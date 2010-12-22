Тюменские стройки «болезненно» переносят холод

Наличие актированных дней не отрицают в и ОО «Оргкомитете МЖК». Ряд «мокрых» работ, то есть тех, что связаны с растворами, нельзя вести при температуре ниже - 25 градусов и скоростью ветра выше 10 метров в секунду, а также при -27 градусов без ветра. Даже окна при – 15 ставить уже не стоит, так как монтажная пена не застывает», - прокомментировал начальник коммерческого отдела «Оргкомитете МЖК» Антон Черкашин. «При скорости ветра или порывах выше 12 метров в секунду, и срабатывании на башенном кране анемометра, производство строительно-монтажных работ считается невозможным», - указано на сайте компании.