Тюменский рынок недвижимости: итоги года

Плодотворная работа риэлторов, застройщиков и банкиров за последние годы не раз подтверждалась. «За последние четыре года мы, профессиональные риэлторы, доказали свою необходимость застройщикам. Это подтверждает их желание работать с нами», - сказал председатель совета директоров агентства недвижимости «Адвекс-Т» Сергей Сухарев. Он уверен, что объем товара, продаваемого от застройщиков через риелторские сообщества, составляет более 50%. Такой показатель подтвердили и застройщики. Однако ложку дегтя добавил Сергей Гусев, сообщив, что и риелторский рынок движется в сторону укрупнения: «В кризисный 2009 год многие застройщики обращались к риэлторам, так как продажи квартир шли плохо. Сегодня же рынок стабилизируется. И застройщики будут отсеивать тех, кто не умеет и не хочет работать качественно на рынке риелторских услуг – мелкие «некачественные» компании с рынка будут вынуждены уйти», - считает он. С этим невозможно не согласиться. В последнее время, на вопрос: с какими агентствами недвижимости вы работаете, в ответах застройщиков звучат лишь пара названий, остальные компании просто не фигурируют.