Новогодние утренники в Тюмени: куда пойти

Праздничный дух поселится в конце декабря и в молодежном театре «Ангажемент». С 23 декабря по 9 января Для самых маленьких (от 2 до 4 лет) проведут программу «Новогодний теремок», ни один малыш не уйдет из театра без подарка. Детей постарше (от 5 до 12 лет) приглашают на утренники со спектаклями «День рождения Снегурочки» и «Как чуть не съели королевну Булочку». Если же ваш сыночек или дочка с удовольствием слушает рэп, им понравится новогодний утренник и спектакль «Когти, крылья, два хвоста» (сказочная история в стиле рэп). Ребят постарше (от 13 до 16 лет) наверняка заинтересует спектакль для взрослых «Вечера на хуторе близ Диканьки» с новогодним поздравлением. С подробным расписанием можно познакомиться в Афише NashGorod.ru