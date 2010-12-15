Квартиры разнообразнее – спрос больше

Разговор на стройке получился коротким, так как декабрьская погода не позволила долго бродить по незавершенным объектам с неподключенными коммуникациями. Тем не менее, темпы строительства журналисты оценили сразу. Если в сентябре здесь были заметны три дома, то сейчас видны сразу семь объектов, и некоторые, по-видимому, строители уже завершают. Квартиры во всех семи объектах сейчас выставлены на продажу, средняя стоимость квадратного метра в них порядка 36 тысяч рублей. Четыре дома застройщик обещает ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2011 года.