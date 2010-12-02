Подать тепло в дом, а данные на компьютер!

Каждое здание в Тюмени, как и в другом городе, потребляет тепло, воду и электричество. Чтобы вести более прозрачный и точный расчет, одних только счетчиков оказывается уже недостаточно, поэтому техническим советом администрации города рассмотрена и утверждена система телеметрии, рекомендованная к установке на объектах социальной сферы, – измерительно-вычислительный комплекс «Энергия».
«Приборы учета могут выходить из строя, в том числе и частично, причем оплата тогда должна производиться придется платить по тарифу. Система телеметрии же позволяет в он-лайн режиме вести учет ресурсов и вовремя заметить утечку или выход из строя приборов», - считает директор ЗАО «Тюменьинформ» Дмитрий Денисов – представитель компании, занимающейся установкой и обслуживанием систем телеметрии.
Порядка 200 объектов соцсферы – детсады и школы – уже оснащены приборами учета и системой телеметрии. До конца года в энергоэффективном квартале также будет проведена установка. Доступ к информации могут получить ТРИЦ, ТСЖ, управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, администрация города с целью мониторинга, а также непосредственно потребитель (например, садик, школа или другой объект), специалист которого на компьютере видит показания фактического потребления ресурсов.
Управляющая компания «Комфортный дом» в 3-ем Заречном из 22 двух «подопечных» домов уже оснастила системой порядка 16 объектов. Сейчас в домах 8 приборов учета электроэнергии, 3 прибора учета тепла, 2 – воды. Чтобы свести эти приборы учета, необходима система IT- телеметрии.
Система телеметрии – это отражение показаний приборов учета в реальном времени. По словам директора УК Артема Завьялова, пока цифры сводятся с домов по общедомовым приборам, но в дальнейшем, планируется провести поквартирную телеметрию в новых домах микрорайона «Европейского» компании «Партнер-Инвест». Поквартирную телеметрию и поквартирные счетчики лучше устанавливать в новых строящихся домах, так как на стадии строительства там можно выбрать более удобные зоны для размещения приборов учета, провести всю необходимую технику, считает и Дмитрий Денисов.
«Комфортный дом» - компания, которая по чайной ложке – постоянно что-то модернизируя и экспериментально проверяя, вымеряет, что нужно жильцам их домов. Так, уже сейчас, войдя в компьютерную программу, можно видеть дом в разрезе - полное его оснащение ресурсами и все параметры по затратам. Таким образом, при видимом резком перерасходе ресурсов, можно судить о какой-либо утечке и предотвратить аварийную ситуацию. Итак, система не только удобна для управляющей компании, но и урегулирует каким-то образом отношения с ресурсоснабжающими организациями.
«И квартплата от этого в разы дороже!», - скажут скептики. «Нет, - разуверил Артем Завьялов, - эта система пока нужна управляющей компании, мы не просим на это средств у собственников жилья. Средства на установку различных датчиков и систем мы получаем за счет различных услуг, например, за счет рекламных площадей, также нередки обращения граждан по ремонтным работам в их квартирах, которые мы также производим по отдельным тарифам. Что касается «Европейского» микрорайона, то на стадии застройки, комплексно, установка счетчиков и телеметрии ни к какому удорожанию квадратного метра не приведет».
«Муниципальный тариф для соцжилья порядка 18 рублей, тариф в наших домах составляет 20 рублей. Это на полтора рубля выше, но при этом автоматика системы отопления, установленная на домах компании, позволяет держать нормативную температуру в помещениях, при этом экономя сами ресурсы. В итоге квартплата в целом ниже, например, чем в пятиэтажках, где нет лифта», - пояснил на примере Завьялов. Система телеметрии же, как уже говорилось, оградит от перерасхода ресурсов, отследит утечку, вышлет смс ответственному лицу о неполадке в определенном узле, а в итоге убережет от непредвиденных и глобальных расходов и жильцов, и УК. Что касается работников, то вместо тех, кто собирал данные по счетчикам, вручную их подсчитывал, обрабатывал и разбивал по квитанциям, теперь будет IT-команда тех, кто будет отвечать за работу и телеметрии, то есть дополнительных затрат на рабочих не предвидится.
Добавим, что уникальность системы, устанавливаемой компанией «Тюменьинформ», заключается еще и в том, что она может поддерживать работу с приборами учета более 60 марок (и тепла, и воды, и электроэнергии). «На сколько мне известно, ни одна система телеметрии, работающая в России, не имеет такого широкого спектра. Мы можем работать, как на старом, так и на новом жилищном фонде», - пояснил Дмитрий Денисов. Что касается стоимости, то в каждом доме своя инженерная ситуация, поэтому цена может варьироваться в зависимости от этого, пояснил он.
Как уже было сказано, система вполне прозрачна и понятна. Понаблюдав на наутбуке Дмитрия параметры по дому в 3-ем Заречном, можно убедиться, насколько это удобно – видеть разом полную картину расхода ресурсов.
Для социальных объектов такая система – отличный маячок, так как, в конце концов, оплата за ресурсы идет из бюджетных средств. Жителям же, стремящимся к комфортному и экономному проживанию, также удобно отслеживать собственное потребление воды, тепла, или света, и избавить себя от походов в УК с разговорами о недопоставках и перерасчетах. Ресурсники должны быть рады, что их цифры и цифры в УК – одинаковы, отсюда меньше споров. А городской администрации должно быть интересно мониторить происходящее и делать выводы для еще более комфортного нашего с вами проживания.
Евгения Лямзина
Фото Евгения Шарова