Убрали встроенный шкаф в квартире? Оформляйте перепланировку

После получения решения о согласовании можно приступать к проведению перепланировки квартиры. Ремонтно-строительные работы проводятся в установленные сроки: с 8 до 20 часов в рабочие дни. После окончания работ помещение предъявляется приемочной комиссии. Для этого сначала нужно обратиться в Бюро технической инвентаризации (БТИ) с решением и согласованием проекта перепланировки и переустройства для изготовления нового технического паспорта, где будут указаны все произведенные изменения. Далее в межведомственной комиссии округа следует получить акт приемочной комиссии. В акте о завершении работ по перепланировке и переустройству ставят подписи все члены межведомственной комиссии, а также представители проектной и, при необходимости, подрядной организации, а также собственник жилого помещения. После получения данного акта, собственнику надлежит вновь обратиться в БТИ, где на основании акта, в техпаспорте ставится отметка о завершении работ. На этом перепланировка считается завершенной не только фактически, но и оформлена документально.