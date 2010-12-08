Здание загса к Новому году будет готово

Строительство нового здания загса в Тюмени идет полным ходом. Уже к концу года здесь планируется завершить облицовку фасада, провести инженерные коммуникации и закончить чистовую отделку.
Напомним, строительство Дворца бракосочетаний началось в сентябре 2007 года. Проектной и подрядной организацией выступило ОАО «Мостострой-11» ТФ «Мостоотряд-36». По словам заместителя начальника Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области Сергея Шустова, основные проблемы при подготовке проекта заключались не в финансировании, а в согласовании места для постройки. «Загс построен не на костях, как многие говорят, а на гаражах», — напомнил Шустов о судебной тяжбе с владельцами означенных гаражей, которая продолжалась не один месяц.
Местоположение дворца, впрочем, вызывало приступы скептицизма не только у обездоленных гаражных собственников. Соседство с Текутьевским кладбищем — не самый приятный факт для молодоженов, однако следует помнить, что в книгу записи актов гражданского состояния вписывают не только имена брачующихся. Для женихов и невест предусмотрены парадные входы; для тех, кто придет регистрировать умерших, вход расположен как раз возле некрополя. Лимузины будут заезжать на парковку со стороны улицы Малыгина. Отметим, что парковочных мест на ней всего 30 штук, но сотрудники загса очень надеются, что их выручит стоянка возле Технопарка.
Если в отношении вместительности парковки возникают сомнения, то за само здание, кажется, можно не волноваться. Несмотря на то, что внутри него еще стоят строительные леса, угадывается, что обстановка здесь будет шикарной. На уровне второго и третьего этажей в середине здания расположен атриум, который завершается на третьем этаже стеклянным куполом. То есть все помещение становится буквально прозрачным. Возможно, огромная люстра, которую планируется установить, будет висеть там только для красоты, а не для освещения. Ступать посетители будут по красивому паркету, который сейчас укладывают специалисты из Москвы. Украсят здание яркие чешские витражи.
На первом этаже здания разместятся архив загса в современном мобильном компактном хранилище, вестибюль, холл с гардеробом и помещения с отдельным входом для регистрации смерти.
Как рассказал Сергей Шустов, с января в здание начнут завозить мебель и оборудование, параллельно оформляя необходимые документы на него. Соответственно, принимать посетителей здесь планируют начать после первого квартала 2011 года. А к Новому году здание украсят подсветкой, да «такой, что все удивятся».
Надежда Корнеева