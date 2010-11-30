Ипотечная ярмарка: и кредит, и квартира рядом

«Когда человек принимает решение купить квартиру, он обращается в агентство, чтобы получить полную консультацию о предложениях на рынке жилья. Свое личное время клиент тратит только на сбор пакета документов, а все остальное делаем мы. Мы предлагаем качественную услугу при наименьших временных затратах, а также – удовольствие от работы с профессионалами», - уверена специалист по недвижимости РАН «Этажи» Лариса Нелаева.