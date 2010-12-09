Сталкеры: кто они?

Дореволюционная двухэтажная постройка с горелыми потолками и выбитыми стеклами в центре города. Территория огорожена таким же старым забором. Напротив красуются новостройки на улице Даудельной, чуть дальше — отель «Тюмень». Немного впереди — новые корпуса
Внутри до сих пор сохранился больничный запах. Краска со временем облупилась, стены исписаны граффити. Здание основательно погорело в свое время. На втором этаже сильнее всего заметны последствия серьезного пожара: обуглившиеся черные двери, пятна копоти на стенах, черный потолок. На полу, среди снега и размельченного угля, разбросаны личные карточки больных. В некоторых кабинетах — остатки аппаратуры и больничного антуража. Здесь
В Европе и в мире таких людей называют индустриальными туристами. В нашей стране — сталкерами, что в переводе с английского значит «охотник». Это название закрепилось за ними еще в советское время, после выхода повести братьев Стругацких «Пикник на обочине» и фильма Андрея Тарковского «Сталкер».
В России понятия «турист» и «сталкер» отличаются. Первые, рассказывает тюменский сталкер Александр Молоков, — это «пришел, вдохновился и ушел». А сталкеры — это исследователи. Эстетическое удовольствие для них — не самое главное. Сталкеры используют строго профессиональную инженерную или военную терминологию. Они крайне редко пользуются сленгом. Эти люди — серьезные
На объект!
Первый этап: разведка. Перед тем как пролезть на объект, сталкеры «раскапывают» информацию о нем. Откуда угодно. Затем группа сталкеров идет на объект. Они смотрят, как он охраняется, куда и как на него можно пролезть, сколько местных живут в самом здании или рядом с ним.
Второй этап: анализ. Все активные сталкеры обсуждают, как и куда им пролезать, что нужно увидеть и уточнить, исходя из полученной информации.
Третий этап: залаз. На их сленге это слово обозначает проникновение на объект. Из снаряжения — руки и ноги, фонарь и аптечка. Остальное — в зависимости от объекта.
«Лучшее снаряжение — это ноги и руки, — поясняет Александр. — Камуфляж тут как красная тряпка: такой человек привлекает внимание. Поэтому одежда должна быть неброская, чтобы не запалиться».
Залазов может быть и два, и больше. Все зависит от объекта. Естественно, если
Во время такого «рейда» они не просто дивятся красотами заброшенного и потрепанного временем сооружения. Они ищут ответы на вопросы: почему? зачем? как давно? Каждая деталь или мелочь важна. Для сталкеров это больше, чем простое эстетическое наслаждение. Это — приобщение к тайне и познание нового.
Доцент кафедры общей и социальной психологии Института психологии, педагогики и социального управления ТюмГУ Вадим Лёвкин уверяет: чувство познания нового — это здоровая биологическая потребность человека.
«Для ощущения себя живыми нам постоянно нужно сталкиваться с
Объединяет индустриальных туристов и сталкеров одно — индустриальная эстетика. Они находят красоту в том, что многим кажется отвратительным или серым. Связано это, уверен Вадим Лёвкин, со способом восприятия действительности.
«В той же заброшенной фабрике,
О ситиквестерах и атмосфере
Первый этаж бывшего больничного корпуса. Под ногами шатаются остатки пола.
«Не может так выглядеть покинутое здание!», — ловлю я себя на мысли. Испорченная атмосфера и неприятный осадок — все, что осталось от посещения той больницы.
Вольные художники, любители граффити и ситиквестеры — зло для сталкера. «Когда на полстены, даже в самом адски разрушенном объекте, написана
Поэтому в своей группе «Клуб тюменских Сталкеров и Диггеров T.S.[72]" Александр сделал предупреждение: «Если вы участник ситиквестов — прощайте!».
Безопасность
Экипировка — в зависимости от объекта и его расположения. Она обязательно должна быть надежной. Халатность может стоить тебе жизни.
Еда, фонарь и вода свои. Ведь ты можешь остаться один. Тогда и выбираться тебе придется одному.
Из оборонительных средств — нож и баллончик. Он очень хорошо помогает от собак.
На объекте нужно вести себя тихо, быть единой группой. Не разбредаться. Если побежал один — за ним бегут все остальные. Все расспросы потом.
Ничего подозрительного руками не трогать. При себе желательно иметь счетчик Гейгера: радиационный фон может быть повышенным (нормальный — до 60 микрорентген в час). Большой фон может стоить тебе здоровья. В худшем случае — жизни.
Ни при каких обстоятельствах не использовать открытый огонь в закрытых помещениях. Особенно если пахнет гнилью. Там может скапливаться газ.
Основная «заповедь» для сталкеров — на объекте оставлять все так, как было. Почему?
1) Элемент безопасности. «Артефакты» на объектах могут наносить вред здоровью. А это радиационная или химическая опасность. Так что если берешь
2) Не трогаешь артефакт — сохраняешь атмосферу. А зачем вам походить на простых обывателей? Тем более — не ты один в Тюмени сталкер.
В походе каждому нужно быть внимательным: осматривать потолок и пол. Первое может обвалиться, второго может не оказаться под тобой.
Не всегда сталкеры исследуют только заброшенные объекты. Порой приходится проникать на действующие промышленные или военные зоны. Тогда меры предосторожности усиливаются. В этом случае очень важно передвигаться бесшумно и незаметно. Если с охраной
Естественно, проникновение на такие объекты остается на твоей совести и если поймают — выкручивайся, как хочешь. Нарушение пропускного режима на охраняемых предприятиях карается наложением административного штрафа до 500 рублей.
S.T.A.L.K.E.R.Ы.
«Если вы просто переиграли в игру S.T.A.L.K.E.R — прощайте!», — говорится в группе Александра Молокова. Почему?
Ее руководитель уверяет: это мертвый состав. «Когда
Как и в любой субкультуре, тут не обошлось без разделения на проникшихся идеей и простых подражателей. «Им во всех заброшенных и индустриальных объектах хочется видеть игру, ее элементы, — рассказывает Александр. — Нет желания стремиться изучить объект».
Психолог Вадим Лёвкин утверждает: человек таким образом ищет себя, пробует новое «на вкус».
«В каждом роде деятельности есть антураж, а есть определенные лишения, где нужно выработать в себе специальные качества, чтобы осознать себя в этой сфере, научиться видеть там смыслы. За черту смыслообразования проходят не все. Так и с игрой. Кто то, примерно 3–5%, увидел эти смыслы, почувствовал, что только так сможет реализовать свои потребности. Он идет дальше по этому пути.
Для справки: точно подсчитать, сколько людей в нашем городе занимается сталкингом — невозможно. Обычно они не любят «светиться». Подавляющее большинство групп в том же «ВКонтакте» — псевдосталкерские, то есть созданные любителями одноименной игры. Разделить сталкеров на популярных нынче руферов, некогда известных диггеров и других представителей в нашем городе еще труднее. На всю Тюмень существует только одно активное сообщество, которое можно найти без особого труда: «Клуб Тюменских Сталкеров и Диггеров T.S.[72]».
Мстислав Письменков