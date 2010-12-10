Новогодние утренники в Тюмени: куда пойти

На традиционные утренники с Дедом Морозом приглашает Тюменский театр кукол, начинаются они с 16 декабря. Главный предмет, вокруг которого завязан сюжет утренника — это заколдованные часы. В представлении будет все — и путешествие по разным сказкам, благодаря волшебным часам, и танцы, и неподдельное веселье с клоунами. Дополнит спектакль шоу, которое пройдет в фойе театра, а свидетелем веселья станет
В январе новогодние праздники сменятся рождественскими. В афише театра появится спектакль «Бык, Осёл и звезда». У ёлочки будет другая интермедия с русскими ряжеными. Но Дед Мороз (Мороз Иванович) и Снегурочка обязательно поздравят зрителей с Новым годом.
Тюменский драматический театр приготовил две новогодних премьеры для детей: музыкальную сказку «Волшебная лампа Алладина» и спектакль «Все мальчишки дураки или Вот однажды». Кроме этого, во время новогодних каникул юные зрители смогут посмотреть уже полюбившиеся спектакли — изящную сказку «Морозко», веселую «Пеппи Длинный чулок», пиратского «Веселого Роджера» и романтичную «Все мыши любят сыр». Перед началом сказки детей и их родителей поздравят Дед Мороз и Снегурочка. В зависимости от выбранного спектакля билет обойдется от 70 до 350 руб.
К Новому году приурочены и экскурсии по театру для школьников младших и средних классов. В поисках посоха Деда Мороза юные гости заглянут в укромные уголки театра. Завершит увлекательную прогулку по зданию необычное
Праздничный дух поселится в конце декабря и в молодежном театре «Ангажемент». С 23 декабря по 9 января Для самых маленьких (от 2 до 4 лет) проведут программу «Новогодний теремок», ни один малыш не уйдет из театра без подарка. Детей постарше (от 5 до 12 лет) приглашают на утренники со спектаклями «День рождения Снегурочки» и «Как чуть не съели королевну Булочку». Если же ваш сыночек или дочка с удовольствием слушает рэп, им понравится новогодний утренник и спектакль «Когти, крылья, два хвоста» (сказочная история в стиле рэп). Ребят постарше (от 13 до 16 лет) наверняка заинтересует спектакль для взрослых «Вечера на хуторе близ Диканьки» с новогодним поздравлением. С подробным расписанием можно познакомиться в Афише NashGorod.ru
Новогодняя «КиноДиноЕлка» пройдет в развлекательном центре «Динопланета» 24, 25 и 26 декабря, начало в 15.00. После развлекательной программы с участием Деда Мороза и сказочных персонажей юных зрителей ждет просмотр кинофильма. Каждый ребенок получит от Деда Мороза новогодний подарок. Стоимость — 350 руб. Забронировать билет можно по телефонам:
Целый месяц в МультиЛэнде будут проходить новогодние елки! С 18 декабря по 16 января каждый день, в 14.00 и 18.00, детей ждет настоящее волшебство. Невероятное новогоднее приключение не оставит равнодушным никого, а в финале каждый ребенок получит сладкий подарок. Стоимость билета 290 руб.
2 января поклонников Лунтика и его друзей приглашают в ДК «Железнодорожник», где пройдет познавательное и увлекательное новогоднее представление для детей с участием ростовых кукол. По ходу пьесы Лунтику предстоит узнать, что же за праздник такой — Новый год, почему из всех деревьев наряжают именно елку, какие вещи необходимы для праздника и как его правильно отметить. Ну, а юные зрители получат возможность не только наблюдать за похождениями героев, но и принять в них самое активное участие, поиграв, например, в снежки. Стоимость билетов — 300–600 руб.