Где в Тюмени провести новогодний корпоратив

Провести Новогодний праздник между небом и землей предлагает ресторан
Экзотичный новогодний корпоратив можно провести прямо в чумах, которые установлены на крыше ресторана «Евразия». Конечно, здесь не будет традиционного общего стола на несколько десятков человек, но расположить до 50 человек в 5 сооружениях из оленьих шкур вполне реально. Специальной программы в Зимней мяте не предусмотрено, но вы вполне можете организовать подвижные зимние развлечения рядом с чумами сами, либо поручить это одному из праздничных агентств. Стоимость такого новогоднего праздника — 3500 руб. на человека. Вам предложат угоститься строганиной из нельмы или муксуна, грудкой куропатки или оленьей вырезкой и другими блюдами кухни народов Севера. Кстати, еще можно успеть забронировать чум на новогоднюю ночь — остался всего один незанятый. Для этого нужно оплатить депозит в размере 35 тыс. руб. Напомним, что каждый чум рассчитан на компанию до 10 человек.
Как обычно люди веселятся? Танцуют и поют. Объединить самые активные и яркие части любой вечеринки решили в ресторане Vintage, и для этого приготовили новогодний мюзикл. Вокалисты, танцоры, конферансье Костя Фирсов, конкурсы, игры с гостями, лазерное шоу — это далеко не все составляющие новогоднего коктейля от ресторана Vintage. Здесь вы увидите силача, который гнет гвозди, фокусника, поющих Деда Мороза и Снегурочку и других артистов. Стоимость
Если лавры известных
Попробовать все хиты китайской кухни на новогоднем корпоративе вы сможете, если выберете местом его проведения ресторан Мао. Развлекать в этот вечер вас будут интерактивным шоу, игрой на саксофоне, пародиями и выступлениями других артистов. Пока практически все даты — с 23 по 30 декабря — свободны, стоимость на одного человека с учетом алкоголя — 4000 руб.
Если вас манит не пряная Азия, а изысканная Франция добро пожаловать в Золотую черепаху. Именно эта страна станет здесь темой предновогодних корпоративов. Хиты французской кулинарии и яркая развлекательная программа во французском стиле сделают этот вечер незабываемым. Вы сможете отведать такие блюда как «Брошетты из лосося со щавелевым соусом», «Пирог Киш Лорен с беконом и жареным луком», «Цыпленка
Ресторанная сеть «Максим» как всегда балует тюменцев разнообразием тематических новогодних вечеров: от ретро до ультрасовременных. Например, в русском семейном ресторане Максимыч вы разделите компанию с самим графом Калиостро, который в канун Нового года застрял в глубокой провинции. По душе эстетика советского времени?
Шляпы, сигары, спиртные напитки
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Каких только экзотических персонажей не предлагают нам рестораны и бары Тюмени: здесь и Алиса из Страны чудес, и Шерлок Холмс с Доктором Ватсоном, и зайчики от Playboy. Знай только выбирай день и плати — средняя стоимость предновогоднего ужина с развлекательной программой колеблется в районе 3–4 тыс. рублей на человека. Но помните, что новогодний корпоратив пройдет впустую, если вы забудете захватить с собой главное — отличное настроение.