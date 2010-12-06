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Новогодние каникулы: куда поехать тюменцу?

6 декабря 2010, 12:32
Nashgorod.ru рассмотрел предложения турфирм Тюмени и узнал, сколько же может стоить зимнее путешествие.

Когда погода в Тюмени преподносит сюрпризы то в виде похолодания и снегопада, то резкого потепления, когда в офисах царит немного нервная предпраздничная суета, а в магазинах начинается ажиотажная гонка за елками, шариками и прочей мишурой, приятно ненадолго отвлечься и погрузиться в мысли о предстоящем десятидневном отдыхе. Особенно хорошо мечтается тем, кто собирается провести новогодние каникулы вне дома.

Бронировать авиабилеты и путевки на предпраздничные дни и первые дни нового года лучше начинать еще летом — тогда есть шанс значительно сэкономить. Супердешевые варианты перелета у популярных авиакомпаний были разобраны еще пару месяцев назад. Чтобы съездить в Москву и обратно в рамках каникул, тюменцу нужно, как минимум, 10 тысяч рублей. Поездка в Санкт-Петербург прямым рейсом обойдется еще дороже. Если говорить о стоимости туров, то горящих предложений на Новый год ждать не приходится — путевки и так раскупаются как горячие пирожки, ведь желание отдохнуть от родного города и сменить обстановку порой дороже денег.

Nashgorod.ru рассмотрел предложения турфирм Тюмени и узнал, сколько же может стоить зимнее путешествие.

Далеко ходить не надо

Ближе к дому не всегда обозначает дешевле. Доказательство тому — цены на новогодний отдых в тюменских санаториях. Для тех, кто хочет во время каникул поправить здоровье компания «Соверен — Л» предлагает путевки с питанием и лечением на 5, 7, 10 или 14 дней. Самый бюджетный вариант — санаторий «Светлый», где 6 дней отдыха с новогодним банкетом стоят от 23 тысяч рублей. В санатории «Сибирь» можно отдохнуть с лечением (от 33 тысяч рублей) или без него (от 16 тысяч рублей). Самые дорогие путевки предлагает санаторий «Тараскуль». За две недели в двухместном номере нужно заплатить 45 тысяч рублей с человека. В стоимость входит проживание, питание и лечение. Новогодний банкет оплачивается дополнительно по желанию.

Любители активного отдыха рассиживаться в санаториях не будут, им подавай традиционные зимние забавы — лыжи, санки и коньки. Горнолыжные курорты Абзаково и Банное пользуются неизменным интересом у туристов Тюменской области. Сейчас уже сложно самостоятельно забронировать место на базе, но предложения турфирм остаются в силе. Так, «Компас-тур» предлагает автобусное путешествие на базу Абзаково через Пермь стоимостью около 11 тысяч рублей. В эту сумму входит проезд и проживание, питание и различные развлечения туристам предстоит оплатить на месте. Поездка в еще одно излюбленное место зимнего отдыха сибиряков — п. Шерегеш — обойдется, как минимум, в 17,5 тысяч рублей. Питание — на базе завтраков. Как вариант — поехать кататься на лыжах в Казахстан. Туроператор «Континент» предлагает тюменцам встретить Новый год в ближайшей зарубежной стране, переезд — на автобусе. Стоимость 5-дневного тура — от 7 тысяч рублей. Новогодний ужин, как и катание на лыжах, баню и прочие радости, придется оплатить отдельно.

Тем, кто не дружит со спортом, но не прочь поближе познакомиться с историей и традициями родного края, можно воспользоваться предложением центра экскурсионных услуг «Любимый город» и встретить Новый год в Тобольском Кремле. Цена — от 8 тысяч рублей. В стоимость входит проезд на автобусе из Тюмени и обратно, ночь в гостинице, новогодний ужин с праздничной программой, экскурсия по Тобольску и в село Абалак.

