Как украсить дом к Новому году

Для более опытных рукодельниц предлагаем такой вариант — кармашек с сюрпризом. Даже такой обычной вещи, как чехол для стула, найдется интересное применение. Если на его спинке предусмотреть кармашек, туда можно поместить карточку с именем гостя или открытку. В качестве заготовки для такого чехла можно использовать кухонные полотенца с подходящим принтом. Вырезать карманы, обработать края (подогнуть или обшить красной лентой), пришить карман с аппликацией. Чехол крепится на стуле теми же красными лентами, их нужно аккуратно завязать сзади. В кармашек можно положить открытку или небольшой подарок для своих гостей. Мы уверены, что такой сюрприз порадует даже серьезных людей.