Дайджест Nashgorod.ru с 26 ноября по 3 декабря

Следующая актуальная для прошедшей рабочей недели тема плавно вытекает из предыдущей. Выпавший снег, метель и усилившийся мороз спровоцировали ряд ДТП как в Тюмени, так и на федеральных трассах. Так, только в областном центре утром понедельника было зафиксировано 65 столкновений транспорта, а во вторник произошла страшная авария на автодороге Тюмень-Омск , унесшая жизни двух человек. Словом, обстановка на дорогах была сложная. ГИБДД несколько раз обращалась к водителям с просьбой быть осторожными, а по возможности и вовсе отказаться от поездок за рулем в ненастную погоду. В четверг с журналистами встретился начальник ГИБДД области Геннадий Лоточкин. Он отметил, что основной причиной ДТП в Тюмени и Тюменской области является нарушение Правил дорожного движения. По его словам, несмотря на непогоду, автомобилисты превышают скорость, неправильно совершают перестроения и не уступают дорогу пешеходам. Кроме того, отметил Лоточкин, не все автолюбители поменяли шины на зимние.