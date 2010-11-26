Родители! Детей подстерегает много опасностей

Если школа находится далеко, а ребёнок добирается сам, объясните, чтобы он ни в коем случае не менял маршрут (путь может быть не очень коротким, но обязательно должен проходить по освещенным и людным местам); ходил только в группе или, хотя бы, вдвоём, по дороге нигде не останавливался, а придя домой позвонил маме или папе. Ключ от квартиры лучше оставлять у кого-то из соседей — это дополнительный контроль.