Дайджест Nashgorod.ru с 29 января по 4 февраля

Уходящая неделя была богата на перемены и события. Большая часть этих событий так или иначе связана с властью: Президентом, главой Роспотребнадзора, губернатором, бывшим мэром… Тюменцам, которые в эти дни остались дома
Один вуз лучше двух?
О создании в Тюменской области федерального университета говорил на недавней встрече президенту РФ Дмитрию Медведеву губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Губернатор познакомил Дмитрия Медведева с идеей, которую выдвинул в свое время совет ректоров тюменских вузов: сформировать федеральный университет на базе слияния двух крупнейших высших учебных заведений области — Тюменского госуниверситета и Тюменского нефтегазового университета,
Мнения форумчан:
«Объединение почти неизбежно,
«Ну что за мегаидеи? Больше — не значит лучше! Какая глупость Федерального масштаба, и это в год, когда мой сын будет поступать»!
Смена лица
02.02. Евгений Куйвашев досрочно покинет пост главы администрации Тюмени. 29 января было подписано распоряжение о его назначении заместителем полпреда президента по УрФО. 3 февраля состоится внеочередное заседание Тюменской городской Думы. Депутатам предстоит принять отставку Евгения Куйвашева и объявить конкурс на замещение должности главы администрации Тюмени.
Мнения форумчан:
«У Тюмени появился шанс…»
«Можно подумать, что в России
03.02. Заместитель губернатора Тюменской области Александр Моор сегодня решением Тюменской городской думы утвержден в должности первого заместителя главы администрации Тюмени. Новый первый зам намерен подать документы на конкурс на должность главы города, конкурс состоится 25 февраля.
Мнения форумчан:
«Ух ты, а телефончик есть, спросить какие документы собрать».
«Opel, вряд ли получиться. Там есть положение, что кандидат должен иметь опыт работы в органах местного самоуправления. А вообще читай устав муниципального образования город Тюмень».
Закрыть рынок! Открыть рынок!
03.02. Уже третий день Центральный рынок закрыт. Корреспондент NashGorod.ru вместе с журналистами тюменских изданий побывал внутри опустевшего здания и в его подвале, чтобы своими глазами увидеть их состояние. В качестве основных причин закрытия рынка называют его антисанитарное состояние; возможные нарушения в несущих конструкциях (требуют дополнительной экспертизы); технологические нарушения: к рынку сложно подъехать, и это затрудняет работу аварийных служб.
Из слов представителей Роспотребнадзора и
04.02. Владимир Якушев, проанализировав результаты проделанной работы по приведению торговых площадей Центрального рынка в соответствие с
Мнения форумчан:
«Там ходить то страшно, не то что покупать
«Очень жаль, что закрывают… В городе больше нигде нельзя было купить нормальное мясо. В магазинах (Метро, Лента, Мосмарт
…. И возникла пауза
31.01.Экспертная комиссия общественного совета по контролю над строительством подземного перехода на углу улиц Максима Горького и Республики, продолжает активно работать. На днях, по инициативе общественников, на объекте прошло совещание. В нем приняли участие представители заказчика — департамента по строительству города Тюмени и управления автомобильных дорог, а также подрядчика — строительной компании «Рельеф» и областной ГИБДД. Замечаний у экспертной комиссии к объекту немало, но остановились на главном: организации безопасного движения по временной объездной дороге.
04.02. Строительство ведется без надлежащего оформления проектной документации. Работы были приостановлены в двадцатых числах января. Пользуясь паузой экспертная комиссия заставляет чиновников, заказчика и подрядчика приводить в порядок строительную площадку и ее обход.
Мнения форумчан:
«К лету сделают»!
«какого года»?
«Если строят такие глобальные переходы, то же касается и пермяковского, то нужно убирать светофоры рядом стоящие!!! иначе смысла нет никакого. на пермякова не устаю поражаться та же пробка что и раньше, потому что до широтной есть светофор через 150 метров от перехода».
ОРВИ косит наши ряды
Эпидемия ОРВИ и гриппа подарила тюменским школьникам внеплановую неделю каникул. Ученики 1–8 класса всех школ города уходят на карантин с 3 по 9 февраля.
Мнения форумчан:
«У нас в школе ничего об этом не сказали»
«У меня ребенок уже вчера не учился, распустили всех по домам до понедельника следующей недели. В классе из 28 человек ходило только 11».