Дайджест Nashgorod.ru с 20 по 26 ноября

Льготы для студентов: быть или не быть?
Кажется, тысячу лет велись споры около стоимости проезда в городском общественном транспорте. Последнее решение властей: с 1 января 2011 года повысить плату за проезд в автобусах до 15 рублей. Студенты, возможно, будут пользоваться льготами: две поездки в будние дни они смогут совершить за половину стоимости. Студенты будут оплачивать половину стоимости проезда, и только две поездки в день, шесть дней в неделю будут для студентов льготными. За остальные поездки студенты должны будут платить полную стоимость.
Мнения форумчан:
«С какого перепуга цены повышают? инфляция в стране меньше чем в предыдущие годы. Когда зарплату повышать будут?»
«Самое обычное популистское заявление власти. Дать копейку и кричать, что дали рубль»
«…много народу ездит не на 1 автобусе, а с пересадкой».
Доживем до «цифры»
Цифровое телерадиовещание начнется в Тюмени в конце 2011 года. К этому времени тюменцы, которые пожелают смотреть вещание в «цифре», должны приобрести специальные приставки для своих телевизоров, либо телевизоры с уже встроенными тюнерами —
Мнения форумчан:
«Давно уже халявно в комтеле смотрю и без приставки более 100 каналов»
«…то, что качество будет выше — это касается только зоны уверенного приема… Для себя после теста ТВ увидел плюс только в возможности записи программ в неплохом качестве, однако sdtv это
Глобальную стройку вандалы не обошли
Эскизы тюменской набережной начали появляться с 1994 года, а в 2006 году вопрос берегоукрепления был поднят на координационном совете. Все эти годы разрабатывались проекты, теперь же градостроительные планы осуществляются. Сегодня часть набережной открыта для посещения несколько месяцев. При этом там уже были зафиксированы акты вандализма, что расстраивает градостроителей. Гендиректор
Мнения форумчан:
«Одной приличной камеры на „мосту влюбленных“ будет достаточно! Просто складывается мнение, что операторы наблюдения смотрят куда угодно, но не в мониторы».
«Город развивается, растут вместе с мостами и шедеврами, как Вы изволили выразиться, и наши скульпторы, и наши художники, и наши архитекторы. Хорошо бы, если бы и сознание наших граждан успевало за всем этим расти».
Заколдованные очереди
Подавать документы в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области (Росреестр) проще не стало. Даже после открытия нового центра оказания госуслуг очереди в ведомстве не уменьшились. Чтобы занять очередь, тюменцы вынуждены приезжать к зданию глубокой ночью. Специалистам «Евразии» известны случаи, когда люди занимали очередь в 2 часа ночи. Очевидно, что за неимением времени горожане вынуждены обращаться к посредникам для оформления сделок.
Мнения форумчан:
«Я в Питер перебрался два года назад. Здесь открыли ЕЦД — единый центр документов. Очереди конечно есть, но вот что касается подачи документов — все удобно сделали. Очередь электронная, можно подождать в кафе или в столовой. Помещения просторные, а можно и оплатить услугу и нанять сотрудника центра для заполнения, проверки и подачи документов».
«У меня жена работала в Регпалате, уволилась месяц назад. ЗП 7500 рублей. Конечно окна приема работают не в полном объеме. А для ГОСПОДИНА ОДЕНЦОВА есть свои кабинеты приема на Луначарского (для своих)».
Как снег на голову
Зима в очередной раз наступила незаметно. Тюменцы недовольны качеством работы обслуживающих организаций. По данным ГИБДД, только сегодня с 7 до 9 часов в Тюмени произошло 20 ДТП. Вчера в областном центре было зафиксировано 114 столкновений, это больше, чем обычно, одна из основных причин — нарушение правил дистанции и бокового интервала. Отметим также, что движению мешают сугробы, оставленные у края проезжей части. Вчера многие могли наблюдать, как заносило автомобили, водители которых совершали поворот на привычной «летней» скорости.
Мнения форумчан:
«Обычно к утру хоть
«Снег выпал неожиданно. Особенно этого не ожидали те, кто его убирать обязаны».