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Как открыть детский центр?

1 декабря 2010, 17:44
Как открыть детский развивающий центр и чего ждать от этого бизнеса, молодым предпринимателям рассказывали на седьмом семинаре проекта «Бизнес в Тюмени: шаг за шагом».
Сюжет
Тюмень

Introduction

В первый день зимы молодых предпринимателей снова обучали грамоте. Тема урока сегодня — создание детского развивающего центра. Проще говоря, малокомплектного детского сада. Первым по счету учителем стала Марина Курбатская, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Далее Игорь Фуриков, начальник нормативно-технического отдела Управления государственного пожарного надзора ГУ МЧС РФ по Тюменской области, рассказал о пожарной безопасности. В своем докладе он несколько раз возвращался к одному пункту — расчету рисков возникновения пожара. Так, помещение под детсад должно быть выделено в отдельный отсек и иметь один или два самостоятельных выхода. Пожарная сигнализация должна работать исправно. Устанавливать ее имеет право только лицензированная фирма.

Плановые проверки противопожарной безопасности проводятся раз в три года. Если есть предписание пожнадзора, проверка может нагрянуть и внезапно. Ничего не изменилось — второе предписание. История повторяется? Тогда вопрос решается через суд. Инструктаж и обучение технике пожарной безопасности в нашем городе проводят четыре фирмы. Одна из них — «Тюменский учебный центр». Если руководитель или вообще кто-то из персонала предполагаемого детского центра такое обучение прошел, он может самостоятельно передавать свои знания товарищам по «цеху». Это абсолютно законно. По окончании таких курсов человеку будет выдано удостоверение, действующее три года.

Сколько стоит бизнес строить?

Следующий учитель — настоящий практик. Марина Бакулина, руководитель детского развивающего центра «Ступеньки» и президент Ассоциации детских развивающих центров Тюменской области, сразу спросила «учеников»-предпринимателей: «Зачем вам это надо?».

«Сегодня распространен миф, что раз детские развивающие центры получают поддержку от государства — значит это очень прибыльно», — вводит в суть вопроса Марина. — «Но заработать на этом не получится. Реальные расходы очень большие, многие детские центры держатся на самоокупаемости». Наглядно демонстрировал это утверждение слайд с младенцем, показывающим фигу на всю стену конференц-зала. Марина добавляет: «Мы сами в первый год существования центра питались только гречкой».

Если Вы все еще хотите открыть детский центр, Вам нужно:

1) Помещение от 100 кв.м.

2) Стартовый капитал (от 500 000 рублей)

3) Знания в области педагогики, психологии, законодательства…

4) Броское и красивое название

5) Регистрация фирмы (ИП или ООО)

6) Счёт в банке

7) Персонал

8) «Подушка безопасности» (резервный капитал на 3 месяца)

«Если предполагаемый детский центр продержался больше трех месяцев — он доказал свое право на существование», — говорит Марина Бакулина.

Само помещение должно делиться как минимум на 6 помещений: приемную, кабинет для занятий, групповую, спальню, кабинет для персонала и туалет.

Расходы на содержание такого детского центра начинаются от 200 тысяч рублей и выше. Куда уходят деньги?

— зарплата (около 80 тысяч рублей)

— аренда (50 — 100 тысяч рублей)

— налоги (около 46 тысяч рублей)

— охрана (15 тысяч рублей)

— реклама и прочее (около 140 тысяч рублей)

Статьи доходов Марина Олеговна назвала всего две: кабинет развивающих занятий (72 тысячи рублей) и мини-сад: 150 тысяч рублей при возможности родителей выкладывать за свое чадо 15 тысяч рублей в месяц. Общий доход тогда составляет 222 тысяч рублей.

Сэкономить можно, уверяет Марина. Способов здесь немного, а денег сохранить можно до 75 000 рублей в месяц:

1) Вы — администратор или один из педагогов (полная занятость, с 8 до 20)

2) Вы — бухгалтер

3) Аренда — не больше 500 рублей за кв.м.

4) Рекламируете себя собственными силами.

Рекламе — больше внимания!

Вопрос из зала — и разрыв между целевой аудиторией и детскими центрами налицо. Галина Долгополова задала простой вопрос: почему детские центры вообще сложно найти через справку? Она хотела пристроить куда-нибудь свое чадо на лето после садика, чтобы ребенок не болтался без дела.

«Я как обыкновенный потребитель поступила просто. Так сделали бы все на моем месте», — рассказывает Галина Геннадьевна. — «Я позвонила в справочную, обложилась журналами, но больше трех-четырех центров не нашла». А те организации, которые нашла Галина, летом не работают.

Марина Бакулина и ее собравшиеся в зале коллеги объяснили: центр платит аренду за весь год, а работает всего 9 месяцев. Летом желающих пристроить свою кровиночку в детский центр очень мало: из 20 позвонивших приходят только двое. В лучшем случае. А оплачивать услуги персонала ради одного-двух детей — это накладно.

Реклама в статье расходов не должна занимать последнее место. Как утверждает Марина Бакулина, очень важно правильно определить целевую аудиторию. Можно потратить много денег на интенсивную рекламную кампанию. Тогда нужно постоянно и интенсивно поддерживать популярность новаторскими идеями и акциями. Можно вывести свою аудиторию. Тогда каналы распространения информации — объявления на подъездах и «сарафанное радио». Все равно основные посетители такого центра — дети, живущие по соседству.

Все выступавшие будут рады помочь начинающим предпринимателям или проконсультировать их. Контактные данные:

— Фуриков Игорь Александрович, начальник нормативно-технического отдела Управления государственного пожарного надзора ГУ МЧС РФ по Тюменской области. Телефон: 590–612

— Бакулина Марина Олеговна, руководитель детского развивающего центра «Ступеньки», президент Ассоциации детских развивающих центров Тюменской области. Телефон: 8-905-820-08-88; e-mail: [email protected]

— Самсонов Алексей, консалтинговая компания «Гудвилл». Телефон: 8-961-210-40-00; e-mail: [email protected]

Мстислав Письменков

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