Новый год под пальмой

Когда синоптики родного города обещают на начало января трескучие морозы, особенно хочется сбежать туда, где теплое море, золотистый песок и яркое солнце. В стремлении погреться уставших от холода тюменцев не пугают ни проблемы акклиматизации, ни тропические болезни, ни подскочившие цены на новогодний отдых.

«У нас самые популярные зимние направления, конечно, — Египет и Тайланд, в последнее время стала популярна Доминикана. Даже несмотря на то, что ходит очень много разговоров о заболеваниях холеры на Гаити, тюменцы покупают путевки в страны Карибского бассейна — русскому море по колено», — рассказали Nashgorod.ru в туристическом агентстве «Blue sky».

Цена на морской отдых зимой начинается с 30 тысяч рублей и уходит, практически, в бесконечность. Самый бюджетный вариант — провести каникулы в Египте, тем более, что туда можно улететь как из Тюмени, так и из соседнего Екатеринбурга. Цена путевки зависит от «звездности» отеля, режима питания и многих других факторов.

Выбор туров с вылетом из Москвы и Екатеринбурга значительно шире, и можно найти более приемлемый по цене вариант. Для того, чтобы зимой попасть в лето, кроме перечисленных выше вариантов, подойдут поездки в Арабские Эмираты, Индию, в Мексику, Бразилию, на Кубу, Мальдивы. Цена вопроса — от 1,5–2 тысяч долларов. Самые отчаянные могут встретить Новый год в Австралии или Новой Зеландии. Такие каникулы обойдутся в несколько тысяч долларов.

Европейская романтика

Встретить Новый год возле Эйфелевой башни или под бой Биг-Бена вместо Кремлевских курантов — что может быть романтичнее? Особенно если ехать вдвоем с любимым человеком, неплохо знать иностранный язык и иметь достаточно свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по заснеженным улочкам.

Самыми доступными европейскими вариантами для тюменцев остаются Германия и Чехия. Хотя бы потому, что в эти страны из нашего города можно улететь напрямую — регулярный рейс в Мюнхен выполняет авиакомпания «Ютейр», а полеты в Прагу возобновила на конец декабря-начало января авиакомпания «Ямал». Последним воспользовались турфирмы города. Так, компания «Планета тур» предложила тюменцам три варианта недельных путешествий в одну из самых красивых столиц Европы — с вылетом 23 декабря, 30 декабря или 6 января. Первый вариант хорош тем, что можно еще до начала январских каникул погрузиться в атмосферу Рождества, которое католические страны празднуют 25 декабря. Стоимость поездки в этом случае — от 55 тысяч рублей на двоих. Самые дорогие путевки — с вылетом накануне Нового года, от 65 тысяч на двоих. Провести в Праге остаток каникул, урвав несколько рабочих дней, можно по цене от 53 тысяч рублей на двоих.

Популярными направлениями для новогоднего отдыха остаются скандинавские страны. Посетить отдельно Финляндию, Швецию или Норвегию, объехать все три страны, добавить в загранпаспорт вдобавок еще и дастскую визу — вариантов множество. Самый северный европейский отдых сулит взрослым и детям несколько сказочных январских дней — встреча с Санта Клаусом или семейством Мумий-Троллей, катание на санях и коньках. Главное — одеться потеплее и запастись евро-купюрами, чтобы не экономить на удовольствиях. Стоимость авиатуров в Скандинавию — от 30 тысяч на человека, путешествия с переездом на автобусе или пароме — дешевле.

Добавим, что для покорения швейцарских, французских и итальянских горных склонов нужно будет заплатить порядка 2 тысяч евро на путешественника. Экскурсионные поездки в страны Европы с авиаперелетом стоят от 1 тысячи евро. Экономный вариант — автобусные туры, особенно популярные у школьников и студентов. За неделю можно посетить несколько европейских стран, потратив при этом около 20 тысяч рублей. Впрочем, к этой сумме стоит добавить еще стоимость билета в Москву и обратно.

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