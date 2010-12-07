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Такая спорная социальная реклама

7 декабря 2010, 10:24
О социальной рекламе, оказывается, можно спорить. Можно говорить о том, какие ассоциации и чувства вызывает, например, видеоролик об адской Белочке, и считать ли это эффективным воздействием… Показ в Тюмени роликов в рамках конкурса социальной рекламы «Новое пространство России» подтвердил, по крайней мере, что социальная реклама существует.
Сюжет
Тюмень

Почему важно это подтверждение? Потому что есть люди убежденные, что социальная реклама — это «вещь в себе»: нужна только тем, кто ее заказывает «для отчета» и тем, кто ее производит. Верно заметил в конце обсуждения ведущий просмотра: если бы социальная реклама не вызывала интереса — не получилось бы этого активного, искреннего обмена мнениями, который продолжался почти три часа.

Организатор вечера — центр по связям с общественностью молодёжной политики и спорта Тюменской области — предложил для просмотра несколько блоков социальных роликов. Они были разбиты по проблемам и темам: алкоголизм, курение, наркомания, семейные ценности, инвалиды, безопасность на дорогах. Были представлены по несколько популярных роликов из интернета, известных российских и тюменских.

Принять участие в обсуждении пригласили специалистов — тех, кто работает с алкоголиками и наркозависимыми, борется с распространением наркотиков, пропагандирует соблюдение ПДД… Мнение «экспертов» выслушивали после каждого тематического блока, но оно не воспринималось как бесспорное. Ведь одно дело быть специалистом в определенной области, знать хорошо своих «клиентов», и совсем иное — судить о воздействии образов на сознание и подсознание человека.

Экспертов как таковых, наверное, в зале не было вообще, именно поэтому каждое мнение имело право на жизнь и воспринималось с интересом.

Никто из участников, пожалуй, не питал иллюзий, что ролики о пагубном воздействии алкоголя или наркотиков могут остановить уже пристрастившихся. Скорее речь шла о том, как воспринимается такая социальная реклама обычными молодыми людьми. Ведь обычные люди — это и есть «группа риска», с которой есть смысл работать пока не сделаны роковые шаги в сторону зависимости.

Разделить ролики на удачные и неудачные, на эффективные и неэффективные не получилось. Одна и та же реклама воспринималась совершенно по-разному людьми пусть и близкими по возрасту, но совершенно разными во всем остальном.

Например, мультик-страшилка, показывающий путь мальчика-наркомана и его мамы, не понравился большинству зрителей: мрачный, затянутый и т. п. В то же время специалист, работающая с наркозависимыми тюменцами, говорила о том, что в нем очень точно, правдиво переданы отношения, их развитие в семье, где ребенок подсаживается на наркотики.

После просмотра блока на тему безопасность на дорогах, первый вопрос ведущий задал начальнику отдела УГИБДД Анжеле Борисовой: какой из просмотренных роликов заставит тюменских водителей не превышать скорость на дорогах? «Только штрафы!» — ответила она.

Еще пример. При обсуждении роликов про инвалидов (тему можно, наверное, обозначить как «доступная среда для всех в обществе») одна из участниц говорила о том, что у инвалидов не должно быть агрессии к окружающим людям. Ей же пришлось дважды стать жертвой нападения именно инвалидов — один раз в метро Нью-Йорка, второй — в Тюмени. Другая тюменка отметила, что все участники обсуждения употребляют слова «мы» и «они». «После аварии я полгода ходила в универ на костылях и на себе почувствовала: отношение в нашем обществе к инвалидам — как к людям второго сорта, — рассказала девушка. — На самом деле нет никакого „мы“ и „они“, потому что грань очень тонкая — завтра „мы“, любой из нас, может оказаться на их месте».

Замечу, что такой переход — от обсуждения собственно роликов к теме, которая в нем отражена, наверное, можно считать подтверждением эффективности социальной рекламы. И так было при обсуждении не только роликов об инвалидах, но и других тематических блоков.

Были ролики, где оценки зрителей совпадали. Самый яркий пример — ролик на тему пропаганды семейных ценностей «Что это? — Воробей!». На скамейке у дома пожилой отец видит птицу и несколько раз задает взрослому сыну, читающему газету, один и тот же вопрос: что это? В конце концов раздраженный сын орет: сколько можно спрашивать об одном и том же?! Тогда отец приносит из дома дневник, зачитывает: «Сегодня мы были в парке, и мой маленький сын 21 раз спросил у меня, глядя на воробья: что это? Я отвечал ему 21 раз: воробей! И каждый раз ласково обнимал, показывая ему свою любовь»…

Это был единственный ролик, после просмотра которого, в зале раздались аплодисменты — не организованные ведущим, а спонтанные. И зрители сошлись в мнении: тонкий, талантливый ролик мало кого оставит равнодушным.

Возможно, этот критерий можно считать универсальным в оценке социальной рекламы. Но в том потоке, который сегодня называется социальной рекламой, увидеть такой ролик — почти удача.

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