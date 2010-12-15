Дело Андрея Кутузова: суд прошел, процесс продолжается

Первое заседание по рассмотрению дела тюменского преподавателя Андрея Кутузова, обвиняемого в призывах к экстремистской деятельности, по существу, состоялось в мировом суде Тюмени 14 декабря.
Судебный процесс длился весь день. На нем были рассмотрены ходатайства защиты, допрошены свидетели обвинения. Также состоялся допрос понятых, присутствовавших при обыске в квартире Кутузова 14 апреля 2010 года.
К началу судебного заседания в коридоре собралось почти два десятка человек. Среди желающих присутствовать на процессе были и журналисты, и обычные граждане. Однако в зал суда пустили буквально нескольких из пришедших, мотивируя решение отсутствием места. Фото- и видеосъемка в зале суда была запрещена, исключение сделали только для оператора одного их тюменских
Начался процесс с заявления ходатайств защиты, перенесённых с предварительного заседания. Ходатайство о возврате Кутузову компьютера (в связи с тем, что на нём не содержится
Кроме того, защитой было заявлено ходатайство о вызове в суд экспертов, чьи экспертизы являются доказательствами со стороны обвинения, в связи с тем, что к ним и к их экспертизам есть определённые вопросы. Суд это ходатайство удовлетворил, но возложил все обязанности по обеспечению их явки на сторону защиты. Все четыре эксперта проживают в Екатеринбурге, за 300 километров от Тюмени.
Большую часть времени занял допрос свидетелей обвинения. Часть из них заявила, что не помнит, чтобы Андрей Кутузов на митинге распространял экстремистские материалы или оскорбительно высказывался о сотрудниках милиции. Таким образом,
Однако остальные свидетели давали иные показания. О том, что Кутузовым было совершено преступление, свидетельствовали сотрудник тюменского центра «Э»
Сторона защиты отметила множество расхождений в показаниях свидетелей. Так, присутствовавшие на митинге сотрудники правоохранительных органов не заметили в речах митингующих никаких оскорблений в свой адрес. Однако гражданин
Интересными также кажутся и показания
Судебное заседание завершилось лишь в пятом часу вечера.
Следующее заседание состоится 12 января 2011 года, на нём будут допрошены другие организаторы митинга и некоторые эксперты.