Как открыть детский центр?

Introduction
В первый день зимы молодых предпринимателей снова обучали грамоте. Тема урока сегодня — создание детского развивающего центра. Проще говоря, малокомплектного детского сада. Первым по счету учителем стала Марина Курбатская, главный
Далее Игорь Фуриков, начальник
Плановые проверки противопожарной безопасности проводятся раз в три года. Если есть предписание пожнадзора, проверка может нагрянуть и внезапно. Ничего не изменилось — второе предписание. История повторяется? Тогда вопрос решается через суд. Инструктаж и обучение технике пожарной безопасности в нашем городе проводят четыре фирмы. Одна из них — «Тюменский учебный центр». Если руководитель или вообще
Сколько стоит бизнес строить?
Следующий учитель — настоящий практик. Марина Бакулина, руководитель детского развивающего центра «Ступеньки» и президент Ассоциации детских развивающих центров Тюменской области, сразу спросила «учеников»-предпринимателей: «Зачем вам это надо?».
«Сегодня распространен миф, что раз детские развивающие центры получают поддержку от государства — значит это очень прибыльно», — вводит в суть вопроса Марина. — «Но заработать на этом не получится. Реальные расходы очень большие, многие детские центры держатся на самоокупаемости». Наглядно демонстрировал это утверждение слайд с младенцем, показывающим фигу на всю стену
Если Вы все еще хотите открыть детский центр, Вам нужно:
1) Помещение от 100 кв.м.
2) Стартовый капитал (от 500 000 рублей)
3) Знания в области педагогики, психологии, законодательства…
4) Броское и красивое название
5) Регистрация фирмы (ИП или ООО)
6) Счёт в банке
7) Персонал
8) «Подушка безопасности» (резервный капитал на 3 месяца)
«Если предполагаемый детский центр продержался больше трех месяцев — он доказал свое право на существование», — говорит Марина Бакулина.
Само помещение должно делиться как минимум на 6 помещений: приемную, кабинет для занятий, групповую, спальню, кабинет для персонала и туалет.
Расходы на содержание такого детского центра начинаются от 200 тысяч рублей и выше. Куда уходят деньги?
— зарплата (около 80 тысяч рублей)
— аренда (50 — 100 тысяч рублей)
— налоги (около 46 тысяч рублей)
— охрана (15 тысяч рублей)
— реклама и прочее (около 140 тысяч рублей)
Статьи доходов Марина Олеговна назвала всего две: кабинет развивающих занятий (72 тысячи рублей) и
Сэкономить можно, уверяет Марина. Способов здесь немного, а денег сохранить можно до 75 000 рублей в месяц:
1) Вы — администратор или один из педагогов (полная занятость, с 8 до 20)
2) Вы — бухгалтер
3) Аренда — не больше 500 рублей за кв.м.
4) Рекламируете себя собственными силами.
Рекламе — больше внимания!
Вопрос из зала — и разрыв между целевой аудиторией и детскими центрами налицо. Галина Долгополова задала простой вопрос: почему детские центры вообще сложно найти через справку? Она хотела пристроить
«Я как обыкновенный потребитель поступила просто. Так сделали бы все на моем месте», — рассказывает Галина Геннадьевна. — «Я позвонила в справочную, обложилась журналами, но больше
Марина Бакулина и ее собравшиеся в зале коллеги объяснили: центр платит аренду за весь год, а работает всего 9 месяцев. Летом желающих пристроить свою кровиночку в детский центр очень мало: из 20 позвонивших приходят только двое. В лучшем случае. А оплачивать услуги персонала ради
Реклама в статье расходов не должна занимать последнее место. Как утверждает Марина Бакулина, очень важно правильно определить целевую аудиторию. Можно потратить много денег на интенсивную рекламную кампанию. Тогда нужно постоянно и интенсивно поддерживать популярность новаторскими идеями и акциями. Можно вывести свою аудиторию. Тогда каналы распространения информации — объявления на подъездах и «сарафанное радио». Все равно основные посетители такого центра — дети, живущие по соседству.
Все выступавшие будут рады помочь начинающим предпринимателям или проконсультировать их. Контактные данные:
— Фуриков Игорь Александрович, начальник
— Бакулина Марина Олеговна, руководитель детского развивающего центра «Ступеньки», президент Ассоциации детских развивающих центров Тюменской области. Телефон:
— Самсонов Алексей, консалтинговая компания «Гудвилл». Телефон:
Мстислав Письменков