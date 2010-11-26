Убрали встроенный шкаф в квартире? Оформляйте перепланировку

Накануне в управе Центрального округа Тюмени прошел «круглый стол» с довольно непростыми темами о перепланировках жилых помещений, о переводе статуса помещений (жилое в нежило и наоборот) и о вводе в эксплуатацию самовольных построек. Странно, что такие животрепещущие вопросы граждан практически не заинтересовали – пришло порядка 15 человек, из которых большинство журналисты и чиновники.
Мероприятие подготовили представители сразу несколько окружных управ, поэтому согласно регламенту, участники выступили со своими докладами, а далее последовали малочисленные вопросы из зала.
Думаю, рассказать стоит о перепланировке и переустройстве жилых помещений, так как этот вопрос волнует многих жителей областного центра. Многие даже не знают, что в их квартире уже сделана перепланировка. Так, например, убран или заменен на шкаф-купе встроенный изначально шкаф (отраженный в плане квартиры), а это уже переустройство, требующее изменений в техническом паспорте объекта. В принципе, практически любые перегородки из гипсокартона также требуют внесения их в документацию на квартиру.
Итак, из доклада консультанта межведомственной комиссии управы ЦАО Ирины Гуськовой, становится ясным, что и за чем следует предпринимать при структурных изменениях в квартире. Оговорюсь сразу. Что перепланировку может осуществлять собственник жилья либо наниматель (по договору социального найма).
Прежде чем приступить к строительным работам, собственнику необходимо в соответствии с законом получить решение о согласовании. Для этого до подачи заявления в орган, осуществляющий согласование, необходимо выполнить проект переустройства или перепланировки помещения. Далее следует обратиться в межведомственную комиссию управы административного округа, в котором живет собственник, где написать заявление по утвержденной правительством РФ форме, прилагая следующие документы: правоустанавливающий документ на квартиру (или нотариально заверенную копию), технический паспорт и проект переустройства и перепланировки помещения. В случае если заявителем является наниматель по договору социального найма, требуется согласие всех членов семьи нанимателя в письменной форме. Решение о согласовании принимается не позднее 45 календарных дней со дня предоставления заявителем необходимых документов. К решению прилагается акт окружной межведомственной комиссии о рассмотрении проекта перепланировки на соответствие законодательству.
После получения решения о согласовании можно приступать к проведению перепланировки квартиры. Ремонтно-строительные работы проводятся в установленные сроки: с 8 до 20 часов в рабочие дни. После окончания работ помещение предъявляется приемочной комиссии. Для этого сначала нужно обратиться в Бюро технической инвентаризации (БТИ) с решением и согласованием проекта перепланировки и переустройства для изготовления нового технического паспорта, где будут указаны все произведенные изменения. Далее в межведомственной комиссии округа следует получить акт приемочной комиссии. В акте о завершении работ по перепланировке и переустройству ставят подписи все члены межведомственной комиссии, а также представители проектной и, при необходимости, подрядной организации, а также собственник жилого помещения. После получения данного акта, собственнику надлежит вновь обратиться в БТИ, где на основании акта, в техпаспорте ставится отметка о завершении работ. На этом перепланировка считается завершенной не только фактически, но и оформлена документально.
Обратить внимание стоит на то, что с 15 августа 2010 года введены в действие новые санэпидемиологические правила и нормативы к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Изменения в правилах касаются строительства, проектирования, реконструкции и эксплуатации недвижимости, предназначенной для постоянного проживания. В частности, правилами не допускается расположение ванных комнат и туалетов непосредственно над жилыми комнатами и кухнями за исключением двухуровневых квартир, где позволяется размещение уборной непосредственно над кухней. Правилами также запрещается крепление приборов и трубопроводов непосредственно к ограждающим конструкциям жилой комнаты. Не допускается устраивать вход в помещение, оборудованное унитазом, непосредственно из кухни и жилых комнат. Исключением здесь является вход их спальни в совмещенный санузел при условии наличия в квартире второго помещения, оборудованного унитазом с входом в него из коридора или холла. А также объединение вентиляционных каналов кухонь и санитарных узлов с жилыми комнатами.
Если перепланировка в квартире уже совершена, она соответствует нормам и правилам, то узаконить ее несложно – через суд. Как прокомментировал директор ООО «Юридическая компания «Титан» Евгений Жук, чтобы узаконить перепланировку, необходимо обратиться в районный суд с заявлением о признании выполненной перепланировки, предоставив правоустанавливающие документы на жилплощадь, техпаспорт, справку из БТИ о технико-экономических показателях, заключение СЭС и лицензированной проектной организации о том, что перепланировка не нарушает права третьих лиц и строительные нормы и правила.
Евгения Лямзина