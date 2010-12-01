Как открыть детский центр?

Плановые проверки противопожарной безопасности проводятся раз в три года. Если есть предписание пожнадзора, проверка может нагрянуть и внезапно. Ничего не изменилось — второе предписание. История повторяется? Тогда вопрос решается через суд. Инструктаж и обучение технике пожарной безопасности в нашем городе проводят четыре фирмы. Одна из них — «Тюменский учебный центр». Если руководитель или вообще кто-то из персонала предполагаемого детского центра такое обучение прошел, он может самостоятельно передавать свои знания товарищам по «цеху». Это абсолютно законно. По окончании таких курсов человеку будет выдано удостоверение, действующее три года.