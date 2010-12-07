Такая спорная социальная реклама

Еще пример. При обсуждении роликов про инвалидов (тему можно, наверное, обозначить как «доступная среда для всех в обществе») одна из участниц говорила о том, что у инвалидов не должно быть агрессии к окружающим людям. Ей же пришлось дважды стать жертвой нападения именно инвалидов — один раз в метро Нью-Йорка , второй — в Тюмени. Другая тюменка отметила, что все участники обсуждения употребляют слова «мы» и «они». «После аварии я полгода ходила в универ на костылях и на себе почувствовала: отношение в нашем обществе к инвалидам — как к людям второго сорта, — рассказала девушка. — На самом деле нет никакого „мы“ и „они“, потому что грань очень тонкая — завтра „мы“, любой из нас, может оказаться на их месте».