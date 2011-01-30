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Дайджест Nashgorod.ru с 22 по 28 января

30 января 2011, 09:51
Без сомнения, событие номер один на прошедшей неделе — взрывы в московском аэропорту Домодедово. Тюменцы внимательно следили за событиями в столице. Однако вызвали интерес и приятные новости. Какие — подскажет наш традиционный дайджест.
Сюжет
Тюмень

Аэропортам — особое внимание

Взрыв, от которого пострадало около двухсот человек, заставил власти усилить контроль за безопасностью в аэропортах. Глава государства поручил министру транспорта Игорю Левитину, а также МВД в кооперации с ФСБ провести все необходимые для этого действия. Российский президент также поручил создать следственную группу для проведения всех следственных действий «по горячим следам».

Мнения форумчан:

«в одном из вечерних выпусков новостей нам покажут сюжет, в котором кто-либо из силовиков будет докладывать первым лицам государства о том, что „найдут исполнителей, заказчиков и уничтожат“…Пока очевидно одно — продолжают уничтожать обычных россиян»

«У каждой двери не поставишь металлоискатель и милиционера. Сегодняшняя трагедия, на мой взгляд, результат бессистемной и непрофессиональной работы в вопросе борьбы с терроризмом»

«Подготовка к выборам президента началась…».

В Москву за дешево — миф или реальность?

Российская лоу-кост авиакомпания «Авианова» объявила, что начинает освобождать от высоких тарифов на авиаперевозки крупнейшие города Западной Сибири — Тюмень и Сургут. Билеты на новые направления Москва-Тюмень, Москва-Сургут и Сургут-Тюмень уже открыта на сайте авиакомпании.

Мнения форумчан:

«даже несмотря на дополнительные сборы получается очень радостная картина. Лишь бы такие цены держались подольше и сервис не страдал»

«даёшь рейс тюмень-питер

«Рощино то опровергает инфу. Говорят, что дали решительный оказ Авианове типа по техническим причинам. Так что и дальше летать на Ютэйре придется».

За использованную лампу придется платить всем

Тюменцы должны выносить опасные, содержащие ртуть, лампы и градусники отдельно от остального мусора. И оставлять их в том месте, которое определит управляющая домом компания или ТСЖ. Тариф на сбор, транспортировку, обезвреживание таких ламп для тюменцев составит в этом году 5 копеек с кв. м квартиры. График приема оказался крайне неудобным: только будни, рабочее время.

Мнения форумчан:

«Думаю, что их цена и услуги за утилизацию включает. Пусть производители и договариваются с теми кто будет утилизировать»

«Энергосберегающих ламп в доме не держу и никогда ими не пользовался, так почему я должен платить за их утилизацию?»

«Сделано все для того, чтобы деньги собрать. Люди работают с 11 до 14–45! И те, кто не успевает, будут просто выкидывать эти лампы в ведро»

«Ведь по сути сама идея утилизации таких лампочек неплоха, они содержат вредные вещества, которые и утилизовывать нужно определенным образом»

У студентов праздник!

Раз в год, а именно 25 января, в России чествуют студентов и Татьян. Официально День студента был утвержден в 2005 году Указом президента России. Отмечают его и в нашем городе. В 60–70 годы 19 века Татьянин день превращается в неофициальный студенческий праздник. К тому же, с него начинались студенческие каникулы, и именно это событие студенческое братство всегда отмечало весело и шумно. В Тюмени развлекательные заведения в этот день приготовили приятные подарки для обладательниц имени Татьяна и всех, принадлежащих к студенческому братству.

ТВВИКУ расформируют?

На базе Тюменского военного института инженерных войск может быть создано президентское кадетское училище. Учебное заведение 22 января посетил министр обороны РФ Анатолий Сердюков. «Территория большая, в очень хорошем состоянии, место расположения очень удачное, мы уже обсудили с губернатором вопросы размещения президентского кадетского училища. Думаю, что скорее всего мы остановим выбор на Тюмени», — прокомментировал увиденное Анатолий Сердюков.

Мнения форумчан:

«в РФ офицеров-инженеров готовят два военных ВУЗа — в Тюмени и в Нижнем Новгороде, один из этих ВУЗов хотят закрывать. Вот я и думаю, что закрывать скорее всего будут именно тюменский ВУЗ, а на его базе делать кадетское училище»

«А земелька то какая привлекательная на территории ТВВИКУ. немало многоквартирок можно было бы поставить опять же в случае закрытия и расформирования.»

«Потешные войска для знати? Тем временем народ спивается».

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