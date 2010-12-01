Прикладная футурология от «МегаФона»

По его словам, перспективы развития и роста России впечатляют: согласно данным Международного валютного фонда наша страна находится на 2 месте по потенциалу роста ВВП. При этом проникновение интернета составляет всего 32%, как по числу пользователей, так и по числу устройств для доступа, следовательно, есть пространство для роста. Для сравнения — в США эти цифры составляют 77% ( интернет-проникновение ) и 95% (проникновение персональных компьютеров). По оценкам «МегаФон», количество абонентов сотовой связи их компании в России в 2011 году вырастет на 15 млн., но это будут не голосовые абоненты — это будут устройства передачи данных, machine to machine.