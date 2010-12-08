Здание загса к Новому году будет готово

Если в отношении вместительности парковки возникают сомнения, то за само здание, кажется, можно не волноваться. Несмотря на то, что внутри него еще стоят строительные леса, угадывается, что обстановка здесь будет шикарной. На уровне второго и третьего этажей в середине здания расположен атриум, который завершается на третьем этаже стеклянным куполом. То есть все помещение становится буквально прозрачным. Возможно, огромная люстра, которую планируется установить, будет висеть там только для красоты, а не для освещения. Ступать посетители будут по красивому паркету, который сейчас укладывают специалисты из Москвы. Украсят здание яркие чешские витражи.