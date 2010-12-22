Тюменские стройки «болезненно» переносят холод

Морозы, установившиеся в последние несколько дней, «притормаживают» работы на строительных объектах в городе. Застройщики предупреждают: беспокоиться не стоит, строительство обязательно продолжится.
Как влияют морозы на строительство, и какие работы могут вестись сегодня на стройках, мы спросили у ведущих застройщиков Тюмени.
Беспокоиться, что объект «встанет» и достроен не будет, не стоит, считает ведущий специалист отдела маркетинга и продаж ПСК «Дом» Владимир Спиридонов. «Зимний период не является строительным сезоном и по нему судить о темпах строительства не стоит. В сильные морозы практически все процессы на объектах приостанавливаются, но люди там все-таки есть», - пояснил он. По его мнению, строить в такую погоду возможно только используя разные технологии подогрева, но лучше все-таки дождаться потепления.
«С начала текущей недели некоторые бригады прекратили работы, - поделился информацией замгенерального директора по экономике и финансам «Агентства по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области» (АИЖК по ТО) Александр Зайцев. – На некоторых объектах АИЖК не работают краны, не делают кладку стен, не ставят окна, приостановлен ряд других процессов. Но в доме, где подключены коммуникации и подано тепло, ведутся отделочные и прочие работы по обычному графику».
С таким положением дел согласен и руководитель проекта «Микрорайон Европейский» (ООО «Партнер-Инвест») Евгения Арапов. Компания не останавливает работы по укладке инженерных сетей, отделочные и другие там, где позволяет температурный режим - в домах с завершенным контуром. «Непосредственное строительство монолитных домов при температуре ниже 20 градусов мы не ведем», - утверждает руководитель.
Наличие актированных дней не отрицают в и ОО «Оргкомитете МЖК». Ряд «мокрых» работ, то есть тех, что связаны с растворами, нельзя вести при температуре ниже - 25 градусов и скоростью ветра выше 10 метров в секунду, а также при -27 градусов без ветра. Даже окна при – 15 ставить уже не стоит, так как монтажная пена не застывает», - прокомментировал начальник коммерческого отдела «Оргкомитете МЖК» Антон Черкашин. «При скорости ветра или порывах выше 12 метров в секунду, и срабатывании на башенном кране анемометра, производство строительно-монтажных работ считается невозможным», - указано на сайте компании.
Немаловажно, что в случае временной приостановки работ на строительном объекте, труд рабочих, согласно ст. 157 Трудового кодекса РФ, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.
Согласно нормам и правилам строительства, для каждого вида работ есть свои условия. Нарушение технологий, проведение запрещенных работ в морозное время может привести к самым разным последствиям – от перекосов объекта до его разрушения. Поэтому застройщики уверены: лучше приостановить работы сегодня, но в подходящий момент перестроить графики и закончить объекты в установленные сроки.
Наверное, долго ждать подходящих для работ температур стройокмпаниям не придется, так как уже сегодня с утреннего мороза в -30 воздух к обеду прогрелся до -19 градусов.
Евгения Лямзина