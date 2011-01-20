Продам квартиру. Требуется риэлтор!

Ошибочно мнение, что при продаже лучше рассредоточить информацию о вашем объекте в несколько агентств. «Как говорил Мюллер из к/ф «Семнадцать мгновений весны»: «Если собрать девять беременных женщин, то они за месяц не родят», - привел пример Денис Петров, - вот и у нас тоже самое, информация попадает во множество агентств, а серьезно заниматься объектом потом никто из специалистов не желает». Объяснить это просто: продаваемый товар, попадает в общую базу агентств недвижимости. Риэлторы видят, что один и тот же дом продается несколькими агентствами. Зачем же тратить силы на рекламу, на предложение и продвижение данного объекта, если нет гарантии, что продашь его ты? Альтруизм нынче не в моде, и за свою работу хочется получить вознаграждение. Для продавца в этом случае минус в том, что в квартиру будут ходить сотрудники разных компаний, да еще и с клиентами. Запутаться можно на столько, что впустить в дом каких-нибудь грабителей.