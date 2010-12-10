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Дайджест Nashgorod.ru с 4 по 10 декабря

10 декабря 2010, 15:50
Зима не дает жителям нашего города скучать. Она одаривает нас обильными снегопадами и заботами о том, как сделать дороги и дворы доступными для передвижения. Что еще волновало тюменцев на уходящей неделе, читайте в дайджесте NashGorod.ru.
Сюжет
Тюмень

Давайте соберемся на субботник

Такое предложение озвучила тюменка Наталья в видеоблоге губернатора. «В своих дворах можно заняться уборкой снега, если дадут, чем убирать. Мы, автомобилисты, готовы „к труду и обороне“, а то наши же машины во дворах вязнут по уши». Замглавы администрации Тюмени Василий Панов поручил организовать уборку снега на территории жилого фонда с привлечением собственников жилых помещений в выходные дни 11—12 декабря.

Мнения форумчан:

Офигеть… Я, значит, плачу ТСЖ за уборку придомовой территории, а они мне предлагают её убирать… Щаззз… разбегусь и сразу всё расчищу…

А кто сказал, что в Вашем дворе город должен что-то там чистить. Двор — это Ваше имущество, как квартира, вот и наведите там порядок сами, а не хотите пусть будет как есть, но тогда и жаловаться не надо. Городу дай бог с дорогами справиться после этого коллапса.

А вот у меня ТСЖ справляется, не успели дворники, так трактор наняли

Пассажиры маршрутки пострадали в аварии

По словам пассажиров, водитель отвлекся, когда пересчитывал деньги, и не заметил, что идущий впереди автомобиль притормозил. Чтобы избежать столкновения, он свернул вправо и врезался в столб. Пострадали 6 человек — они получили травмы головы, лица и конечностей.

Мнения форумчан:

Водила выбрал травмы пассажиров, т. к. авто за счет отката при ударе могло снизить силу удара, столб же вмонтирован намертво

Когда прочитала, подумала о том, что в час пик эти маршрутки мегазабитые народом ездят. Прям вот встать же негде, держаться не за что. Если так кто-то в аварию попадет…

Новый ЗАГС почти готов

Чистовая отделка нового ЗАГСа закончится к концу года. «Загс построен не на костях, как многие говорят, а на гаражах», — напомнил заместитель начальника Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области Сергей Шустов. Здесь предусмотрено 4 зала для регистрации, атриум со стеклянным куполом, на полу будет постелен паркет. С января в здание начнут завозить мебель и оборудование, параллельно оформляя необходимые документы на него. Соответственно, принимать посетителей здесь планируют начать после первого квартала 2011 года.

Мнения форумчан:

Кладбище не место для свадеб

Всегда во всех ЗАГСах не только регистрировали браки, но и выдавали свидетельства о смерти. И вход был всегда 1, только кабинеты разные. В одном свидетельства о рождении выдают, в другом — о смерти. А в сельских ЗАГСах вообще все в одном кабинете и один человек выписывает. Почему это никогда никого не удивляло, а сейчас хи-хи ха-ха?

Лет через 20 коттеджи начнут строить возле Червишевского кладбища. И будут также говорить: «Так ЧО, не на кладбище ведь, а возле….»

Строительство нового перехода будет контролировать экспертная комиссия

В Тюмени создана экспертная комиссия общественного совета по строительству подземного перехода на перекрестке улиц М. Горького и Республики. В первую очередь эксперты намерены побывать на месте строительства, запросить и ознакомиться с проектно-сметной документацией. Затем будут проведены публичные слушания и заседания экспертов с выработкой заключения, содержащего выводы и рекомендации по строительству подземных и надземных пешеходных переходов в Тюмени в настоящее время и в будущем.

Члены комиссии призывают всех, кого интересует данная тема, обращаться по телефонам: 20-17-97, 20-13-83.

Мнения форумчан:

Мне так кажется, что это один из редких примеров когда власть решила обсудить проблемы с населением(если это только не для отвода глаз), правда она это должна была сделать и без всяких митингов.

Очень вовремя экспертную комиссию создали. Результаты строительства первого перехода Счетная палата проверяла после его строительства, знакомиться с проектно-сметной документацией второго перехода будут во время его строительства. Глядишь, к третьему переходу мы всё-таки дотянем до вынесения заключения о необходимости строительства перехода до начала стройки.

И в списке нету ни одного сметчика. Надо просить их, этих «независимых», что бы проектно-сметную документацию выложили на всеобщее обозрение.

Одностороннего движения на Хохрякова и Советской пока не будет

По информации пресс-службы администрации главы г. Тюмени, в изменение схемы движения транспорта внес свои коррективы снегопад. Сроки перевода указанных улиц на одностороннее движение будут сообщены позже.

Мнения форумчан:

Обкосячились. И знаки купили, и деньги потратили, и в непонятки всех автомобилистов ввели.

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