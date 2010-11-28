Дайджест Nashgorod.ru с 20 по 26 ноября

Цифровое телерадиовещание начнется в Тюмени в конце 2011 года. К этому времени тюменцы, которые пожелают смотреть вещание в «цифре», должны приобрести специальные приставки для своих телевизоров, либо телевизоры с уже встроенными тюнерами — MPEG-4 . Приставки для цифрового вещания, которые должны приобрести владельцы телевизоров, сегодня стоят около 1 тыс. 500 рублей. Но когда начнется массовый переход на цифровое вещание, то есть через год-два , в продаже будет значительно больше как отечественных, так и зарубежных приставок, поэтому цена их будет только уменьшаться.