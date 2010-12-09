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Сталкеры: кто они?

9 декабря 2010, 10:00
Кто такие сталкеры? Почему им нравится лазить по заброшенным зданиям и бывшим военным объектам? Есть ли они в Тюмени? В этом разбирался корреспондент интернет-портала Nashgorod.ru.
Сюжет
Тюмень

Дореволюционная двухэтажная постройка с горелыми потолками и выбитыми стеклами в центре города. Территория огорожена таким же старым забором. Напротив красуются новостройки на улице Даудельной, чуть дальше — отель «Тюмень». Немного впереди — новые корпуса 3-ей горбольницы. Горелое здание — одно из бывших ее отделений.

Внутри до сих пор сохранился больничный запах. Краска со временем облупилась, стены исписаны граффити. Здание основательно погорело в свое время. На втором этаже сильнее всего заметны последствия серьезного пожара: обуглившиеся черные двери, пятна копоти на стенах, черный потолок. На полу, среди снега и размельченного угля, разбросаны личные карточки больных. В некоторых кабинетах — остатки аппаратуры и больничного антуража. Здесь когда-то лечились люди. Сейчас тут только я.

В Европе и в мире таких людей называют индустриальными туристами. В нашей стране — сталкерами, что в переводе с английского значит «охотник». Это название закрепилось за ними еще в советское время, после выхода повести братьев Стругацких «Пикник на обочине» и фильма Андрея Тарковского «Сталкер».

В России понятия «турист» и «сталкер» отличаются. Первые, рассказывает тюменский сталкер Александр Молоков, — это «пришел, вдохновился и ушел». А сталкеры — это исследователи. Эстетическое удовольствие для них — не самое главное. Сталкеры используют строго профессиональную инженерную или военную терминологию. Они крайне редко пользуются сленгом. Эти люди — серьезные ученые-исследователи, только в ненаучной области расследований. Серьезные и эрудированные люди с азартом в глазах и постоянными вопросами «Почему?» и «Зачем?».

На объект!

Первый этап: разведка. Перед тем как пролезть на объект, сталкеры «раскапывают» информацию о нем. Откуда угодно. Затем группа сталкеров идет на объект. Они смотрят, как он охраняется, куда и как на него можно пролезть, сколько местных живут в самом здании или рядом с ним.

Второй этап: анализ. Все активные сталкеры обсуждают, как и куда им пролезать, что нужно увидеть и уточнить, исходя из полученной информации.

Третий этап: залаз. На их сленге это слово обозначает проникновение на объект. Из снаряжения — руки и ноги, фонарь и аптечка. Остальное — в зависимости от объекта.

«Лучшее снаряжение — это ноги и руки, — поясняет Александр. — Камуфляж тут как красная тряпка: такой человек привлекает внимание. Поэтому одежда должна быть неброская, чтобы не запалиться».

Залазов может быть и два, и больше. Все зависит от объекта. Естественно, если куда-то налегке пройти не удалось, то ко второму залазу группа добирает необходимое снаряжение.

Во время такого «рейда» они не просто дивятся красотами заброшенного и потрепанного временем сооружения. Они ищут ответы на вопросы: почему? зачем? как давно? Каждая деталь или мелочь важна. Для сталкеров это больше, чем простое эстетическое наслаждение. Это — приобщение к тайне и познание нового.

Доцент кафедры общей и социальной психологии Института психологии, педагогики и социального управления ТюмГУ Вадим Лёвкин уверяет: чувство познания нового — это здоровая биологическая потребность человека.

«Для ощущения себя живыми нам постоянно нужно сталкиваться с чем-то иным, что поможет нам ощущать границу себя. Человек, который не сталкивается с новым в своей жизни, в знаниях или в отношениях между людьми, начинает чувствовать, что он умирает. Тогда он пытается делать что угодно, лишь бы вернуть чувство жизни. То есть, сталкинг — не просто какое-то любопытство, это фундаментальное стремление жить», — говорит психолог.

Объединяет индустриальных туристов и сталкеров одно — индустриальная эстетика. Они находят красоту в том, что многим кажется отвратительным или серым. Связано это, уверен Вадим Лёвкин, со способом восприятия действительности.

«В той же заброшенной фабрике, каком-то лазе или ржавом ангаре нет объекта искусства. Есть способ восприятия, создающий ощущение инаковости, чувство иного мира, прикосновение к тайне, к процессу раскрытия этой тайны. Изменение восприятия и оказывается инструментом извлечения подлинной красоты или ее конструирования в сознании исследователя. Это его мастерство видеть прекрасное в обрывках истории, в следах каких-то событий», — считает он.

О ситиквестерах и атмосфере

Первый этаж бывшего больничного корпуса. Под ногами шатаются остатки пола. Из-под снега торчат горы чьих-то кальсон, носков, пивные банки. В бывших кабинетах местами нет и пола, там на земле валяются жестянки из-под «Ягуара» и другие следы пребывания нечистоплотных личностей. Стены разрисованы граффити: от более-менее приличных рисунков до совсем примитивного «Здесь был Вася» или странного «EN».

