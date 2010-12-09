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Где в Тюмени провести новогодний корпоратив

9 декабря 2010, 15:25
Подготовка к празднованию Нового года в тюменских компаниях в разгаре — слабый пол активно украшает офисы мишурой и наряжает елки, закупаются подарки для клиентов и партнеров и, конечно, бронируются рестораны для проведения корпоративных вечеров. NashGorod.ru узнал, какие интересные новогодние предложения есть у тюменских ресторанов.

Провести Новогодний праздник между небом и землей предлагает ресторан 7-е небо, где в конце декабря поселится «Улетный Новый год». Благодаря ведущему-пилоту и зажигательной стюардессе вы оторветесь от земли и запомните этот вечер надолго. Свободной осталась лишь одна дата — 26 декабря, поэтому любителям высоты следует поторопиться. Праздничный вечер в ресторане 7-е небо обойдется в 4500 руб. на человека, зал же может вместить до 50 персон.

Экзотичный новогодний корпоратив можно провести прямо в чумах, которые установлены на крыше ресторана «Евразия». Конечно, здесь не будет традиционного общего стола на несколько десятков человек, но расположить до 50 человек в 5 сооружениях из оленьих шкур вполне реально. Специальной программы в Зимней мяте не предусмотрено, но вы вполне можете организовать подвижные зимние развлечения рядом с чумами сами, либо поручить это одному из праздничных агентств. Стоимость такого новогоднего праздника — 3500 руб. на человека. Вам предложат угоститься строганиной из нельмы или муксуна, грудкой куропатки или оленьей вырезкой и другими блюдами кухни народов Севера. Кстати, еще можно успеть забронировать чум на новогоднюю ночь — остался всего один незанятый. Для этого нужно оплатить депозит в размере 35 тыс. руб. Напомним, что каждый чум рассчитан на компанию до 10 человек.

Как обычно люди веселятся? Танцуют и поют. Объединить самые активные и яркие части любой вечеринки решили в ресторане Vintage, и для этого приготовили новогодний мюзикл. Вокалисты, танцоры, конферансье Костя Фирсов, конкурсы, игры с гостями, лазерное шоу — это далеко не все составляющие новогоднего коктейля от ресторана Vintage. Здесь вы увидите силача, который гнет гвозди, фокусника, поющих Деда Мороза и Снегурочку и других артистов. Стоимость музыкально-гастрономического удовольствия — от 3500 руб. на человека. В саму новогоднюю ночь она вырастет вдвое — до 7 тыс. руб. Хотя Vintage может вместить до 150 человек, большую компанию на новогодние праздники здесь принять уже не смогут, а вот 10-20-30 человек — с удовольствием.

Если лавры известных поп-исполнителей не дают вам покоя, вы засыпаете и просыпаетесь с микрофоном в руке — на новогодний корпоратив ноги сами приведут вас в караоке-клуб Avenю на «Запевные новогодние вечеринки». Вместительный зал распахнет объятья раскованным и обаятельным гостям, которых ждут музыкальные конкурсы, фокусы, цирковые гимнасты, артисты и много-много-много песен. Вы споете вместе со звездами, а ведущий Владимир Песцов в образе гламурного мачо подарит вам фееричное настроение. Тем, кто хочет сэкономить, лучше назначить праздник с 20 по 23 декабря — тогда он обойдется в 2500 руб. на человека, корпоративы с 26 по 30 декабря будут стоит дороже — 4000 руб. с человека.

Попробовать все хиты китайской кухни на новогоднем корпоративе вы сможете, если выберете местом его проведения ресторан Мао. Развлекать в этот вечер вас будут интерактивным шоу, игрой на саксофоне, пародиями и выступлениями других артистов. Пока практически все даты — с 23 по 30 декабря — свободны, стоимость на одного человека с учетом алкоголя — 4000 руб.

Если вас манит не пряная Азия, а изысканная Франция добро пожаловать в Золотую черепаху. Именно эта страна станет здесь темой предновогодних корпоративов. Хиты французской кулинарии и яркая развлекательная программа во французском стиле сделают этот вечер незабываемым. Вы сможете отведать такие блюда как «Брошетты из лосося со щавелевым соусом», «Пирог Киш Лорен с беконом и жареным луком», «Цыпленка по-бургундски с хрустящей корочкой и яблочками под ягодным соусом с коньяком» и многое другое. Французским в этот вечер будет все: еда, песни, мимы и подарки от ресторана, и только цена билета останется русской — всего 3900 рублей на персону. Для вас распахнут двери сразу два зала «Золотой черепахи»: Европейский и Диванный.

Ресторанная сеть «Максим» как всегда балует тюменцев разнообразием тематических новогодних вечеров: от ретро до ультрасовременных. Например, в русском семейном ресторане Максимыч вы разделите компанию с самим графом Калиостро, который в канун Нового года застрял в глубокой провинции. По душе эстетика советского времени? Караоке-клуб Артишок и банкетный ресторан Маска перенесут вас в атмосферу советских комедий: «Операция Новый год и другие приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию». Вы научитесь танцевать твист, пить сидр из граненых стаканов или станцуете менуэт на балу и заглянете в будущее.

Шляпы, сигары, спиртные напитки из-под полы, сногсшибательные мужчины и элегантные красотки, а также зажигательная музыка от лучших Dj города будут сопровождать вас целый вечер на гангстерской вечеринке, если вы выберете местом проведения корпоратива DJ-cafе-Brasserie. Если вас привлекает драйв, движение и стиль диско, то лучше места, чем городское кафе 3452 не найти. Наряжайтесь в клеши, рубашки с острым воротником, ботинки на высокой подошве, надевайте блестящие парики и танцуйте!

Окунуться в таинственную атмосферу внеземной цивилизации на межгалактической вечеринке «Вперед в будущее, или Аватар по-нашему» предлагает кафе ТрюFFель. На планете Пандора гостей ждет увлекательные приключения, встреча с другими цивилизациями и веселье. Зал кафе рассчитан на 40 человек, стоимость на человека — ровно 3904 руб. Уже готовы к встрече с нави? Тогда вперед!

Каких только экзотических персонажей не предлагают нам рестораны и бары Тюмени: здесь и Алиса из Страны чудес, и Шерлок Холмс с Доктором Ватсоном, и зайчики от Playboy. Знай только выбирай день и плати — средняя стоимость предновогоднего ужина с развлекательной программой колеблется в районе 3–4 тыс. рублей на человека. Но помните, что новогодний корпоратив пройдет впустую, если вы забудете захватить с собой главное — отличное настроение.

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