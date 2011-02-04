Дайджест Nashgorod.ru с 29 января по 4 февраля

«Очень жаль, что закрывают… В городе больше нигде нельзя было купить нормальное мясо. В магазинах (Метро, Лента, Мосмарт и т. д. ) оно красивое, ничем не пахнет, но, когда готовишь его, оно тоже не пахнет мясом. Видимо, все-таки чем-то обработано для красоты и хранения. На этом рынке всегда можно было купить и мясо хорошее, и рыбу, не опасаясь за свое здоровье… Жаль… По каким точкам всех раскидают? Где искать тех продавцов, у которых мы привыкли покупать»?