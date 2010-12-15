Дело Андрея Кутузова: суд прошел, процесс продолжается

Интересными также кажутся и показания Е. Н. Кузнецовой и С. А. Урлова . Сотрудница Центра по противодействию экстремизму, судя по протоколу ее допроса, получила на митинге от А. Кутузова листовку со словами «ментов к стенке», однако ничего противоправного в этих словах не увидела. С другой стороны, С. А. Урлов , ранее трижды отбывавший наказание в местах лишения свободы за кражу и разбой, получив, по его словам, эту же листовку, обнаружил в ее содержании признаки преступления. Прямо с Центральной площади он отправился в отделение милиции — писать заявление о совершенном преступлении. Таким образом, гражданин С. А. Урлов в вопросе обнаружения экстремизма в текстах листовок оказался прозорливее сотрудницы соответствующего Центра. При этом на заданный во время судебного заседания вопрос, как он лично относится к сотрудникам милиции, Урлов ответил, что «раньше относился негативно, а сейчас вообще никак не отношусь». Разъяснить, что же тогда подвигло его на написание заявления, он не смог.