Дайджест Nashgorod.ru с 22 по 28 января

Раз в год, а именно 25 января, в России чествуют студентов и Татьян. Официально День студента был утвержден в 2005 году Указом президента России. Отмечают его и в нашем городе. В 60–70 годы 19 века Татьянин день превращается в неофициальный студенческий праздник. К тому же, с него начинались студенческие каникулы, и именно это событие студенческое братство всегда отмечало весело и шумно. В Тюмени развлекательные заведения в этот день приготовили приятные подарки для обладательниц имени Татьяна и всех, принадлежащих к студенческому братству.