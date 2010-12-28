Советы по украшению елки

Не обязательно покупать целую елку — достаточно украсить дом еловыми лапами. Традиция украшать дом еловыми лапами пришла к нам из древнего Рима, где вечнозеленые породы деревьев считались бессметными. А в Египте и вовсе новый год встречали собранными в пучок листами пальмы. Ветки мы рекомендуем установить во флористическую базу (губка продается в любом флористическом магазине). Пропитайте ее сахарным сиропом с добавлением соли и шипучего аспирина: будет елочке и «питание» и защита от бактерий.