Дайджест Nashgorod.ru с 26 ноября по 3 декабря

А снег не знал и падал
Тюмень ждала снега достаточно долго, поэтому первый снегопад горожане встретили едва ли не с восторгом. Когда МЧС предупредило о неблагоприятных явлениях погоды, ожидаемых в понедельник, никто не ожидал, что выпадет так много снега. За одну ночь во дворах намело непроходимые сугробы, машины создали пробки, а снег продолжал идти. При этом в Тюмени усилился ветер и значительно похолодало. Поэтому тюменцы жаловались не сколько на сам снег, сколько на машины, не желающие заводится, пробки и автобусы, которых подолгу приходится ждать на остановке. Снегоуборочная техника работала днем и ночью, но при этом явно не справлялась. Полностью очистить дороги города удалось лишь к четвергу, когда снегопад прекратился.
Мнения форумчан:
«Обожаю снегопад и метель.
«Лыжи однако хочется купить — бегать по тундре на работу из
«А чего все так радуются???сегодня из Восточного до работы 2 часа добиралась…на машине выехали, побоялись ехать(заносит…не ты, так в тебя
Кто виноват: погода, дураки или дороги?
Следующая актуальная для прошедшей рабочей недели тема плавно вытекает из предыдущей. Выпавший снег, метель и усилившийся мороз спровоцировали ряд ДТП как в Тюмени, так и на федеральных трассах. Так, только в областном центре утром понедельника было зафиксировано 65 столкновений транспорта, а во вторник произошла страшная авария на автодороге
Мнения форумчан:
«Утро — начало дня. Если хочешь
«Все правильно. Не умеешь ездить — не езди. То, что в плохую погоду надо помедленнее и поаккуратнее, еще в автошколе учат»
«Да уж, нашей зимой дороги и дураки сливаются в едином экстазе! Едешь и офигеваешь…»
В «тень» не хотим
Тюменским предпринимателям придется либо закрывать свои предприятия, либо уходить «в тень». К таким последствиям приведет увеличение с января 2011 года размера страховых взносов — вместо прежних 14% предприниматели должны будут платить 34%. Об этом 1 декабря в Тюмени говорили участники
Мнения форумчан:
«капец. и так на одни налоги работаем, а тут почти в три раза больше платить. точно почти все позакрываются. кто пытается по чесноку работать… точнее у кого нету шансов юлить в отчетности. вот получается отражать 5–10% от общей прибыли в декларациях, так и то тяжко. а тем кто по полной отчитывается, ваще жесть будет…»
«Дело не только в том, что тяжело станет предпринимателям, повышение налогов (взносов в ПФР) на зарплату приведет к повышению цен НА ВСЁ. В том числе и на коммуналку, и на товары повседневного спроса. Получится двойной эффект роста цен. Производственники будут повышать отпускные цены + Магазины вынуждены будут увеличить наценку на товары. Правительство кричало о борьбе с инфляцией, а само придает ей такой разгон»
И снова о переходе
Материалы городской счетной палаты, касающиеся строительства подземного пешеходного перехода на улице Пермякова, переданы в прокуратуру Центрального округа Тюмени. Это подтвердил на
Мнения форумчан:
«Прежде всего переходы должены быть безопасными для горожан. Пермяковский переход таким не является. Его построили с нарушениями не только в виде разворованных денег, но и без измененного проекта, который утвердили после окончания строительства, с нарушениями технологии строительства. Именно это привело к 5–6 авариям при его возведении. Срок службы таких обьектов 25 лет минимим. Наш столько не простоит. Специалисты однозначно говорят, что при проекте закрытым способом, менять проект и строить открытым нельзя. Проекты на 80% разные. Но Владимирову видно это не важно. Ему Аэродромдорстрой с Закиевым роднее»
«никаких нарушений не найдут, инфа 100%»
Новый год к нам мчится!
Позитивные новости, связанные с приближающимся Новым годом, также пользовались популярностью у тюменцев. На этой неделе Nashgorod.ru рассказал о том, как, в чем и как встречать год Металлического Кролика, чтобы привлечь удачу, узнал, как тюменцы проведут январские каникулы и подготовил обзор самых любимых новогодних мелодий. По количеству просмотров новостей видно, что Тюмень начала готовиться к зимним праздникам.