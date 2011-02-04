nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Дайджест Nashgorod.ru с 29 января по 4 февраля

4 февраля 2011, 16:09
Уходящая неделя была богата на перемены и события. Большая часть этих событий так или иначе связана с властью: Президентом, главой Роспотребнадзора, губернатором, бывшим мэром… Тюменцам, которые в эти дни остались дома из-за эпидемии ОРВИ, было что почитать и обсудить на сайте Nashgorod.ru. Что они и делали.
Сюжет
Тюмень

Уходящая неделя была богата на перемены и события. Большая часть этих событий так или иначе связана с властью: Президентом, главой Роспотребнадзора, губернатором, бывшим мэром… Тюменцам, которые в эти дни остались дома из-за эпидемии ОРВИ, было что почитать и обсудить на сайте Nashgorod.ru. Что они и делали.

Один вуз лучше двух?

О создании в Тюменской области федерального университета говорил на недавней встрече президенту РФ Дмитрию Медведеву губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Губернатор познакомил Дмитрия Медведева с идеей, которую выдвинул в свое время совет ректоров тюменских вузов: сформировать федеральный университет на базе слияния двух крупнейших высших учебных заведений области — Тюменского госуниверситета и Тюменского нефтегазового университета,

Мнения форумчан:

«Объединение почти неизбежно, т. к. по отдельности эти вузы в скором времени перестанут получать государственное финансирование. А если перестанут, то неизбежно сокращение штата преподавателей, повышение платы за обучение, снижение качества образования и т. д. Обратной стороной слияния будет то, что кто-то из руководства останется не у дел (нам студентам на это наплевать), и опять таки непонятна ситуация с качеством образования».

«Ну что за мегаидеи? Больше — не значит лучше! Какая глупость Федерального масштаба, и это в год, когда мой сын будет поступать»!

Смена лица

02.02. Евгений Куйвашев досрочно покинет пост главы администрации Тюмени. 29 января было подписано распоряжение о его назначении заместителем полпреда президента по УрФО. 3 февраля состоится внеочередное заседание Тюменской городской Думы. Депутатам предстоит принять отставку Евгения Куйвашева и объявить конкурс на замещение должности главы администрации Тюмени.

Мнения форумчан:

«У Тюмени появился шанс…»

«Можно подумать, что в России кто-то из высоких чинов ушёл на понижение».

03.02. Заместитель губернатора Тюменской области Александр Моор сегодня решением Тюменской городской думы утвержден в должности первого заместителя главы администрации Тюмени. Новый первый зам намерен подать документы на конкурс на должность главы города, конкурс состоится 25 февраля.

Мнения форумчан:

«Ух ты, а телефончик есть, спросить какие документы собрать».

«Opel, вряд ли получиться. Там есть положение, что кандидат должен иметь опыт работы в органах местного самоуправления. А вообще читай устав муниципального образования город Тюмень».

Закрыть рынок! Открыть рынок!

03.02. Уже третий день Центральный рынок закрыт. Корреспондент NashGorod.ru вместе с журналистами тюменских изданий побывал внутри опустевшего здания и в его подвале, чтобы своими глазами увидеть их состояние. В качестве основных причин закрытия рынка называют его антисанитарное состояние; возможные нарушения в несущих конструкциях (требуют дополнительной экспертизы); технологические нарушения: к рынку сложно подъехать, и это затрудняет работу аварийных служб.

Из слов представителей Роспотребнадзора и пресс-службы губернатора следовало, что основные нарекания вызывает не состояние торговых площадей — заметно, что над их чистотой уже потрудились — а подвала. По нему видно, что ремонта здесь не было со времени основания рынка — а это 1981 год.

04.02. Владимир Якушев, проанализировав результаты проделанной работы по приведению торговых площадей Центрального рынка в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями и возможности предоставления дополнительных мест на других торговых площадках города, дал поручение рабочей группе рассмотреть возможность возобновления деятельности этого муниципального предприятия

Мнения форумчан:

«Там ходить то страшно, не то что покупать что-то… щас в магазинах товар по ценам такой же, так хотя бы за качество потом можно предъявить.давно пора было прикрыть эту лавочку или хотя бы построить нормальное помещение»

«Очень жаль, что закрывают… В городе больше нигде нельзя было купить нормальное мясо. В магазинах (Метро, Лента, Мосмарт и т. д.) оно красивое, ничем не пахнет, но, когда готовишь его, оно тоже не пахнет мясом. Видимо, все-таки чем-то обработано для красоты и хранения. На этом рынке всегда можно было купить и мясо хорошее, и рыбу, не опасаясь за свое здоровье… Жаль… По каким точкам всех раскидают? Где искать тех продавцов, у которых мы привыкли покупать»?

…. И возникла пауза

31.01.Экспертная комиссия общественного совета по контролю над строительством подземного перехода на углу улиц Максима Горького и Республики, продолжает активно работать. На днях, по инициативе общественников, на объекте прошло совещание. В нем приняли участие представители заказчика — департамента по строительству города Тюмени и управления автомобильных дорог, а также подрядчика — строительной компании «Рельеф» и областной ГИБДД. Замечаний у экспертной комиссии к объекту немало, но остановились на главном: организации безопасного движения по временной объездной дороге.

04.02. Строительство ведется без надлежащего оформления проектной документации. Работы были приостановлены в двадцатых числах января. Пользуясь паузой экспертная комиссия заставляет чиновников, заказчика и подрядчика приводить в порядок строительную площадку и ее обход.

Мнения форумчан:

«К лету сделают»!

«какого года»?

«Если строят такие глобальные переходы, то же касается и пермяковского, то нужно убирать светофоры рядом стоящие!!! иначе смысла нет никакого. на пермякова не устаю поражаться та же пробка что и раньше, потому что до широтной есть светофор через 150 метров от перехода».

ОРВИ косит наши ряды

Эпидемия ОРВИ и гриппа подарила тюменским школьникам внеплановую неделю каникул. Ученики 1–8 класса всех школ города уходят на карантин с 3 по 9 февраля.

Мнения форумчан:

«У нас в школе ничего об этом не сказали»

«У меня ребенок уже вчера не учился, распустили всех по домам до понедельника следующей недели. В классе из 28 человек ходило только 11».

#Новости#Интернет#НашГород.ру#Тюмень#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Olga#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25