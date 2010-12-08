Тюменский рынок недвижимости: итоги года

Итоги года 2010 подвели сегодня специалисты рынка недвижимости на «круглом столе», организованным региональным агентством «Этажи».
Всем секторам сферы недвижимости в конце года стало дышаться легче: по ипотеке показатели уже превысили докризисный уровень, кредиты стали доступнее, и покупателям, и застройщикам. Покупка и продажа недвижимости в активнейшей стадии. И все бы хорошо, но цены на недвижимость стали медленно расти…
Там, где нет многоэтажек, строят частные дома
Не секрет, что все строительство жилья сейчас сосредоточено лишь в нескольких районах города: Заречные, Тюменские и Восточный-2 микрорайоны, несколько объектов на Дом Обороны и Московском тракте. Такой узкий выбор, конечно, влияет на ценовую сторону вопроса: квартиры на вторичном рынке в районах, где нет новостроек, стоят дороже, отметил директор агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов. Первый замгенерального директора компании «Меридиан-Констракшн» Сергей Гусев объяснил такое положение дел так: например, в Тюменских микрорайонах сосредоточено несколько застройщиков, благодаря их конкуренции цена на квадратные метры там ниже.
«В центре города нет земель, на которых можно вести комплексную застройку микрорайона, а строить точечно нам неинтересно», - продекларировала начальник отдела маркетинга ОАО «ТДСК» Елена Левитина. В этой позиции ее подержал и директор по маркетингу и продажам компании «Партнер-Инвест» Виталий Курбатов.
В принципе, покупателей вполне устраивают названные территории. Сейчас люди смотрят больше на качество строительства и на репутацию застройщика, уверен Курбатов. В «Партнер-Инвесте» 50% продаж «делают» жители северных городов области. Эта доля по Тюмени несколько сдвигается по данным «Этажей»: 20% от всего рынка города, назвал цифру Хусаинов. «Тюмень – город, удобный для «северян» - здесь есть всевозможные вузы, нет пока транспортного коллапса, как в Москве, строится комфортное жилье. Ближайшие лет пять-шесть население севера будет продолжать скупать квартиры в нашем городе», - уверен начальник отдела розничного бизнеса тюменского филиала Ханты-Мансийского банка Александр Попов.
Банкиров вовсе не пугает, что в городе всего несколько районов многоэтажной застройки, ведь такое положение подстегивает людей на частное строительство. «Там, где сегодня многоэтажное строительство не ведется, развивается частное жилье», - пояснил Александр Попов. В Ханты-Мансийском банке люди активно берут кредиты на стройматериалы и строят дома себе сами.
Отмена долевого строительства повлечет рост цен
Укрупнение рынка может вытеснить «неправильных» риелторов
Плодотворная работа риэлторов, застройщиков и банкиров за последние годы не раз подтверждалась. «За последние четыре года мы, профессиональные риэлторы, доказали свою необходимость застройщикам. Это подтверждает их желание работать с нами», - сказал председатель совета директоров агентства недвижимости «Адвекс-Т» Сергей Сухарев. Он уверен, что объем товара, продаваемого от застройщиков через риелторские сообщества, составляет более 50%. Такой показатель подтвердили и застройщики. Однако ложку дегтя добавил Сергей Гусев, сообщив, что и риелторский рынок движется в сторону укрупнения: «В кризисный 2009 год многие застройщики обращались к риэлторам, так как продажи квартир шли плохо. Сегодня же рынок стабилизируется. И застройщики будут отсеивать тех, кто не умеет и не хочет работать качественно на рынке риелторских услуг – мелкие «некачественные» компании с рынка будут вынуждены уйти», - считает он. С этим невозможно не согласиться. В последнее время, на вопрос: с какими агентствами недвижимости вы работаете, в ответах застройщиков звучат лишь пара названий, остальные компании просто не фигурируют.
Итак, застройщики, присутствующие на мероприятии, высказали общее мнение, что год в целом для них оказался удачным. Объем реализации жилья в стройкомпаниях, особенно за последние месяца три, довольно высокий. Так, «Парнер-Инвест» и «Меридиан-Констракшн» и «ТДСК» планируют в 2011 году начинать новые масштабные проекты, не снижая объемов ввода и наращивая число продаж.
Представители банковского сектора подтвердили данные Ильдара Хусаинова, что средняя ставка по ипотечным кредитам сегодня по Тюмени порядка 12% годовых. Управляющий Тюменским филиалом ВТБ-24 Александр Пахомов уточнил, что в их банке ставка уже 9%, а начальник отдела розничного бизнеса тюменского филиала Ханты-Мансийского банка Александр Попов отметил, что с декабря 2010 по январь 2011 года в региональном банке ипотечная ставка 11% на срок до 30 лет. Начальник сектора кредитования Тюменского отделения Сбербанка России Елена Важенина добавила, что если в кризис было заключено 40% сделок по жилищным кредитам от общего объема, то в этом году их стало уже 60%.
В целом, в очередной раз прозвучало мнение, что покупать выгодно именно сегодня. Но не будем навязывать это мнение читателям, пусть они сами делают выводы.
Евгения Лямзина