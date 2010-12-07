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Новогодняя елка своими руками

7 декабря 2010, 12:34
Может быть несколько причин сделать новогодний символ своими руками. Вы можете быть активным сторонником экологии и против вырубки елей. Вас раздражают пластиковые низкопробные образцы вечнозеленых растений.

Может быть несколько причин сделать новогодний символ своими руками. Вы можете быть активным сторонником экологии и против вырубки елей. Или вас раздражают пластиковые низкопробные образцы вечнозеленых растений.

Вы можете быть любителем хэнд-мэйда и, значит, получаете невыразимое удовольствие, когда мастерите своими руками и украшаете дом собственными изделиями. Новогоднюю елку можно соорудить и для того, чтобы сделать подарок близким людям и друзьям, вложив в него частичку своей души. Они это обязательно оценят.

Настольная елка

Вам потребуется старая деревянная катушка из-под ниток, небольшой кусок пенопласта и несколько кусочков ткани. В данном случае выбран самый простой белый лоскут, но вполне можно взять и традиционный зеленый. Из пенопласта с помощью резака вырезаем небольшой конус.

Лоскут ткани разрезаем на 5 частей, из которых затем вырезаем пять кругов разного диаметра, делаем в центре каждого отверстие чуть большего диаметра, чем пенопластовый конус, немного присбориваем для образования складок. Верхний круг не надрезаем — завязываем на макушке при помощи бечевки, украшаем декоративной пуговицей. Такая новогодняя настольная елка делается буквально за полчаса.

Маленькая елка из бумаги

Для того, чтобы сделать елку из бумаги, можно использовать оберточную бумагу, бумагу для подарков, старые журналы или даже открытки. Чаще всего бумажная мини-елка имеет форму конуса — одного или нескольких, надетых один на другой. Подготовленные куски бумаги, журналов сворачиваем в виде конуса, скрепляем обычными канцелярскими скрепками. А затем надеваем один конус на другой в 3–5 этажей. Края конуса аккуратно разрезаем, чтобы получилась бахрома, которой можно придать «игривую» форму при помощи ножниц. Конусы крепятся между собой суровой нитью, верхушка украшается бумажной звездочкой или снежинкой собственного изготовления.

Другой вариант бумажной елки — с куском плотного картона, которому ему нужно придать форму высокого конуса. Для оформления берем те же старые открытки или ненужные журналы и нарезаем одинаковые фрагменты. Это могут быть кружочки, прямоугольники или даже сердечки. После того, как вы подготовили достаточное количество частей, наклейте их по кругу, двигаясь снизу вверх.

Елка своими руками: делаем стрижку

Вам никогда не казалось, что ершик для бутылок — это готовая елка? Нужно лишь провести соответствующий тримминг, избавиться от длинной ручки и зафиксировать елочку на основании (для этой цели рекомендуем детали детского конструктора). При необходимости ее можно покрасить краской из баллончика. И тут вашей фантазии ничто не сможет помешать. Золотая, серебряная, белая, оранжевая — какие краски есть у вас?

Елка из фетра

В отличие от обычной ткани, фетр не нуждается в дополнительной обработке краев. Работать с ним можно по тому же принципу, что и с бумагой — нарезать фрагментами и делать аппликации. Все стыки закрепляются при помощи клеевого пистолета. Украшаем фетровую елочку бусинками, бисером.

Такие мини-елочки могут послужить отличным украшением новогоднего стола.

Елка из ткани

Есть еще несколько вариантов, как сделать елку своими руками. Предлагаем идеи для вдохновения тем, кто любит работать с тканью и швейной машинкой.

Материал подготовлен ArtHomeDesign

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