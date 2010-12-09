Сталкеры: кто они?

«Для ощущения себя живыми нам постоянно нужно сталкиваться с чем-то иным, что поможет нам ощущать границу себя. Человек, который не сталкивается с новым в своей жизни, в знаниях или в отношениях между людьми, начинает чувствовать, что он умирает. Тогда он пытается делать что угодно, лишь бы вернуть чувство жизни. То есть, сталкинг — не просто какое-то любопытство, это фундаментальное стремление жить», — говорит психолог.