Новогодние каникулы: куда поехать тюменцу?

Когда погода в Тюмени преподносит сюрпризы то в виде похолодания и снегопада, то резкого потепления, когда в офисах царит немного нервная предпраздничная суета, а в магазинах начинается ажиотажная гонка за елками, шариками и прочей мишурой, приятно ненадолго отвлечься и погрузиться в мысли о предстоящем десятидневном отдыхе. Особенно хорошо мечтается тем, кто собирается провести новогодние каникулы вне дома.
Бронировать авиабилеты и путевки на предпраздничные дни и первые дни нового года лучше начинать еще летом — тогда есть шанс значительно сэкономить. Супердешевые варианты перелета у популярных авиакомпаний были разобраны еще пару месяцев назад. Чтобы съездить в Москву и обратно в рамках каникул, тюменцу нужно, как минимум, 10 тысяч рублей. Поездка в
Nashgorod.ru рассмотрел предложения турфирм Тюмени и узнал, сколько же может стоить зимнее путешествие.
Далеко ходить не надо
Ближе к дому не всегда обозначает дешевле. Доказательство тому — цены на новогодний отдых в тюменских санаториях. Для тех, кто хочет во время каникул поправить здоровье компания «Соверен — Л» предлагает путевки с питанием и лечением на 5, 7, 10 или 14 дней. Самый бюджетный вариант — санаторий «Светлый», где 6 дней отдыха с новогодним банкетом стоят от 23 тысяч рублей. В санатории «Сибирь» можно отдохнуть с лечением (от 33 тысяч рублей) или без него (от 16 тысяч рублей). Самые дорогие путевки предлагает санаторий «Тараскуль». За две недели в двухместном номере нужно заплатить 45 тысяч рублей с человека. В стоимость входит проживание, питание и лечение. Новогодний банкет оплачивается дополнительно по желанию.
Любители активного отдыха рассиживаться в санаториях не будут, им подавай традиционные зимние забавы — лыжи, санки и коньки. Горнолыжные курорты Абзаково и Банное пользуются неизменным интересом у туристов Тюменской области. Сейчас уже сложно самостоятельно забронировать место на базе, но предложения турфирм остаются в силе. Так,
Тем, кто не дружит со спортом, но не прочь поближе познакомиться с историей и традициями родного края, можно воспользоваться предложением центра экскурсионных услуг «Любимый город» и встретить Новый год в Тобольском Кремле. Цена — от 8 тысяч рублей. В стоимость входит проезд на автобусе из Тюмени и обратно, ночь в гостинице, новогодний ужин с праздничной программой, экскурсия по Тобольску и в село Абалак.
Новый год под пальмой
Когда синоптики родного города обещают на начало января трескучие морозы, особенно хочется сбежать туда, где теплое море, золотистый песок и яркое солнце. В стремлении погреться уставших от холода тюменцев не пугают ни проблемы акклиматизации, ни тропические болезни, ни подскочившие цены на новогодний отдых.
«У нас самые популярные зимние направления, конечно, — Египет и Тайланд, в последнее время стала популярна Доминикана. Даже несмотря на то, что ходит очень много разговоров о заболеваниях холеры на Гаити, тюменцы покупают путевки в страны Карибского бассейна — русскому море по колено», — рассказали Nashgorod.ru в туристическом агентстве «Blue sky».
Цена на морской отдых зимой начинается с 30 тысяч рублей и уходит, практически, в бесконечность. Самый бюджетный вариант — провести каникулы в Египте, тем более, что туда можно улететь как из Тюмени, так и из соседнего Екатеринбурга. Цена путевки зависит от «звездности» отеля, режима питания и многих других факторов.
Выбор туров с вылетом из Москвы и Екатеринбурга значительно шире, и можно найти более приемлемый по цене вариант. Для того, чтобы зимой попасть в лето, кроме перечисленных выше вариантов, подойдут поездки в Арабские Эмираты, Индию, в Мексику, Бразилию, на Кубу, Мальдивы. Цена вопроса — от 1,5–2 тысяч долларов. Самые отчаянные могут встретить Новый год в Австралии или Новой Зеландии. Такие каникулы обойдутся в несколько тысяч долларов.
Европейская романтика
Встретить Новый год возле Эйфелевой башни или под бой
Самыми доступными европейскими вариантами для тюменцев остаются Германия и Чехия. Хотя бы потому, что в эти страны из нашего города можно улететь напрямую — регулярный рейс в Мюнхен выполняет авиакомпания «Ютейр», а полеты в Прагу возобновила на конец
Популярными направлениями для новогоднего отдыха остаются скандинавские страны. Посетить отдельно Финляндию, Швецию или Норвегию, объехать все три страны, добавить в загранпаспорт вдобавок еще и дастскую визу — вариантов множество. Самый северный европейский отдых сулит взрослым и детям несколько сказочных январских дней — встреча с Санта Клаусом или семейством
Добавим, что для покорения швейцарских, французских и итальянских горных склонов нужно будет заплатить порядка 2 тысяч евро на путешественника. Экскурсионные поездки в страны Европы с авиаперелетом стоят от 1 тысячи евро. Экономный вариант — автобусные туры, особенно популярные у школьников и студентов. За неделю можно посетить несколько европейских стран, потратив при этом около 20 тысяч рублей. Впрочем, к этой сумме стоит добавить еще стоимость билета в Москву и обратно.