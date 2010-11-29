Корпоративы: как не упасть лицом в салат

Хорошо, когда шампанское пенится в бокалах, коллеги разгорячены и бодры, все готовы танцевать до упаду и веселиться до умопомрачения. Конечно, это далеко не все составляющие действа под названием «корпоратив», но их достаточно, чтобы понять, что отдыхать в хорошей компании любят все.
Но вот организовать праздник так, чтобы никто не ковырялся в салате, скучая, мужчины не подрались и не уснули лицом в торте, под силу далеко не каждому. Честно говоря, и желающих обычно находится немного — все загружены работой и брать на себя ответственность не хотят. Поэтому чаще всего дополнительная нагрузка ложится на плечи тех, кто работает с персоналом —
Обмену опытом по организации корпоративных праздников было посвящено заседание
Первое, с чего начинается подготовка к любому празднику — рождение идеи. Директор по персоналу группы компаний «Керама» (Западная Сибирь) Маргарита Малиновская рассказала, что они совершают мозговой штурм по электронной почте — принимают пожелания и предложения от сотрудников. Идея рождается коллективом.
Хорошо ли пройдет праздник во многом зависит от того, насколько удачно выбрана тема. Руководители вспомнили то, что они делали и что им запомнилось. Так, в одной из компаний на 23 февраля создавали восточную сказку. Декорацией был шатер из золотистой ткани, множество свечей. Так как это был мужской праздник, все внимание было уделено сильному полу — сотрудницы компании разучили танец живота с профессиональным преподавателем; подготовили специальную одежду. Впечатление это произвело колоссальное — мужчины выходили молча.
Об оригинальном подходе к организации корпоративных праздников рассказала менеджер по персоналу «Арсенал +" Трегубова Ольга. В их компании есть традиция организовывать на праздники квесты — по кабинетам рассылаются определенные задания, и участникам нужно найти друг друга. «У всех на лицах восторг — программисты прыгают в классики, менеджеры завязывают морские узлы и так далее», рассказывает Ольга. Так, на 23 февраля мужчин, работающих в компании, посвящали в разведчики. Их встречала девушка в форме, пилотке, с пистолетом и патронтажем. Мужчин посвящали в разведчики, выдавали Кодекс разведчика с явками и паролями. После выполнения всех заданий сильный пол ждали призы и развлекательная программа. Или, например, на день рождения компании проводили пиратскую вечеринку с соответствующими атрибутами — треуголками, флагами с черепами, шпагами. Главным призом стала деревянная лодка, полная суши.
Довольно нестандартные мероприятия проводит компания «Строительный двор». Как рассказала руководитель отдела подбора и адаптации персонала Ирина Степанцова, каждый год они организуют поход по сугробам на расстояние 10 км, летом — проезжают 112 км на велосипеде, прыгают с парашютом. Конечно, к этому никого не принуждают, участвуют только добровольцы. Их обеспечивают всем необходимым — водой, едой, снаряжением; а в финале участников ждет награда — баня и шашлык. «Все это воспитывает в человеке активность, силу духа, умение достигать результат командой», — подчеркивает руководитель отдела.
Какой бы интересной не была идея, без людей, которые возьмут на себя ее воплощение, праздник не появится на свет. Руководители
Помимо нехватки организаторов праздников, существует и такая сложность, как пассивность коллектива: люди не хотят участвовать, а только наблюдают за происходящим со стороны. Здесь может пригодиться дополнительная мотивация. Например, в «Сбербанке», поделилась прошлым опытом одна из участниц
Другая проблема, с которой сталкиваются специалисты по работе с персоналом, это отсутствие средств на проведение праздников. В таком случае, советуют коллеги, можно сделать праздник своими руками и головой: каждый приносит салатик, закуску или горячее блюдо, бутылку алкоголя; развлечением будет самодеятельность от каждого отдела, конкурсы между ними. За небольшую плату можно привлечь студентов, которые учатся на режиссеров праздников.
Во время обсуждения прозвучало несколько небанальных идей, которые добавят изюминку в любой корпоративный праздник. Например, в течение года можно снимать на видео смешные моменты, которые происходят в коллективе, а затем смонтировать их в короткометражный фильм и показать на празднике. Или можно разыграть лотерею, призами в которой будут возможность опоздать на работу на полчаса и тому подобное. Весело и живо может пройти «Дурацкий аукцион»: люди приносят свои вещи и обмениваются ими.
Казалось бы, такой тривиальный подарок как грамота можно подать оригинально — в шуточной форме вспомнить и прописать ошибки коллеги и смешные истории, которые случались с ним. Например, руководителю службы безопасности вручали бумагу примерно с такими словами: «Бойцу невидимого фронта, которого никогда не увидишь на работе. Мы благодарны, что вы всегда с нами». Руководитель HR отдела Bentec Drilling & Oilfield Systems Нина Козина, которая поделилась этой идеей, отметила, что такие грамоты ни к чему не обязывают человека, но подсказывают, на что ему нужно обратить внимание. Кроме этого, можно собрать фотографии коллег в младенчестве и угадывать, кто на какой из них изображен.
По словам директора
«Недовольные есть всегда, а людей, которые порадуются празднику — мало» — это надо принять как данность, считают
Ирина Шарова