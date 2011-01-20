Продам квартиру. Требуется риэлтор!

Вы часто занимаетесь операциями с недвижимостью? – я нет. Думаю, рядовые граждане ответят также. А ведь покупка, продажа или обмен жилья – это особый процесс. Здесь нужно быть немного юристом или нотариусом, чуть-чуть аналитиком или консалтером, а также иметь коммуникативные навыки, устойчивые нервы и массу свободного времени. Если такая нагрузка вам не по плечу, обратиться лучше к специалистам.
Даже если вы уже морально готовы платить риэлтору, не спешите обращаться в первое попавшееся агентство недвижимости. Ведь вам нужен не просто профессионал, а ответственное лицо, которое не будет просто тянуть из вас деньги, а проведет сделку максимально эффективно.
Итак, первое, что нужно сделать, это обзвонить всех знакомых и выяснить, нет ли среди их окружения искомого экземпляра. Наверняка, среди ваших друзей уже есть те, кто хоть раз сталкивался с квартирным вопросом с привлечением риэлтора. Большинство риэлторов тюменского рынка недвижимости работают по рекомендации. Как уточнил директор агентства «Тюменское» Денис Петров, порядка 70% сделок проходит именно по знакомству. По сути, специалист по недвижимости может и не состоять в агентстве, или быть участником маленького сообщества, но иметь множество клиентов и положительных отзывов.
Ошибочно мнение, что при продаже лучше рассредоточить информацию о вашем объекте в несколько агентств. «Как говорил Мюллер из к/ф «Семнадцать мгновений весны»: «Если собрать девять беременных женщин, то они за месяц не родят», - привел пример Денис Петров, - вот и у нас тоже самое, информация попадает во множество агентств, а серьезно заниматься объектом потом никто из специалистов не желает». Объяснить это просто: продаваемый товар, попадает в общую базу агентств недвижимости. Риэлторы видят, что один и тот же дом продается несколькими агентствами. Зачем же тратить силы на рекламу, на предложение и продвижение данного объекта, если нет гарантии, что продашь его ты? Альтруизм нынче не в моде, и за свою работу хочется получить вознаграждение. Для продавца в этом случае минус в том, что в квартиру будут ходить сотрудники разных компаний, да еще и с клиентами. Запутаться можно на столько, что впустить в дом каких-нибудь грабителей.
Чтобы действительно продать объект, лучше остановиться на выборе одного специалиста и заключить с ним эксклюзивный договор. Ваш помощник определит рыночную стоимость квартиры, выявит преимущества вашего жилья среди другого подобного, обратит внимание на нюансы, которые помогут продать товар быстрее или дороже, но в рамках рынка. Просмотр объекта будет сопровождаться выбранным вами человеком. И все вопросы вы будете задавать ему одному.
Итак, если помощника в «недвижимом» вопросе найти по знакомству не удалось, следующий шаг – обратиться в агентство. Тратить время на ворох ссылок в Интернете, думаю, не стоит, так как там больше отзывов об агентствах в целом, а не о конкретных риэлторах. А, как известно, каждый может поменять место работы: отделиться от крупной компании в самостоятельную, выбыть из одной организации в другую и т.д. Стоит обзвонить, или даже посетить, несколько агентств, сравнить условия и сумму оплаты, а главное – выбрать человека, с которым вам будет приятно работать. Лучше, если стаж работы у него будет приличный. Если агентство дорожит своей репутацией – это еще один плюс для вас. «Западать» на минимальную стоимость не стоит, это может быть уловкой мошенников.
«Лучший способ гарантировать для себя качество работы риэлтора – четко прописать в договоре его ответственность и его обязанности», - уверен Дмитрий Петров. Неплохо бы взять договор домой и, либо проконсультироваться с юристами, либо самостоятельно внимательно прочесть, и только потом поставить подпись.
«Как бы банально это не звучало, специалист агентства недвижимости должен быть профессионалом, - считает генеральный директор центра недвижимости «Сова» Оксана Белевцова, - Он должен пройти обучение, полностью понимать, в чем заключается его работа. Мало знать только об одном направлении недвижимости: новостройках, вторичном рынке, загородной недвижимости и т.д. Необходимы знания законов, например, семейный кодекс, гражданское, земельное, налоговое законодательство, ряд других, а также психологию человека». Самой важной чертой риэлтора она считает честность. Риэлтор должен уметь грамотно преподнести объект, показать его плюсы и не умолчать о недостатках. Сотрудник агентства – мобильный, грамотный, честный, неленивый, отзывчивый, креативный помощник в сфере недвижимости.
Итак, помочь в вопросах недвижимости неопытному гражданину может риэлтор. Выбрать его непросто, если в своем окружении его не найти. Не бойтесь пообщаться с несколькими членами риэлторского сообщества, чтобы понять, с кем из них вам будет удобнее работать и кто внушает большее доверие. Помните, главное – это грамотно составленный договор, положительные отзывы и опыт работы вашего помощника.
Евгения Лямзина