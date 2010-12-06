Новогодние каникулы: куда поехать тюменцу?

Самыми доступными европейскими вариантами для тюменцев остаются Германия и Чехия. Хотя бы потому, что в эти страны из нашего города можно улететь напрямую — регулярный рейс в Мюнхен выполняет авиакомпания «Ютейр», а полеты в Прагу возобновила на конец декабря-начало января авиакомпания «Ямал». Последним воспользовались турфирмы города. Так, компания «Планета тур» предложила тюменцам три варианта недельных путешествий в одну из самых красивых столиц Европы — с вылетом 23 декабря, 30 декабря или 6 января. Первый вариант хорош тем, что можно еще до начала январских каникул погрузиться в атмосферу Рождества, которое католические страны празднуют 25 декабря. Стоимость поездки в этом случае — от 55 тысяч рублей на двоих. Самые дорогие путевки — с вылетом накануне Нового года, от 65 тысяч на двоих. Провести в Праге остаток каникул, урвав несколько рабочих дней, можно по цене от 53 тысяч рублей на двоих.