Квартиры разнообразнее – спрос больше

Накануне тюменские журналисты вновь побывали на строительной площадке «Европейского» микрорайона. Застройщик – девелоперская компания «Партнер-Инвест» - активно ведет строительство первого квартала с названием «Альфа». Параллельно расселяя соседей-цыган и проводя испытания на свайном поле для строительства следующего квартала.
Разговор на стройке получился коротким, так как декабрьская погода не позволила долго бродить по незавершенным объектам с неподключенными коммуникациями. Тем не менее, темпы строительства журналисты оценили сразу. Если в сентябре здесь были заметны три дома, то сейчас видны сразу семь объектов, и некоторые, по-видимому, строители уже завершают. Квартиры во всех семи объектах сейчас выставлены на продажу, средняя стоимость квадратного метра в них порядка 36 тысяч рублей. Четыре дома застройщик обещает ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2011 года.
Как выяснилось, в одном из домов журналистов ждал мастер-класс по запениваю окон. На объектах сейчас ведется остекление энергосберегающими окнами, пояснил руководитель проекта Евгений Арапов. Он рассказал об особом напылении, которое позволяет экономить на теплоресурсах до 30% средств. Затем поставил задачу журналистам - попробовать нанести монтажную пену в оконные проемы. Сделать это вызвалась журналист газеты «Недвижимость Строительство для всех». Она смело взялась за монтажный пистолет и достойно выполнила задачу. Больше никто из гостей стройки не отважился на такой шаг, так как подготовлены к такому они не были и уже достаточно замерзли.
Назначение коммерческих площадей, на которые уже поступило достаточно заявок, уже продумано. Поэтому в одном квартале не будет три винных магазина и ни одного хлебного – все будет в норме, обещает застройщик. Добавим, новый микрорайон будет именно пешеходным, то есть, спланирован так, что водителям не удастся через придомовую территорию «Европейского» «срезать» путь.
Решается и самый «больной» вопрос - переселения цыган с территории будущего микрорайона. Как пояснил Евгений Арапов, для них будут построены около 40 домов в поселке Мелиораторов. Этот вопрос уже утвержден и соглашение подписано. «Сейчас идет процесс оформления проектной документации, а также решаются «дизайнерские» вопросы с представителями нации», - уточнил руководитель проекта.
Микрорайон привлекает покупателей не только своей продуманной инфраструктурой, эргономичностью, месторасположением, качеством строительства и хорошей репутацией застройщика. Продавец идет навстречу клиентам, облегчая процесс приобретения жилья. Во-первых, в компании есть беспроцентная и по фиксированной стоимости рассрочка от полугода до окончания процесса строительства. Во-вторых, ипотека во многих банках региона (по ипотеке уже продано порядка 40% квартир в микрорайоне от числа реализованных) и собственный ипотечный брокер, услуга которого по подбору удобного для клиента кредита бесплатна. В-третьих, предоставляется услуга квартирного обмена. «Мы можем принять квартиру клиента в счет нового жилья в микрорайоне «Европейском», - пояснил Александр Губкин, гендиректор компании «Экспресс-недвижимость», непосредственно занимающейся оформлением жилья, - за время работы услуги, с января 2010 года, приобретено порядка 50 квартир у «Партнер-Инвеста», из которых около 10 в «Европейском» микрорайоне».
Евгения Лямзина