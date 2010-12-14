Аналитики пока не обещают бурного роста цен

С позиции класса и типа квартир вторичного рынка в ноябре сложилась следующая картина: средняя цена однокомнатных квартир составляет 1 395 тысяч рублей, 1 720 тысяч рублей и 2 100 тысяч рублей для объектов старого фонда, типового жилья и квартир повышенной комфортности соответственно. Средняя цена двухкомнатных квартир старого фонда равна 1 775 тысяч рублей, для типового жилья - 2 410 тысяч рублей и 3 920 тысяч рублей в сегменте квартир повышенной комфортности. Для трехкомнатных квартир аналогичное распределение – наименьшей средней ценой предложения обладают объекты старого фонда (2 235 тысяч рублей), значительно дороже жилье типовых серий (3 000 тысяч рублей) и наиболее высоким ценовым показателем характеризуются квартиры повышенной комфортности – 5 725 тысяч рублей. Для квартир от четырех комнат и более ценовое распределение следующее: средняя цена предложения для жилья старого фонда составила 2 825 тысяч рублей, для типовых объектов и квартир повышенной комфортности по 3 535 тысяч и 9 095 тысяч рублей соответственно. В ноябре текущего года в сегменте пансионатов и малосемеек цена предложения в среднем составила 860 тысяч рублей.