Прикладная футурология от «МегаФона»

На минувшей неделе
Начальник департамента продаж и обслуживания
Непосвященному человеку сложно вообразить скорость, с которой совершаются открытия и развиваются технологии. Так, 95% знаний, которые станут известны в 2060 году — результаты открытий, которые будут сделаны в течение полувека, рассказал Игорь Майстренко. Прогнозы ошибаются, недооценивая: так, в 2000 году предполагалось, что через 10 лет в России будет 15 млн. пользователей мобильной связи. По факту их количество оказалось в 15 раз больше — 215 млн.
По его словам, перспективы развития и роста России впечатляют: согласно данным Международного валютного фонда наша страна находится на 2 месте по потенциалу роста ВВП. При этом проникновение интернета составляет всего 32%, как по числу пользователей, так и по числу устройств для доступа, следовательно, есть пространство для роста. Для сравнения — в США эти цифры составляют 77% (
Так, по словам первого заместителя генерального директора
Количество базовых станций 3G постоянно расширяется, в том числе и на севере. Руководитель Сургутского отделения «МегаФон» Сергей Сурис добавил, что жители ЯНАО не избалованы качественной связью, поэтому на «МегаФоне», как ведущем сотовом операторе, лежит большая ответственность. Компания направляет большие усилия на развитие сети на севере Тюменской области.
Еще одна общемировая тенденция в развитии телекоммуникаций — уход трафика в ip. Так, уже четверть трафика международной и междугородней связи, по данным на конец 2010 года, уходит через ip, то есть с помощью таких каналов как Skype. Этот тренд будет развиваться, что, безусловно, отразится на операторах связи. Чтобы находиться в русле тенденций, «МегаФон» продвигает на рынок такое устройство как мультифон.
Другой пример — компания Amazon, которая является лидером по продаже книг. Они первые в мире сделали
Технологии «улетают» очень быстро, и о них вспоминают с улыбкой. Так, в последние несколько десятков лет из нашей жизни ушли или уходят пейджеры, телеграммы, бумажные письма, дисковый телефон. «Я не знаю, как объяснить ребенку, что такое дисковый телефон и почему так плохо звонить, когда в номере много нулей», — шутит Игорь Майстренко. А устройства, с которыми мы имеем дело сегодня, может быть, будут уходить в небытие еще быстрее.
Тем не менее, использование технологий и сервисов, которые предлагает «МегаФон» уже сейчас, может облегчить и улучшить жизнь. Так, например, у одного из клиентов «МегаФона» в Москве угнали машину. Он пришел в офис компании, чтобы заблокировать свой номер, где в процессе разговора выяснилось, что у него подключена услуга «Навигатор». Она позволяет отслеживать местоположение телефона. Его сотовый аппарат оставался включенным и лежал в машине. Сотрудники «МегаФона» абсолютно легально узнали местоположение телефона, и с помощью правоохранительных органов машина была найдена.
Еще один тренд, с которым мы сталкиваемся, связан с всеобщей глобализацией. Китай — мировая фабрика, и почти все бренды одежды, техники производятся здесь. Таким образом, мы покупаем бренд, информацию, а не себестоимость товара или того, где он произведен. «Даже если мы найдем крокодила, заколем его и сделаем сумку, вряд ли мы сможем продать ее как Birkin за 64 тысячи долларов», — утверждает начальник департамента продаж.
В будущем одна
В то же время мы выходим на уровень, когда информация перестает быть главной ценностью — ею становятся чувства. Могут появиться совершенно невероятные для нас технологии, но все они направлены на служение человеку и делают его жизнь удобной. «Реальный мир человека, обычные человеческие чувства — это главное. Все, чем мы занимаемся — даем чувства и эмоции», — резюмировал Игорь Майстренко.