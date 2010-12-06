Рынок недвижимости: что и почем строить?

То, что цены очень медленно, но все-таки растут, не отрицает ведущий специалист отдела маркетинга компании «Партнер-Инвест» Валентина Трошина. Она также отмечает совершенно новые течения рынка: «если раньше, первичный и вторичный рынок повторял траекторию друг друга, то сейчас на первичном рынке цены практически не изменились, а вторичный рынок растет – рынок расходится в разные стороны, что совершенно на рынке ново». Согласился с этим и директор регионального агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов. Его компания также ведет мониторинг рынка недвижимости, но в другом ключе: риэлторы берут за основу не цену предложения, а реальную цену продажи, то есть судят по сделкам. «По данным «Этажей», рост стоимости жилья составил 6-8%. При этом сократился размер торга с 3-5% в начале года до практически нуля. Так, двухкомнатная квартира 121 серии в 6 микрорайоне стоила 2 320 тысяч рублей в начале года, сейчас она стоит 2 460 тысяч рублей. – Привет реальный пример Зусаинов. - Реальная средняя цена сегодня 47 тысяч за «квадрат», - уверен он.