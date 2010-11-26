Родители! Детей подстерегает много опасностей

Уровень преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних не снижается, сообщает Тюменское следственное управление.
За время работы следственного управления (более 3 лет) завершено расследование 95 уголовных дел о преступлениях в отношении детей. По ним в различные органы внесено 99 представлений об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.
Подавляющее число представлений вносилось в органы внутренних дел, поскольку следователями выявлялись недостатки в профилактической работе службы участковых уполномоченных милиции, подразделений по делам несовершеннолетних. Кроме того, представления были внесены в адрес глав администраций муниципальных районов, руководителей общеобразовательных учреждений, в органы опеки и попечительства, Федеральной миграционной службы, в комиссии по делам несовершеннолетних.
В настоящее время детей подстерегает много опасностей, и чем раньше родители объяснят ребёнку правила безопасного поведения на улице, тем больше шансов этих опасностей избежать.
При этом главное — не запугать, не утомить назиданиями, а объяснить ребенку, что эти требования обусловлены самой жизнью и подлежат беспрекословному выполнению.
Обязательно познакомьте ребенка с правилами дорожного движения, научите, как правильно переходить дорогу, научите осторожности при поездках на общественном транспорте, понимая при этом, что вся наука сойдет на «нет», если мама сама переведет его через дорогу на красный свет.
Если школа находится далеко, а ребёнок добирается сам, объясните, чтобы он ни в коем случае не менял маршрут (путь может быть не очень коротким, но обязательно должен проходить по освещенным и людным местам); ходил только в группе или, хотя бы, вдвоём, по дороге нигде не останавливался, а придя домой позвонил маме или папе. Ключ от квартиры лучше оставлять у
Оставшись один в квартире, ребёнок должен знать, что дверь нужно закрыть. На улице, ребёнок не должен вступать в разговоры с незнакомцем, дома — с
Ребёнок должен понимать, что и он ни под каким предлогом не может выходить из квартиры, откуда злоумышленник могут вызвать его и по телефону. В квартире около телефона (или на самом аппарате) должны быть номера телефонов соседей, рабочие телефоны родителей и других близких родственников (особенно тех, кто работает рядом), телефон ближайшего отделения милиции и экстремальных служб города — 01, 02, 03.
Постарайтесь доходчиво объяснить ребенку, что пока он находится у себя дома за закрытой дверью, он в относительной безопасности, но стоит лишь открыть дверь, как грань между ним и преступником стирается, и он может стать легкой добычей.
Основное достоинство и одновременно основное уязвимое место наших детей — доверие к людям. Можно сколько угодно рассказывать об опасности разговора с незнакомыми дядями и тётями, но очень редко ребёнок откажет взрослому объяснить, где находится та или иная улица или дом. С раннего детства ребёнок должен знать, что люди бывают разные и иметь дело надо только с теми, кого знаешь.
Хорошее воспитание мешает детям действовать решительно в минуту опасности. Поэтому объясните ребёнку, что не будете сердиться, если он начнёт грубить, врать, громко кричать, бить и кусаться, когда к нему станет приставать незнакомый человек. Объясните ребёнку взрослое понятие «право на необходимую оборону».
В правоохранительных органах многих стран считают обязательным для любого ребёнка исполнение правила четырех «не»:
— никогда не разговаривай с незнакомцем;
— никогда не садись в машину к незнакомцу;
— никогда не играй по дороге из школы домой;
— никогда не гуляй с наступлением темноты.
Первое правило — безусловное. Предлог, который найдет злоумышленник, нам никогда не угадать, поэтому готовые формулы только мешают. Ребёнок должен знать, что если он один, то на любые слова незнакомого человека должен сказать: «Извините, нет» или «Извините, я не знаю» и отойти.
Важно объяснить, что незнакомый — это любой человек, которого не знает сам ребёнок. Незнакомец может назвать его по имени или сказать, что пришел по просьбе родителей. Однако если ребёнку человек незнаком, он должен на все предложения отвечать отказом.
Если же ребенка схватили и
Ни в коем случае не пугайте ребёнка милиционерами, а объясните, что в случае угрозы безопаснее всего обратиться за помощью именно к сотруднику милиции.
Очень важно доверять ребёнку и заслужить его доверие. У ребёнка своя шкала оценки серьёзности событий, представлений об обязанностях и этике. Самые небольшие перемены в поведении ребёнка —
Как бы ни работали воспитатели, милиция, этого мало — ребёнка, прежде всего, защищает любовь родителей.
Фото с сайта donbass.ua