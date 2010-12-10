Дайджест Nashgorod.ru с 4 по 10 декабря

Давайте соберемся на субботник
Такое предложение озвучила тюменка Наталья в видеоблоге губернатора. «В своих дворах можно заняться уборкой снега, если дадут, чем убирать. Мы, автомобилисты, готовы „к труду и обороне“, а то наши же машины во дворах вязнут по уши». Замглавы администрации Тюмени Василий Панов поручил организовать уборку снега на территории жилого фонда с привлечением собственников жилых помещений в выходные дни
Мнения форумчан:
Офигеть… Я, значит, плачу ТСЖ за уборку придомовой территории, а они мне предлагают её убирать… Щаззз… разбегусь и сразу всё расчищу…
А кто сказал, что в Вашем дворе город должен
А вот у меня ТСЖ справляется, не успели дворники, так трактор наняли
Пассажиры маршрутки пострадали в аварии
По словам пассажиров, водитель отвлекся, когда пересчитывал деньги, и не заметил, что идущий впереди автомобиль притормозил. Чтобы избежать столкновения, он свернул вправо и врезался в столб. Пострадали 6 человек — они получили травмы головы, лица и конечностей.
Мнения форумчан:
Водила выбрал травмы пассажиров,
Когда прочитала, подумала о том, что в час пик эти маршрутки мегазабитые народом ездят. Прям вот встать же негде, держаться не за что. Если так
Новый ЗАГС почти готов
Чистовая отделка нового ЗАГСа закончится к концу года. «Загс построен не на костях, как многие говорят, а на гаражах», — напомнил заместитель начальника Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области Сергей Шустов. Здесь предусмотрено 4 зала для регистрации, атриум со стеклянным куполом, на полу будет постелен паркет. С января в здание начнут завозить мебель и оборудование, параллельно оформляя необходимые документы на него. Соответственно, принимать посетителей здесь планируют начать после первого квартала 2011 года.
Мнения форумчан:
Кладбище не место для свадеб
Всегда во всех ЗАГСах не только регистрировали браки, но и выдавали свидетельства о смерти. И вход был всегда 1, только кабинеты разные. В одном свидетельства о рождении выдают, в другом — о смерти. А в сельских ЗАГСах вообще все в одном кабинете и один человек выписывает. Почему это никогда никого не удивляло, а сейчас
Лет через 20 коттеджи начнут строить возле Червишевского кладбища. И будут также говорить: «Так ЧО, не на кладбище ведь, а возле….»
Строительство нового перехода будет контролировать экспертная комиссия
В Тюмени создана экспертная комиссия общественного совета по строительству подземного перехода на перекрестке улиц М. Горького и Республики. В первую очередь эксперты намерены побывать на месте строительства, запросить и ознакомиться с
Члены комиссии призывают всех, кого интересует данная тема, обращаться по телефонам:
Мнения форумчан:
Мне так кажется, что это один из редких примеров когда власть решила обсудить проблемы с населением(если это только не для отвода глаз), правда она это должна была сделать и без всяких митингов.
Очень вовремя экспертную комиссию создали. Результаты строительства первого перехода Счетная палата проверяла после его строительства, знакомиться с
И в списке нету ни одного сметчика. Надо просить их, этих «независимых», что бы
Одностороннего движения на Хохрякова и Советской пока не будет
По информации
Мнения форумчан:
Обкосячились. И знаки купили, и деньги потратили, и в непонятки всех автомобилистов ввели.