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Корпоративы: как не упасть лицом в салат

29 ноября 2010, 15:03
Обмену опытом по организации корпоративных праздников было посвящено заседание HR-клуба, организованного кадровым агентством «Аналитик Центр». Руководители отделов по работе с персоналом тюменских компаний рассказали, как в их компаниях отдыхают, чем можно увлечь коллег на праздниках, как найти помощников и что делать, если бюджет на мероприятия выделяется минимальный.
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Тюмень

Хорошо, когда шампанское пенится в бокалах, коллеги разгорячены и бодры, все готовы танцевать до упаду и веселиться до умопомрачения. Конечно, это далеко не все составляющие действа под названием «корпоратив», но их достаточно, чтобы понять, что отдыхать в хорошей компании любят все.

Но вот организовать праздник так, чтобы никто не ковырялся в салате, скучая, мужчины не подрались и не уснули лицом в торте, под силу далеко не каждому. Честно говоря, и желающих обычно находится немного — все загружены работой и брать на себя ответственность не хотят. Поэтому чаще всего дополнительная нагрузка ложится на плечи тех, кто работает с персоналом — HR-отдел.

Обмену опытом по организации корпоративных праздников было посвящено заседание HR-клуба, организованного кадровым агентством «Аналитик Центр». Руководители отделов по работе с персоналом тюменских компаний рассказали, как в их компаниях отдыхают, чем можно увлечь коллег на праздниках, как найти помощников и что делать, если бюджет на мероприятия выделяется минимальный.

Первое, с чего начинается подготовка к любому празднику — рождение идеи. Директор по персоналу группы компаний «Керама» (Западная Сибирь) Маргарита Малиновская рассказала, что они совершают мозговой штурм по электронной почте — принимают пожелания и предложения от сотрудников. Идея рождается коллективом.

Хорошо ли пройдет праздник во многом зависит от того, насколько удачно выбрана тема. Руководители вспомнили то, что они делали и что им запомнилось. Так, в одной из компаний на 23 февраля создавали восточную сказку. Декорацией был шатер из золотистой ткани, множество свечей. Так как это был мужской праздник, все внимание было уделено сильному полу — сотрудницы компании разучили танец живота с профессиональным преподавателем; подготовили специальную одежду. Впечатление это произвело колоссальное — мужчины выходили молча.

Об оригинальном подходе к организации корпоративных праздников рассказала менеджер по персоналу «Арсенал +" Трегубова Ольга. В их компании есть традиция организовывать на праздники квесты — по кабинетам рассылаются определенные задания, и участникам нужно найти друг друга. «У всех на лицах восторг — программисты прыгают в классики, менеджеры завязывают морские узлы и так далее», рассказывает Ольга. Так, на 23 февраля мужчин, работающих в компании, посвящали в разведчики. Их встречала девушка в форме, пилотке, с пистолетом и патронтажем. Мужчин посвящали в разведчики, выдавали Кодекс разведчика с явками и паролями. После выполнения всех заданий сильный пол ждали призы и развлекательная программа. Или, например, на день рождения компании проводили пиратскую вечеринку с соответствующими атрибутами — треуголками, флагами с черепами, шпагами. Главным призом стала деревянная лодка, полная суши.

Довольно нестандартные мероприятия проводит компания «Строительный двор». Как рассказала руководитель отдела подбора и адаптации персонала Ирина Степанцова, каждый год они организуют поход по сугробам на расстояние 10 км, летом — проезжают 112 км на велосипеде, прыгают с парашютом. Конечно, к этому никого не принуждают, участвуют только добровольцы. Их обеспечивают всем необходимым — водой, едой, снаряжением; а в финале участников ждет награда — баня и шашлык. «Все это воспитывает в человеке активность, силу духа, умение достигать результат командой», — подчеркивает руководитель отдела.

Какой бы интересной не была идея, без людей, которые возьмут на себя ее воплощение, праздник не появится на свет. Руководители HR-отделов рассказали, что обычно очень трудно сподвигнуть работников что-то сделать, но творческие люди в коллективах есть всегда, и чаще всего их находят среди бухгалтеров и экономистов. По мнению специалистов, 75% людей в коллективе — с низким уровнем «зрелости»: они рады участвовать в чем то, но только чтобы это организовывал кто-то другой. Поэтому эффективнее всего подготовка будет, если руководителю организации не ждать инициативы от сотрудников, а назначать рабочую группу самому, в приказном порядке.

Помимо нехватки организаторов праздников, существует и такая сложность, как пассивность коллектива: люди не хотят участвовать, а только наблюдают за происходящим со стороны. Здесь может пригодиться дополнительная мотивация. Например, в «Сбербанке», поделилась прошлым опытом одна из участниц HR-клуба, тех, кто активно участвовал в конкурсах, проявлял себя деятельным, чаще назначали на более высокие должности. После того как работники банка заметили это, количество желающих исполнить какое-нибудь задание на праздниках увеличилось во много раз. На других предприятиях, те, кто участвуют в «корпоративах», получают плюс два балла к аттестации. Кроме этого, можно напомнить коллегам: «Человек работает так, как умеет отдыхать», и праздники станут интереснее. Особенно убедительно это прозвучит из уст руководителя.

Другая проблема, с которой сталкиваются специалисты по работе с персоналом, это отсутствие средств на проведение праздников. В таком случае, советуют коллеги, можно сделать праздник своими руками и головой: каждый приносит салатик, закуску или горячее блюдо, бутылку алкоголя; развлечением будет самодеятельность от каждого отдела, конкурсы между ними. За небольшую плату можно привлечь студентов, которые учатся на режиссеров праздников.

Во время обсуждения прозвучало несколько небанальных идей, которые добавят изюминку в любой корпоративный праздник. Например, в течение года можно снимать на видео смешные моменты, которые происходят в коллективе, а затем смонтировать их в короткометражный фильм и показать на празднике. Или можно разыграть лотерею, призами в которой будут возможность опоздать на работу на полчаса и тому подобное. Весело и живо может пройти «Дурацкий аукцион»: люди приносят свои вещи и обмениваются ими.

Казалось бы, такой тривиальный подарок как грамота можно подать оригинально — в шуточной форме вспомнить и прописать ошибки коллеги и смешные истории, которые случались с ним. Например, руководителю службы безопасности вручали бумагу примерно с такими словами: «Бойцу невидимого фронта, которого никогда не увидишь на работе. Мы благодарны, что вы всегда с нами». Руководитель HR отдела Bentec Drilling & Oilfield Systems Нина Козина, которая поделилась этой идеей, отметила, что такие грамоты ни к чему не обязывают человека, но подсказывают, на что ему нужно обратить внимание. Кроме этого, можно собрать фотографии коллег в младенчестве и угадывать, кто на какой из них изображен.

По словам директора event-агентства Black Lady Exclusive Людмилы Рядинской, для корпоративных мероприятий выгодно приглашать профессиональную команду event-менеджеров, которые возьмут предпраздничные хлопоты на себя и организуют «корпоратив» на самом высоком уровне.

«Недовольные есть всегда, а людей, которые порадуются празднику — мало» — это надо принять как данность, считают HR-специалисты. Но, тем не менее, самые яркие моменты удачно проведенного праздника коллеги по работе еще долго будут обсуждать за чаем и запомнят на всю жизнь.

Ирина Шарова

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