«Не может так выглядеть покинутое здание!», — ловлю я себя на мысли. Испорченная атмосфера и неприятный осадок — все, что осталось от посещения той больницы.

Вольные художники, любители граффити и ситиквестеры — зло для сталкера. «Когда на полстены, даже в самом адски разрушенном объекте, написана какая-нибудь „забавная“ хрень — это портит ощущения, — жалуется Александр Молоков. — После таких людей там остаются только срач и голые стены. А потом об интересном месте узнают друзья и друзья друзей. Логичный финал всему этому — закрытие объекта к чертям или полное разворовывание при его посещении».

Поэтому в своей группе «Клуб тюменских Сталкеров и Диггеров T.S.[72]" Александр сделал предупреждение: «Если вы участник ситиквестов — прощайте!».

Безопасность

Какого-то конкретного договора нет. Каждый отвечает за себя сам. Но есть несколько универсальных советов от опытных сталкеров.

Экипировка — в зависимости от объекта и его расположения. Она обязательно должна быть надежной. Халатность может стоить тебе жизни.

Еда, фонарь и вода свои. Ведь ты можешь остаться один. Тогда и выбираться тебе придется одному.

Из оборонительных средств — нож и баллончик. Он очень хорошо помогает от собак.

На объекте нужно вести себя тихо, быть единой группой. Не разбредаться. Если побежал один — за ним бегут все остальные. Все расспросы потом.

Ничего подозрительного руками не трогать. При себе желательно иметь счетчик Гейгера: радиационный фон может быть повышенным (нормальный — до 60 микрорентген в час). Большой фон может стоить тебе здоровья. В худшем случае — жизни.

Ни при каких обстоятельствах не использовать открытый огонь в закрытых помещениях. Особенно если пахнет гнилью. Там может скапливаться газ.

Основная «заповедь» для сталкеров — на объекте оставлять все так, как было. Почему?

1) Элемент безопасности. «Артефакты» на объектах могут наносить вред здоровью. А это радиационная или химическая опасность. Так что если берешь что-то на память — отвечать за последствия тебе.

2) Не трогаешь артефакт — сохраняешь атмосферу. А зачем вам походить на простых обывателей? Тем более — не ты один в Тюмени сталкер.

В походе каждому нужно быть внимательным: осматривать потолок и пол. Первое может обвалиться, второго может не оказаться под тобой.

Не всегда сталкеры исследуют только заброшенные объекты. Порой приходится проникать на действующие промышленные или военные зоны. Тогда меры предосторожности усиливаются. В этом случае очень важно передвигаться бесшумно и незаметно. Если с охраной как-то можно договориться, то с собаками — нет.

Естественно, проникновение на такие объекты остается на твоей совести и если поймают — выкручивайся, как хочешь. Нарушение пропускного режима на охраняемых предприятиях карается наложением административного штрафа до 500 рублей.

S.T.A.L.K.E.R.Ы.

«Если вы просто переиграли в игру S.T.A.L.K.E.R — прощайте!», — говорится в группе Александра Молокова. Почему?

Ее руководитель уверяет: это мертвый состав. «Когда только-только вышли первый и второй „S.T.A.L.K.E.R.“, многие пришли в нашу группу, но были пассивны. Мало кто приходил хотя бы на одну встречу».

Как и в любой субкультуре, тут не обошлось без разделения на проникшихся идеей и простых подражателей. «Им во всех заброшенных и индустриальных объектах хочется видеть игру, ее элементы, — рассказывает Александр. — Нет желания стремиться изучить объект».

Психолог Вадим Лёвкин утверждает: человек таким образом ищет себя, пробует новое «на вкус».

«В каждом роде деятельности есть антураж, а есть определенные лишения, где нужно выработать в себе специальные качества, чтобы осознать себя в этой сфере, научиться видеть там смыслы. За черту смыслообразования проходят не все. Так и с игрой. Кто то, примерно 3–5%, увидел эти смыслы, почувствовал, что только так сможет реализовать свои потребности. Он идет дальше по этому пути. Кто-то чувствует, что это не его. Значит, он идет по другому пути», — говорит Вадим Лёвкин.

Для справки: точно подсчитать, сколько людей в нашем городе занимается сталкингом — невозможно. Обычно они не любят «светиться». Подавляющее большинство групп в том же «ВКонтакте» — псевдосталкерские, то есть созданные любителями одноименной игры. Разделить сталкеров на популярных нынче руферов, некогда известных диггеров и других представителей в нашем городе еще труднее. На всю Тюмень существует только одно активное сообщество, которое можно найти без особого труда: «Клуб Тюменских Сталкеров и Диггеров T.S.[72]».

Мстислав Письменков

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