже есть свое жилье в Тюмени – первый шаг к переезду сделан.
Евгения Лямзина