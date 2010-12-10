Дайджест Nashgorod.ru с 4 по 10 декабря

Всегда во всех ЗАГСах не только регистрировали браки, но и выдавали свидетельства о смерти. И вход был всегда 1, только кабинеты разные. В одном свидетельства о рождении выдают, в другом — о смерти. А в сельских ЗАГСах вообще все в одном кабинете и один человек выписывает. Почему это никогда никого не удивляло, а сейчас хи-хи ха-ха ?