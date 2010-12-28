Советы по украшению елки

Настольное дерево
Празднично украшенное дерево вовсе не должно занимать половину комнаты, можно ограничиться настольной ёлкой в горшке. Сверните несколько бумажных кулечков, приклейте к ним красивую тесемку — и замена елочным шарам готова. Можно наполнить эти кулечки мишурой, конфетти, конфетами или нетяжелыми подарочками. А если у вас собирается большая компания, то, написав на каждом кулечке имя гостя, вы таким оригинальным образом «вручите» каждому его подарок.
Лапник
Не обязательно покупать целую елку — достаточно украсить дом еловыми лапами. Традиция украшать дом еловыми лапами пришла к нам из древнего Рима, где вечнозеленые породы деревьев считались бессметными. А в Египте и вовсе новый год встречали собранными в пучок листами пальмы. Ветки мы рекомендуем установить во флористическую базу (губка продается в любом флористическом магазине). Пропитайте ее сахарным сиропом с добавлением соли и шипучего аспирина: будет елочке и «питание» и защита от бактерий.
В качестве
Вспомните детский сад и школу — вырезайте из салфеток снежинки. Вырезав фигурные формы разного размера и цвета, можете собрать из них «бутон» и таким образом украсить свою елку.
Другой, не менее оригинальный способ, не требующий предварительной ручной работы — украсить елку разными конфетами — карамелью или шоколадными в золотой фольге. Главное, чтобы обертки конфет сочетались между собой по цвету и форме. Такая елочка будет выглядеть не только красиво, но и вкусно, а конфетный аромат принесет в вашу квартиру праздничное настроение.
Настольная ёлка может быть и искусственной. Тогда можно экспериментировать не только с цветом игрушек, но и с самим новогодним символом. На белом дереве особенно нарядно выглядят красные шары, а на бирюзовом — серебристые снежинки и сосульки.
Существуют неписаные правила декорирования елки: не использовать больше двух цветов. Постарайтесь соблюдать умеренность — выбирайте шарики и мишуру в одной цветовой гамме. А на искусственной елке не зеленого цвета лучше смотрятся украшения одного, выбранного вами оттенка: белый и голубой, белый и золотой или серебряный.
С ног на голову
По большому счету, не важно, натуральная ель или искусственная. Главное, творчески подойти к ее украшению: дерево можно украсить чем угодно — конфетами, бантами, фотографиями с лицами родных и близких людей (достаточно собрать их обычными прищепками на бельевую веревку и обмотать эту «гирлянду» вокруг ели). А подарки вы можете сложить в бельевые тазы из оцинкованной стали.
Не бойтесь и не стесняйтесь — переверните с ног на голову привычные представления о новогоднем декоре.