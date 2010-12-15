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Дело Андрея Кутузова: суд прошел, процесс продолжается

15 декабря 2010, 11:56
Первое заседание по рассмотрению дела тюменского преподавателя Андрея Кутузова, обвиняемого в призывах к экстремистской деятельности, по существу, состоялось в мировом суде Тюмени 14 декабря.
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Тюмень

Первое заседание по рассмотрению дела тюменского преподавателя Андрея Кутузова, обвиняемого в призывах к экстремистской деятельности, по существу, состоялось в мировом суде Тюмени 14 декабря.

Судебный процесс длился весь день. На нем были рассмотрены ходатайства защиты, допрошены свидетели обвинения. Также состоялся допрос понятых, присутствовавших при обыске в квартире Кутузова 14 апреля 2010 года.

К началу судебного заседания в коридоре собралось почти два десятка человек. Среди желающих присутствовать на процессе были и журналисты, и обычные граждане. Однако в зал суда пустили буквально нескольких из пришедших, мотивируя решение отсутствием места. Фото- и видеосъемка в зале суда была запрещена, исключение сделали только для оператора одного их тюменских интернет-СМИ, разрешив сделать протокольную запись первых минут заседания.

Начался процесс с заявления ходатайств защиты, перенесённых с предварительного заседания. Ходатайство о возврате Кутузову компьютера (в связи с тем, что на нём не содержится каких-либо доказательств по делу) судья отклонила, сказав, что оно может быть рассмотрено после исследования этого компьютера. С другой стороны, ходатайство защиты о приобщении к делу социологического исследования специалистов из Нижегородского государственного университета судьёй Гариповой было удовлетворено. Напоминаем, что в этом исследовании учёные приходят к выводу о том, что милиция и сотрудники центров «Э» не являются и не могут являться социальной группой, по отношению к которой может разжигаться рознь.

Кроме того, защитой было заявлено ходатайство о вызове в суд экспертов, чьи экспертизы являются доказательствами со стороны обвинения, в связи с тем, что к ним и к их экспертизам есть определённые вопросы. Суд это ходатайство удовлетворил, но возложил все обязанности по обеспечению их явки на сторону защиты. Все четыре эксперта проживают в Екатеринбурге, за 300 километров от Тюмени.

Большую часть времени занял допрос свидетелей обвинения. Часть из них заявила, что не помнит, чтобы Андрей Кутузов на митинге распространял экстремистские материалы или оскорбительно высказывался о сотрудниках милиции. Таким образом, С. В. Самодуров (старший инспектор по особым поручениям Управления ОДУУМ и ПДН МОБ ГУВД по Тюменской области), Е. В. Кобзя (участковый уполномоченный милиции ОППЭН в ОУ УВД по г. Тюмени) и Ю. Н. Александров (заместитель начальника отдела обеспечения общественного порядка УВД по г. Тюмени) де-юре являясь свидетелями обвинения, де-факто выступили в защиту подсудимого.

Однако остальные свидетели давали иные показания. О том, что Кутузовым было совершено преступление, свидетельствовали сотрудник тюменского центра «Э» Е. Н. Кузнецова и граждане Е. М. Гилев, А. В. Агейкин, А. Е. Тесаловский и С. А. Урлов.

Сторона защиты отметила множество расхождений в показаниях свидетелей. Так, присутствовавшие на митинге сотрудники правоохранительных органов не заметили в речах митингующих никаких оскорблений в свой адрес. Однако гражданин А. В. Агейкин, не интересующийся, в целом, общественными акциями, простояла на митинге около получаса. Ему было интересно, «возникнет ли драка» между охранниками правопорядка и оппозиционерами: настолько, по его мнению, оскорбительны были речи выступающих.

Интересными также кажутся и показания Е. Н. Кузнецовой и С. А. Урлова. Сотрудница Центра по противодействию экстремизму, судя по протоколу ее допроса, получила на митинге от А. Кутузова листовку со словами «ментов к стенке», однако ничего противоправного в этих словах не увидела. С другой стороны, С. А. Урлов, ранее трижды отбывавший наказание в местах лишения свободы за кражу и разбой, получив, по его словам, эту же листовку, обнаружил в ее содержании признаки преступления. Прямо с Центральной площади он отправился в отделение милиции — писать заявление о совершенном преступлении. Таким образом, гражданин С. А. Урлов в вопросе обнаружения экстремизма в текстах листовок оказался прозорливее сотрудницы соответствующего Центра. При этом на заданный во время судебного заседания вопрос, как он лично относится к сотрудникам милиции, Урлов ответил, что «раньше относился негативно, а сейчас вообще никак не отношусь». Разъяснить, что же тогда подвигло его на написание заявления, он не смог.

Судебное заседание завершилось лишь в пятом часу вечера.

Следующее заседание состоится 12 января 2011 года, на нём будут допрошены другие организаторы митинга и некоторые эксперты.

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