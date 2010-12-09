Где в Тюмени провести новогодний корпоратив

Экзотичный новогодний корпоратив можно провести прямо в чумах, которые установлены на крыше ресторана «Евразия». Конечно, здесь не будет традиционного общего стола на несколько десятков человек, но расположить до 50 человек в 5 сооружениях из оленьих шкур вполне реально. Специальной программы в Зимней мяте не предусмотрено, но вы вполне можете организовать подвижные зимние развлечения рядом с чумами сами, либо поручить это одному из праздничных агентств. Стоимость такого новогоднего праздника — 3500 руб. на человека. Вам предложат угоститься строганиной из нельмы или муксуна, грудкой куропатки или оленьей вырезкой и другими блюдами кухни народов Севера. Кстати, еще можно успеть забронировать чум на новогоднюю ночь — остался всего один незанятый. Для этого нужно оплатить депозит в размере 35 тыс. руб. Напомним, что каждый чум рассчитан на компанию до 10 человек.