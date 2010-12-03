Найти работу, не потеряв деньги





Все нерадивые кадровые агентства действуют примерно по одному сценарию. В газете размещается объявление с предложением о трудоустройстве и номером телефона для связи. Обратившись по указанному телефону, соискатель получает презентацию по интересующей его вакансии. Ему сообщается, что рабочее место уже почти занято, но чтобы успеть его получить, необходимо срочно заключить договор и внести средства за обучение или на приобретение спецодежды. В офисе потребитель подписывает договор, вносит оплату и только после этого узнает, что ему будут оказываться только информационные услуги: адреса и телефоны организаций, предлагающих трудоустройство. На деле эти телефоны либо не отвечают, либо вакансии заняты, либо вообще никого не ищут.



Юристы напоминают:



— Серьезные кадровые агентства не берут денежные средства с соискателей за трудоустройство. Основной доход они получают с работодателей, которым оказывается услуга по поиску персонала.



— Вы вправе требовать предоставления необходимой и достоверной информации об исполнителе: фирменное наименование, место нахождения (адрес), которая содержится в учредительной и регистрационной документации.



— Договор об оказании услуг составляется в двух экземплярах, один из которых остается у вас.

— В момент произведения оплаты должен быть отбит кассовый чек.



Если же соискатель понял, что погорячился, и пытается расторгнуть договор, ему чаще всего указывают на соответствующий пункт договора: «В случае расторжения договора клиентом в одностороннем порядке стоимость услуг не возвращается». Подобная формулировка противоречит положениям Закона РФ «О защите прав потребителей».



Выйти из данной ситуации будет непросто, но возможно:



Статья 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» предоставляет потребителю право в любое время до окончания оказания услуг исполнителем отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Таким образом, исполнитель, который рассчитывает на возмещение, должен доказать, что он понес расходы, связанные с оказанием услуг именно по вашему договору и предъявить подтверждающие это документы.



Статья 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» закрепляет за потребителем право отказаться от исполнения договора об оказании услуг, если им обнаружены существенные недостатки оказания услуг или иные существенные отступления от условий договора. В этом случае уже вам необходимо собирать доказательства, что услуги оказаны некачественно. Для этого необходимо получить подтверждение от организаций, номера которых вам предоставлены, об отсутствии у них вакансий на момент обращения, а также о том, что данные организации информацию о свободных вакансиях агентству не предоставляли.



Обращаться с претензией в агентство необходимо в письменном виде в двух экземплярах, один из которых с отметками о принятии останется у вас. В случае отказа в принятии претензии ее можно отправить почтой: заказным письмом с уведомлением о вручении и описью содержимого либо в присутствии свидетелей составить акт об отказе в принятии претензии, который будет свидетельствовать о том, что вы поставили исполнителя в известность о своих требованиях. Ни в коем случае вместе с претензией не отдавайте ваш экземпляр договора и кассовый чек — это ваши доказательства. В случае необходимости ограничьтесь копиями. В претензии укажите 10дневный срок для удовлетворения вашего требования.



В случае получения отказа или нарушения сроков ответа на претензию необходимо обращаться либо в управление Роспотребнадзора, либо в суд.



За более подробной информацией можно обращаться в Консультационный центр по защите прав потребителей.



Контактный телефон: 50-55-68

Фото с сайта znaikak.ru