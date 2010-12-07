Новогодняя елка своими руками

Для того, чтобы сделать елку из бумаги, можно использовать оберточную бумагу, бумагу для подарков, старые журналы или даже открытки. Чаще всего бумажная мини-елка имеет форму конуса — одного или нескольких, надетых один на другой. Подготовленные куски бумаги, журналов сворачиваем в виде конуса, скрепляем обычными канцелярскими скрепками. А затем надеваем один конус на другой в 3–5 этажей. Края конуса аккуратно разрезаем, чтобы получилась бахрома, которой можно придать «игривую» форму при помощи ножниц. Конусы крепятся между собой суровой нитью, верхушка украшается бумажной звездочкой или снежинкой собственного изготовления.