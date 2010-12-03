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Дайджест Nashgorod.ru с 26 ноября по 3 декабря

3 декабря 2010, 15:26
Если летом-2010 основной темой для обсуждения была небывалая жара, то нынешней зимой главным героем новостей и разговоров на остановках стал снег. В первую неделю декабря в Тюмени не было и дня без информации о снегопаде, морозе или проблемах, связанных с ними. Что еще интересовало жителей нашего города — узнаем из традиционного пятничного дайджеста.
Сюжет
Тюмень

А снег не знал и падал

Тюмень ждала снега достаточно долго, поэтому первый снегопад горожане встретили едва ли не с восторгом. Когда МЧС предупредило о неблагоприятных явлениях погоды, ожидаемых в понедельник, никто не ожидал, что выпадет так много снега. За одну ночь во дворах намело непроходимые сугробы, машины создали пробки, а снег продолжал идти. При этом в Тюмени усилился ветер и значительно похолодало. Поэтому тюменцы жаловались не сколько на сам снег, сколько на машины, не желающие заводится, пробки и автобусы, которых подолгу приходится ждать на остановке. Снегоуборочная техника работала днем и ночью, но при этом явно не справлялась. Полностью очистить дороги города удалось лишь к четвергу, когда снегопад прекратился.

Мнения форумчан:

«Обожаю снегопад и метель. Наконец-то настоящая зима в Тюмени»

«Лыжи однако хочется купить — бегать по тундре на работу из мкр-нов в центр!»

«А чего все так радуются???сегодня из Восточного до работы 2 часа добиралась…на машине выехали, побоялись ехать(заносит…не ты, так в тебя кто-нить въедет).ДТП на кажном повороте…с днем жестянщика, товарищи!!!больше всего счастливы жители частного сектора»

Кто виноват: погода, дураки или дороги?

Следующая актуальная для прошедшей рабочей недели тема плавно вытекает из предыдущей. Выпавший снег, метель и усилившийся мороз спровоцировали ряд ДТП как в Тюмени, так и на федеральных трассах. Так, только в областном центре утром понедельника было зафиксировано 65 столкновений транспорта, а во вторник произошла страшная авария на автодороге Тюмень-Омск, унесшая жизни двух человек. Словом, обстановка на дорогах была сложная. ГИБДД несколько раз обращалась к водителям с просьбой быть осторожными, а по возможности и вовсе отказаться от поездок за рулем в ненастную погоду. В четверг с журналистами встретился начальник ГИБДД области Геннадий Лоточкин. Он отметил, что основной причиной ДТП в Тюмени и Тюменской области является нарушение Правил дорожного движения. По его словам, несмотря на непогоду, автомобилисты превышают скорость, неправильно совершают перестроения и не уступают дорогу пешеходам. Кроме того, отметил Лоточкин, не все автолюбители поменяли шины на зимние.

Мнения форумчан:

«Утро — начало дня. Если хочешь куда-то попасть, выезжать надо часа за 2»

«Все правильно. Не умеешь ездить — не езди. То, что в плохую погоду надо помедленнее и поаккуратнее, еще в автошколе учат»

«Да уж, нашей зимой дороги и дураки сливаются в едином экстазе! Едешь и офигеваешь…»

В «тень» не хотим

Тюменским предпринимателям придется либо закрывать свои предприятия, либо уходить «в тень». К таким последствиям приведет увеличение с января 2011 года размера страховых взносов — вместо прежних 14% предприниматели должны будут платить 34%. Об этом 1 декабря в Тюмени говорили участники пресс-конференции, посвященной неполитической акции, цель которой — выразить несогласие малых и средних предпринимателей с решением о замене ЕСН (единого социального налога) страховыми взносами. Неполитическая акция в этот день проводилась во всех регионах России.

Мнения форумчан:

«капец. и так на одни налоги работаем, а тут почти в три раза больше платить. точно почти все позакрываются. кто пытается по чесноку работать… точнее у кого нету шансов юлить в отчетности. вот получается отражать 5–10% от общей прибыли в декларациях, так и то тяжко. а тем кто по полной отчитывается, ваще жесть будет…»

«Дело не только в том, что тяжело станет предпринимателям, повышение налогов (взносов в ПФР) на зарплату приведет к повышению цен НА ВСЁ. В том числе и на коммуналку, и на товары повседневного спроса. Получится двойной эффект роста цен. Производственники будут повышать отпускные цены + Магазины вынуждены будут увеличить наценку на товары. Правительство кричало о борьбе с инфляцией, а само придает ей такой разгон»

И снова о переходе

Материалы городской счетной палаты, касающиеся строительства подземного пешеходного перехода на улице Пермякова, переданы в прокуратуру Центрального округа Тюмени. Это подтвердил на пресс-конференции прокурор Тюменской области Владимир Владимиров. В настоящее время материалы рассматриваются сотрудниками прокуратуры, им предстоит решить, были ли допущены нарушения при строительстве первого в Тюмени подземного пешеходного перехода. «Есть определенные вопросы по строительству перехода, есть противоположные позиции разных сторон. Не исключаю, что окончательно вопросы будут решаться в арбитражном порядке», — сказал Владимир Владимиров.

Мнения форумчан:

«Прежде всего переходы должены быть безопасными для горожан. Пермяковский переход таким не является. Его построили с нарушениями не только в виде разворованных денег, но и без измененного проекта, который утвердили после окончания строительства, с нарушениями технологии строительства. Именно это привело к 5–6 авариям при его возведении. Срок службы таких обьектов 25 лет минимим. Наш столько не простоит. Специалисты однозначно говорят, что при проекте закрытым способом, менять проект и строить открытым нельзя. Проекты на 80% разные. Но Владимирову видно это не важно. Ему Аэродромдорстрой с Закиевым роднее»

«никаких нарушений не найдут, инфа 100%»

Новый год к нам мчится!

Позитивные новости, связанные с приближающимся Новым годом, также пользовались популярностью у тюменцев. На этой неделе Nashgorod.ru рассказал о том, как, в чем и как встречать год Металлического Кролика, чтобы привлечь удачу, узнал, как тюменцы проведут январские каникулы и подготовил обзор самых любимых новогодних мелодий. По количеству просмотров новостей видно, что Тюмень начала готовиться к зимним праздникам.

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