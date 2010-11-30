Ипотечная ярмарка: и кредит, и квартира рядом

В минувшую субботу, 27 ноября 2010 года, порядка двухсот горожан смогли получить бесплатные полноценные консультации по ипотечным кредитам в нескольких банках Тюмени. Мероприятие с ярким названием «Ипотечная ярмарка» организовали региональное агентство недвижимости «Этажи» вместе с дружественными им банками.
Ипотечные кредиты сейчас стали намного доступнее, и спрос горожан на них возрастает. Как считает директор РАН «Этажи» Ильдар Хусаинов, кроме ипотеки, других механизмов приобретения жилья не создано. При ставке ниже 10% - это уже вполне доступный, реальный и выгодный с любых позиций финансовый инструмент для покупки недвижимости.
Собрать в одном офисе банкиров, ипотечных брокеров, риелторов, и представить горожанам самую широкую линейку ипотечных кредитов постарались организаторы мероприятия. Итак, в офисе «Этажей» на Ленина, 38/1, сразу несколько ведущих банков, таких как Сбербанк, ВТБ 24, Запсибкомбанк, Ханты-Мансийский банк, «Открытие», «Связь-Банк», Инвестторгбанк, «Абсолют Банк» и «Финанс Банк» представили гостям мероприятия свои ипотечные программы и дали полноценные консультации по срокам и суммам ежемесячных платежей. В этот день для всех посетителей ярмарки действовали специальные льготы от банков – снижены сроки рассмотрения заявки на ипотечный кредит, уменьшены комиссии.
Среди льгот, ВТБ 24 дают скидки на ставку по кредиту (0,5%) и на комиссию банка (20%); «Абсолют банк» и «Открытие» отменяют комиссии; сокращают сроки на рассмотрение заявок Запсибкомбанк и Ханты-мансийский банк. Отметим, что это не только в рамках мероприятия, но в целом, для клиентов названного агентства.
Каждый гость имел возможность подать заявку на получение кредита прямо на месте и заполнить всю документацию вместе со специалистом. Так и сделали большинство посетителей ярмарки.
«Когда человек принимает решение купить квартиру, он обращается в агентство, чтобы получить полную консультацию о предложениях на рынке жилья. Свое личное время клиент тратит только на сбор пакета документов, а все остальное делаем мы. Мы предлагаем качественную услугу при наименьших временных затратах, а также – удовольствие от работы с профессионалами», - уверена специалист по недвижимости РАН «Этажи» Лариса Нелаева.
На ярмарке у граждан была также возможность договориться и о продаже старой квартиры, если новая покупается взамен нее.
Если объект найти-таки не удалось, то оставался шанс обратиться к ипотечным брокерам и юристам агентства: заключить договор, чтобы те нашли подходящий банк и оформили документы.
«Замечательно, что мне не пришлось вникать во все тонкости ипотечного процесса. Ипотечный брокер объяснила мне все буквально на пальцах, помогла определиться с банком, сформировать необходимый пакет документов, подать заявку. Один бы я точно так быстро не справился с покупкой квартиры», - отозвался один из посетителей ярмарки Андрей Вохминцев.
Такая обширная площадка дала возможность многим тюменцам получить полный пакет обслуживания за один день: от собственного определения своих возможностей, до подбора ипотечного кредита и самого желаемого объекта. В такой «связке» удобно работать и гражданам, желающим приобрести жилье, и профессионалам рынка, а льготы, бонусы и комфортное времяпрепровождение – дополнительные плюсы.
Как пообещали в агентстве недвижимости «Этажи», это не последнее мероприятие такого плана, поэтому следите за анонсами и получайте свою ипотеку, приобретайте собственное жилье!
Евгения Лямзина
Фото РАН «Этажи»