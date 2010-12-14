Аналитики пока не обещают бурного роста цен

За последние месяцы, активность на рынке недвижимости отмечают и аналитики, и риелторы, и застройщики – никто не скрывает, что с сентября начался некий «бум» продаж жилья в Тюмени. Ведущие стройкомпании немного поднимают цены, вторичное же жилье вовсе утратило позицию «торг» и стоимость его несколько увеличивается за счет «новой вторички».
В современных условиях функционирования рынка недвижимости такие громкие характеристики, как «активность заметно возросла», выглядят не вполне адекватными реальной ситуации, считает аналитик рынка жилой недвижимости Ассоциации «АЛКО» Светлана Молодкина.
По ее мнению, на рынок сегодня воздействуют две группы факторов - положительные, способствующие росту, и отрицательные, препятствующие дальнейшему развитию. Несомненно, «сезонный» фактор повлиял, и рыночная активность действительно выросла, но сегодня этот «рост» обусловлен, скорее, психологическим ожиданием участников рынка, нежели объективными обстоятельствами социально-экономического характера. Поэтому темпы такого роста весьма незначительны, а дальнейшие перспективы ограничены сезонными рамками.
Так, в ноябре 2010 года средняя цена предложения на первичном рынке недвижимости выросла на 0,2% и составила 36 203 рублей за квадратный метр.
На рынке строящегося жилья сохраняется слабая тенденция к увеличению цен. Однако повысить цены сегодня могут позволить себе лишь несколько ведущих застройщиков, спрос на объекты которых растет за счет, как высоких темпов застройки, так и продуманной строительной и рекламной политики. В целом же ценовые показатели остаются неизменными, особенно это касается квартир, проходящих по переуступке доли или бартерообменное жилье.
На рынке вторичного жилья в ноябре 2010 года положительные тенденции проявились менее явно, здесь прирост цен оказался незначительным. Продавцы в условиях несколько повысившейся покупательской активности торгуются все менее охотно. Однако повышать цены большинство продавцов опасается, боясь слишком длительного простоя ввиду высокой конкуренции. Среднеценовая планка поднимается из-за новых объектов, которые начинают продаваться по максимальным ценам в надежде найти покупателя на волне сезонной активности.
Средняя цена предложения квартир на вторичном рынке жилья Тюмени показала незначительное изменение и составила на конец ноября 2010 года в среднем по городу 44 469 рублей за кв.м., изменение за месяц составило +0,4%.
С позиции класса и типа квартир вторичного рынка в ноябре сложилась следующая картина: средняя цена однокомнатных квартир составляет 1 395 тысяч рублей, 1 720 тысяч рублей и 2 100 тысяч рублей для объектов старого фонда, типового жилья и квартир повышенной комфортности соответственно. Средняя цена двухкомнатных квартир старого фонда равна 1 775 тысяч рублей, для типового жилья - 2 410 тысяч рублей и 3 920 тысяч рублей в сегменте квартир повышенной комфортности. Для трехкомнатных квартир аналогичное распределение – наименьшей средней ценой предложения обладают объекты старого фонда (2 235 тысяч рублей), значительно дороже жилье типовых серий (3 000 тысяч рублей) и наиболее высоким ценовым показателем характеризуются квартиры повышенной комфортности – 5 725 тысяч рублей. Для квартир от четырех комнат и более ценовое распределение следующее: средняя цена предложения для жилья старого фонда составила 2 825 тысяч рублей, для типовых объектов и квартир повышенной комфортности по 3 535 тысяч и 9 095 тысяч рублей соответственно. В ноябре текущего года в сегменте пансионатов и малосемеек цена предложения в среднем составила 860 тысяч рублей.
В течение следующего месяца на рынке купли-продажи и долевого строительства городского многоквартирного жилья будет наблюдаться сохранение текущего уровня покупательской активности. Средняя цена предложения может еще несколько подрасти, но этот рост будет находиться в пределах 1%.
По материалам Ассоциации «АЛКО»