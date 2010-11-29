Корпоративы: как не упасть лицом в салат

Какой бы интересной не была идея, без людей, которые возьмут на себя ее воплощение, праздник не появится на свет. Руководители HR-отделов рассказали, что обычно очень трудно сподвигнуть работников что-то сделать, но творческие люди в коллективах есть всегда, и чаще всего их находят среди бухгалтеров и экономистов. По мнению специалистов, 75% людей в коллективе — с низким уровнем «зрелости»: они рады участвовать в чем то, но только чтобы это организовывал кто-то другой. Поэтому эффективнее всего подготовка будет, если руководителю организации не ждать инициативы от сотрудников, а назначать рабочую группу самому, в приказном порядке.