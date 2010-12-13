Как украсить дом к Новому году

Макароны в новогоднем декоре
Для создания этих необыкновенных украшений потребуется немного макарон разных видов, клеевой пистолет и баллончик золотой краски. Скрепить горячим клеем макароны — звездочки, ракушки, завитушки, бантики — по образцам, представленным ниже, или доверяясь фантазии, покрыть краской из баллончика, приклеить завязку из дождика и вуаля! Тот, кто не знает их чего это сделано, может и не догадаться, что эти чудесные звезды
Стулья тоже хотят быть красивыми
Новогодние праздники — это многочисленные застолья, поэтому стоит уделить внимание такому важному элементу праздничных посиделок как стулу. Обычно мы не замечаем предметы, которыми мы пользуемся каждый день, а праздник — хороший повод украсить их. Настроение создают детали.
Главная составляющая классического декора — однотонный чехол из дорогой ткани. Но мы за экономию, тем более что Новый год и так время трат и нехватки денег. Возьмите простую ткань, которую обычно используют для подкладки, задрапируйте ею стул. В качестве новогоднего декора подойдут ленты, цветы и даже елочные шары. Кстати, эти чехлы могут использоваться и для других праздников, нужно будет только поменять аксессуары.
Если под рукой не оказалось ни еловой ветки, ни игрушек, не расстраивайтесь. Засушенная или искусственная икебана, подвешенная на спинку стула, будет смотреться ничуть не хуже. А чтобы забыть о лютой стуже за окном и создать себе тропическое настроение, украсьте стулья экзотическими засушенными или искусственными цветами.
Для более опытных рукодельниц предлагаем такой вариант — кармашек с сюрпризом. Даже такой обычной вещи, как чехол для стула, найдется интересное применение. Если на его спинке предусмотреть кармашек, туда можно поместить карточку с именем гостя или открытку. В качестве заготовки для такого чехла можно использовать кухонные полотенца с подходящим принтом. Вырезать карманы, обработать края (подогнуть или обшить красной лентой), пришить карман с аппликацией. Чехол крепится на стуле теми же красными лентами, их нужно аккуратно завязать сзади. В кармашек можно положить открытку или небольшой подарок для своих гостей. Мы уверены, что такой сюрприз порадует даже серьезных людей.
Украшение стен
Для того чтобы сделать гирлянду из грецких орехов, понадобятся не только орехи, но и терпение. Вначале нужно аккуратно расколоть все имеющиеся орехи на равные половины и убрать из них сердцевину. Затем приготовленную суровую нить зажать между двумя половинками, и склеить при помощи клеевого пистолета. Орехи будут красиво смотреться в натуральном виде, но можно и побрызгать их из баллончика золотой или серебряной краской.
Для создания этого декора понадобится одна гирлянда и снежинки, которые можно сделать из салфеток. В центре каждой салфетки проделать небольшое отверстие, чтобы в него можно было вставить лампочку гирлянды. Полученную «снежную гирлянду» можно закрепить на стене, мебели, окне.
Другие варианты декора: