Подать тепло в дом, а данные на компьютер!

«Муниципальный тариф для соцжилья порядка 18 рублей, тариф в наших домах составляет 20 рублей. Это на полтора рубля выше, но при этом автоматика системы отопления, установленная на домах компании, позволяет держать нормативную температуру в помещениях, при этом экономя сами ресурсы. В итоге квартплата в целом ниже, например, чем в пятиэтажках, где нет лифта», - пояснил на примере Завьялов. Система телеметрии же, как уже говорилось, оградит от перерасхода ресурсов, отследит утечку, вышлет смс ответственному лицу о неполадке в определенном узле, а в итоге убережет от непредвиденных и глобальных расходов и жильцов, и УК. Что касается работников, то вместо тех, кто собирал данные по счетчикам, вручную их подсчитывал, обрабатывал и разбивал по квитанциям, теперь будет IT-команда тех, кто будет отвечать за работу и телеметрии, то есть дополнительных затрат на рабочих не предвидится.