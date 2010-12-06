Рынок недвижимости: что и почем строить?

Тюменский еженедельник «Квартирный вопрос» провел в этом году последнюю встречу, на котором ведущие застройщики, риэлторы, аналитики, консалтеры совместно с представителями власти пытались выявить, какие объекты необходимо строить в Тюмени в ближайшие годы и поговорили о ценовой политике.
Куда движутся цены
Начало обсуждению задал замначальника главного управления и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Александр Демченко. «За 2009 год мы имели снижение ценового показателя на жилом секторе на 10%, в 2010 году стоимость квадратного метра выросла на 1,5%. В целом, это небольшой рост, поэтому сегодня можно говорить о стабилизации стоимости квадратного метра, - пояснил он, добавив, что помимо жилищных цен, в ГУСе следят и за изменениями стоимости стройматериалов. – Так, например, цена на стальные трубы поднялась на 9%, цемент – на 7%, наоборот же цена на изделия МДФ упала на 16%. Повышение или понижение стоимости материалов особо не повлияло на рост цен. Сегодня есть спрос, есть предложение, поэтому формирование стоимости происходит из этих процессов», - считает он.
Цифры управления строительства практически не расходятся с данными местных аналитиков. Небольшие расхождения можно списать на статистическую погрешность, уверены специалисты. Светлана Молодкина, аналитик рынка жилой недвижимости «Ассоциации АЛКО», привела такие данные: за 10 месяцев текущего года стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в Тюмени выросла на 1,8% (на октябрь составляет порядка 35 тысяч рублей за кв.м.), а на вторичном – упала на 0,7% (порядка 44 тысяч рублей за кв.м.). Но сегодня рынок нельзя судить однородно, необходимо каждый сегмент рассматривать отдельно, уверен гендиректор «Ассоциации АЛКО» Алексей Долгих, например, если смотреть по количеству комнат, то спрос на маленькие квартиры намного больше, от этого и цена на них выше, многокомнатные же квартиры продаются сложнее и стоимость квадратного метра в них продолжает снижаться.
Недвижимость: не новый виток, а броуновское движение
То, что цены очень медленно, но все-таки растут, не отрицает ведущий специалист отдела маркетинга компании «Партнер-Инвест» Валентина Трошина. Она также отмечает совершенно новые течения рынка: «если раньше, первичный и вторичный рынок повторял траекторию друг друга, то сейчас на первичном рынке цены практически не изменились, а вторичный рынок растет – рынок расходится в разные стороны, что совершенно на рынке ново». Согласился с этим и директор регионального агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов. Его компания также ведет мониторинг рынка недвижимости, но в другом ключе: риэлторы берут за основу не цену предложения, а реальную цену продажи, то есть судят по сделкам. «По данным «Этажей», рост стоимости жилья составил 6-8%. При этом сократился размер торга с 3-5% в начале года до практически нуля. Так, двухкомнатная квартира 121 серии в 6 микрорайоне стоила 2 320 тысяч рублей в начале года, сейчас она стоит 2 460 тысяч рублей. – Привет реальный пример Зусаинов. - Реальная средняя цена сегодня 47 тысяч за «квадрат», - уверен он.
Специалисты агентства анализируют также спрос на квартиры по районам. Так, по их данным, квартиры в центре уже так не интересуют граждан, это связано с тем, что в периферийных районах города – в Тюменских, Заречных микрорайонах, на Московском тракте, Д.Обороны - появились очень хорошие предложения.
Что же строить дальше?
За обсуждением цен забыли все о главном вопросе застройщиков: что же требуется строить в городе сегодня и в ближайшие годы? Неудивительно, что жилье нужно – и каждому свое.
«Рынок сегодня очень разнонаправленный. Есть еще отрасли, где кризисные явления не утихли. У застройщиков даже сократилось время планирования. Раньше долгосрочное планирование предполагалось на 5-10 лет, теперь же на 1-2 года – это уже долгосрочный план», - уверяет замгендиректора по коммерции «Тюменинвестстрой» Светлана Утешева. В ближайшее время компания планирует начать новый объект элитной недвижимости.
Главное управление строительства не прекращает работу по федеральным программам, тем самым говорит застройщикам, что социальное жилье по-прежнему востребовано. По данным «Этажей», а через них проходят тысячи жителей Тюмени и других городов, интересующихся недвижимостью, спрос больше направлен именно на «клетушки» (одно-, двухкомнатные квартиры), поэтому до 90% таких квартир должно строиться сейчас.
«Это сейчас люди берут все подряд, а после кризиса начнут брать то, что лучше, качественнее, комфортнее - уверен замгендиректора по жилой недвижимости ХК «Сибинтел» Игорь Михайлов. – Комплекс «Даудель» «попал» в свою площадку, мы вовремя поняли, что нужно нашим клиентам. Не сбивая цену, мы продали почти весь комплекс и сейчас открыли продажи строящегося дома, спрос на который также есть».
Выходит, каждый застройщик строит жилье в своем классе и рано или поздно находит собственного клиента. Тогда рассуждения, вроде как, и не нужны – строить нужно все и искать покупателя. Как сказал Алексей Долгих, нельзя прямо понимать, что нужно строить сегодня квартиры именно определенного типа, так как на момент ввода жилья, могут быть необходимы уже другие варианты жилья – спрос и тенденции имеют свойство меняться.
Евгения Лямзина